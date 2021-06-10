Танцующий Лес на Куршской косе: Какую тайну хранят пляшущие деревья этого аномального места?

Тайна Танцующего Леса до сих пор не раскрыта.

Странное место

Здесь очень тихо и жутко. Но красиво. /Фото:.lifebuzz.com

В чем причина аномалии именно в этом месте? /Фото:lithium.com

В чем причина этого «танца»?

Неужели причина всего лишь в этой маленькой гусенице? /Фото:wikimedia.org

В большинстве случаев стволы аномально извиваются лишь у основания. /Фото:o-kaliningrade.ru

Мистика?

Школа планеризма. Архивное фото.

Какую тайну хранит Танцующий Лес?/Фото:theecology.ru

Легенды

Некоторые даже считают, что этот лес омолаживает... /Фото:photosight.ru

Деревья под угрозой?

Знаменитое дерево-кольцо, которое не смогло пережить усиленного внимания туристов. /Фото:klops.ru

Туристов просят ходить только по специальным дорожкам. /Фото:d-cd.net