Маленькие узники Красного Берега: Почему советская власть умалчивала о зверствах нацистов в Беларуси

Растоптанное детство, или для чего немцам были нужны дети

«Дети, гордитесь, ваша кровь будет отдана немецким солдатам», - говорил рейхсфюрер СС Гиммлер./Фото: i.imgur.com

Как нацисты издевались над детьми в деревне Красный Берег

Беленькие, аккуратные, сделанные из бетона скамеечки и парты изображают школьный класс, только не обычный, а мёртвый. Из него течёт река крови./Фото: ic.pics.livejournal.com

«Мёртвый класс», или как в Беларуси увековечили память о детях, которые прошли фашистский ад

«В застенках детского лагеря смерти Красный Берег оборвалась жизнь 1990 детей»./Фото: kramola.info

Как получилось, что жители СССР почти ничего не знали о детском донорском концлагере

Кораблик несбывшейся мечты и витражи из детских рисунков./Фото: ic.pics.livejournal.com