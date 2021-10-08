Маленькие узники Красного Берега: Почему советская власть умалчивала о зверствах нацистов в Беларуси

Мировое сообщество признало содеянное нацистами во время Второй мировой войны преступлением против мира и человечества. Одно из проявлений этого зла – сеть концентрационных лагерей на оккупированных территориях, через которые прошли 18 миллионов человек. Верхом цинизма и жестокости стали детские концлагеря, и среди которых – донорский лагерь в белорусской деревне Красный Берег.
Растоптанное детство, или для чего немцам были нужны дети
«Дети, гордитесь, ваша кровь будет отдана немецким солдатам», - говорил рейхсфюрер СС Гиммлер./Фото: i.imgur.com
На территориях оккупированных государств, в том числе в западных республиках Советского Союза, нацисты создавали лагеря: сначала для военнопленных, а затем – с целью умерщвления «лишнего» гражданского населения, принадлежащего к низшим, по их идеологии, расам. Жертвами фашистов становились не только взрослые, но и дети. Огромное количество подростков использовались в качестве рабочей силы как на захваченных землях, так и на территории рейха.
Не менее ужасной была судьба стать объектом медицинских экспериментов в концлагере. На славянских детях отрабатывались новые хирургические приёмы, проводились граничащие с садистскими операции без наркоза с целью установления болевого порога. Многим ребятишкам была уготована страшная участь доноров крови для вояк гитлеровской армии. Это был первый в истории вопиющий факт, когда поработители использовали донорскую детскую кровь.
Как нацисты издевались над детьми в деревне Красный Берег
Беленькие, аккуратные, сделанные из бетона скамеечки и парты изображают школьный класс, только не обычный, а мёртвый. Из него течёт река крови./Фото: ic.pics.livejournal.com
В июле 1941 года старинная усадьба в небольшой деревеньке Красный Берег на Гомельщине превратилась в немецкий военный госпиталь. Когда же армия вермахта начала терпеть поражение за поражением, значительно увеличилась потребность в донорской крови. Так, в хозяйственных постройках неподалёку от лазарета появился детский концлагерь. Ребята попадали туда после облав, регулярно проводимых немцами в Красном Береге и окрестных населённых пунктах. Ранним утром фашисты брали деревню в кольцо, выгоняли из домов население и насильно отбирали детей. Узниками становились жители не только Гомельской, но и Могилёвской, Минской областей, а также Украины, Прибалтики, России.
Особенный интерес представляли ребятишки возрастом 8-14 лет, что не случайно: это период, когда организм активно развивается, происходит его гормональная перестройка и кровь имеет наиболее сильные целительные свойства. В доноры попадали преимущественно девочки, так как они чаще были обладательницами первой группы с положительным резус-фактором – универсальной крови для использования в медицинских целях.
Прошедшие медосмотр дети получали бирку, на которой указывалась их группа крови и личные данные. Ежедневно определённое количество ребят приводили в помещение госпиталя, где у них выкачивали кровь – либо по мере необходимости в конкретном случае, либо полностью.
Работники лагеря превзошли в изуверстве самого Йозефа Менгеле, врача-садиста, проводившего жесточайшие опыты над узниками. Так, в Красном Береге разрабатывался и апробировался на детях новый варварский метод обескровливания людей. Ребёнку вводили антикоагулянты и подвешивали его за подмышки, сильно сжимая грудь для усиления оттока крови, которая из глубоких надрезов на стопах попадала в заранее приготовленные ёмкости. Применялось также удаление кожи со ступней и даже их полная ампутация. Выжить после такой операции не удавалось практически никому. Детские трупы «утилизировались» – сжигались в костре.
«Мёртвый класс», или как в Беларуси увековечили память о детях, которые прошли фашистский ад
«В застенках детского лагеря смерти Красный Берег оборвалась жизнь 1990 детей»./Фото: kramola.info
Человечество не имеет права забывать о невинных жертвах нацистских зверств. Одно из напоминаний об их кровавых преступлениях – уникальный мемориал в Красном Береге, часто именуемом детской Хатынью. Аналогов ему нет ни в Беларуси, ни во всём мире.
«Детям, прошедшим фашистский ад» – такими словами встречает мемориал посетителей. Комплекс-памятник «Площадь Солнца» расположен в яблоневом саду. Каждая деталь глубоко символична. Открывается он фигурой девочки – худенькой, беззащитной, пытающейся поднятыми над головой руками защититься от ужасов войны. Она стоит на красных камешках, символизирующих капельки детской крови. От площади, как лучи, расходятся аллеи. Одна из них чёрная – цвета скорби. Этот «луч памяти» ведёт к белым партам – светлым, как души детей, которым не довелось попасть в свой класс, как оборвавшиеся здесь жизни – чистые, доверчивые.
Пустой «мёртвый класс», чёрная школьная доска с увековеченным на ней прощальным письмом 15-летней Кати Сусаниной своему отцу на фронт. На обороте печального послания – карта Беларуси с указанием мест расположения 16 лагерей, созданных немцам. 5 из них – донорские. Далее – белоснежный «бумажный» кораблик, любимая забава ребятни. Только все они уплывали вдаль по весенним ручьям, а последней гаванью этого стал Красный Берег. На парусах – детские имена, взятые из лагерных документов.
Завершают композицию мольберты – цветные витражи, олицетворяющие мир детской грёзы. Они созданы по реальным рисункам ребят освобождённого Минска, изобразившим свою послевоенную мечту. Для панно были отобраны работы детей донорского возраста. В основу одного из витражей положен детский рисунок Леонида Левина, автора проекта комплекса «Красный Берег».
Как получилось, что жители СССР почти ничего не знали о детском донорском концлагере
Кораблик несбывшейся мечты и витражи из детских рисунков./Фото: ic.pics.livejournal.com
Прискорбно, но гражданам Советского Союза было мало что известно о детских донорских лагерях. Долгое время документы такого рода не опубликовывались с такой мотивацией: подобная информация может оказать тяжелейшее, а подчас непоправимое воздействие на психику человека, особенно со слабой нервной системой.
Кроме того, считалось недопустимым афишировать тот факт, что в интернациональной стране, которой являлся СССР, отлавливать детей для отправки в концлагерь немцам помогали бригады, куда входили местные жители. По мнению ряда историков и общественных деятелей, и сегодня тяжёлая тема малолетних узников изучается недостаточно серьёзно.
Белорусский народ свято чтит память о трагических событиях Второй мировой войны и осуждает политиков-конъюнктурщиков, которые умалчивают о деятельности детских концентрационных лагерей и даже стремятся отрицать их существование.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии