Телефон, который заряжался от газировки, и другие самые странные мобильники, которые придумали в про

Сегодня рынок смартфонов, хоть и пополняется новыми моделями, однако подавляющее большинство создаются как бы по одному лекалу. Но так было не всегда, и до того, как прижился классические ныне вид мобильного телефона, была масса экспериментов, о которых сегодня уже никто и не мечтает. В итоге в истории этих гаджетов осталась масса занятных моделей, которые поражают своим внешним видом либо функциями.
1. Nokia 888
Самый известный гибкий телефон из 2000-х, хоть он и случился. /Фото: youtube.com
Этому концепту от легендарного бренда Nokia как раз исполняется двадцать лет, но и сейчас он выглядит весьма футуристично. Смысл конструкции модели Nokia 888 в том, что его можно было бы согнуть массой способов - например, змейкой. Или скрутить в кольцо, чтобы носить как браслет на руке. Тем более, что настройки телефона позволяли сохранить удобную для владельца форму, которую гаджет удерживал бы автоматически. Среди других его фишек были новаторские по тем временам примочки вроде сенсорного экрана или жидкой батареи. Вот только концепт оказался уж больно сложным, чтобы его выпускать серийно, так что в магазины он так и не попал.
2. Xian Yan Wang XYW 3838
Так выглядит телефон курильщика, и в данном случае - это не шутка. /Фото: blognews.am
А вот этот мобильник оказался более везучим, и на рынке всё же оказался. Занятная модель Xian Yan Wang XYW 3838 продавалась в Тайване сравнительно недавно, в середине 2010-х. Предназначен такой гаджет был для курильщиков, потому и был похож на пачку сигарет, чтобы последние можно было носить прямо с телефоном. Что интересно, он обладал весьма приличными техническими характеристиками, и судя по количеству примочек вроде чехлов или моделями с зажигалками, концепт реально оказался актуальным.
3. Nokia 7280
Телефон, который максимально не похож на мобильник. /Фото: joom.com
Одна из самых запоминающихся моделей 2000-х - это Nokia 7280, потому что на традиционный телефон она почти не была похожа. Скорее, гаджет напоминал либо очень большую флешку, либо навороченный по тем временам плеер. Но даже при отсутствии стандартной клавиатуры, миниатюрного экрана и управлении джойстиком, телефон был довольно популярным, причём самый большой спрос имели среди представительниц прекрасной половины человечества - очевидно, он рассматривался как изящный цифровой аксессуар.
4. Toshiba Portege G450
Футуристичный телефон, который ещё и интернет раздавал. /Фото: brusentsov.com
Аналогично с традицией делать компьютеры всё меньше, в 2000-х старались создавать более компактными и телефоны. Яркий тому пример - это Toshiba Portege G450, у которого массы было чуть больше полсотни грамм. Зато умудрились втиснуть полноценную клавиатуру, поделенную на две части. Впрочем, новатором модель была в другом - Toshiba Portege G450 представлял собой модем, который можно было присоединить к компьютеру. Причём интернет на то время был приличный: по информации редакции novate.ru, летал он со скоростью 3 Мбит/сек.
5. Samsung Serene
Телефон, который больше похож на пудренницу или настольное украшение. /Фото: techinsider.ru
Если смотреть на Samsung Serene в сложенном виде, он больше напоминает какую-то коробочку из женской сумочки. А в раскрытом был похож на модные в то время раскрывающиеся настольные часы в стиле хай-тек. Вот только это был самый настоящий телефон, над которым поработала целая команда дизайнеров. Клавиатура там тоже была необычная, кругового размещения, а вот качество камеры подкачало. Но столько странный, футуристический корпус компенсировал недостатки в глазах состоятельных покупателей, потому что Samsung Serene с всё же покупали за приличные в то время тысячу американских долларов.
6. Nova EC107
Телефон, который можно было носить в одной связке с ключами. /Фото: blognews.am
Рекордсменом среди миниатюрных телефонов до 2017 года считался Nova EC107 – модель, масса которой составляет невероятно маленькие 40 граммов. В длину гаджет имел всего 68 мм, в ширину – 35 мм. Даже рекламные компании предлагали носить его как брелок к ключам от дома или как большой необычный кулон на шее. Однако туда умудрились втиснуть сенсорный экран, Bluetooth, радио и возможность выходить в сеть.
7. Haier P7
Мобильный телефон, вдохновлённый стилусом. /Фото: maxbhi.com
Однажды кому-то пришло в голову сделать телефон подобным стилусу - так двадцать лет назад появилась модель Haier P7. При высоте в 15 сантиметров ширина его только 2,7 сантиметров, а масса достигала только 65 граммов, и тоже напоминала плеер. Самой собой, что такой девайс и потерять не мудрено, поэтому разработчики прилагали к модели что-то вроде прищепки, чтобы защепить его внутри кармана. Любопытно, но такие силуэты телефонов тогда были весьма популярными, ещё и функцинальность была приличная - Haier P7 мог похвастатья хорошей камерой и диктофоном.
8. Nokia Green
Не самая удачная попытка создать телефон с эко-питанием. /Фото: zdnet.com
История Nokia Green, похоже, даёт понять, что знаменитая корпорация пыталась отвечать эко-трендам, когда они ещё не были мейнстримными, но не очень удачно. Так, в 2010 году они заговорили о концепте телефона, который сможет заряжаться от... сладкой газировки. Смысл в том, что в определённую часть гаджета, похожего на пробирку, надо было залить сладкую воду, а сахар из неё генерировал бы энергию для питания телефона. Увы, до реализации необычный мобильник не дотянул, и о его характеристиках мало что известно, но любителей селфи он бы точно не впечатлил, потому что камера там не предусматривалась.
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