Телефон, который заряжался от газировки, и другие самые странные мобильники, которые придумали в про

1. Nokia 888

Самый известный гибкий телефон из 2000-х, хоть он и случился. /Фото: youtube.com

2. Xian Yan Wang XYW 3838

Так выглядит телефон курильщика, и в данном случае - это не шутка. /Фото: blognews.am

3. Nokia 7280

Телефон, который максимально не похож на мобильник. /Фото: joom.com

4. Toshiba Portege G450

Футуристичный телефон, который ещё и интернет раздавал. /Фото: brusentsov.com

5. Samsung Serene

Телефон, который больше похож на пудренницу или настольное украшение. /Фото: techinsider.ru

6. Nova EC107

Телефон, который можно было носить в одной связке с ключами. /Фото: blognews.am

7. Haier P7

Мобильный телефон, вдохновлённый стилусом. /Фото: maxbhi.com

8. Nokia Green

Не самая удачная попытка создать телефон с эко-питанием. /Фото: zdnet.com