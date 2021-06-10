Танцующий Лес на Куршской косе: Какую тайну хранят пляшущие деревья этого аномального места?

Тайна Танцующего Леса до сих пор не раскрыта.
В Калининградской области, недалеко от поселка Рыбачий, есть странное жутковатое место. Впрочем – настолько же красивое. Танцующий Лес – очень популярная и очень таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий. Невероятным образом изогнутые стволы деревьев будто бы кружатся в каком-то неистовом танце, и причина такого их «поведения» до сих пор точно не определена. Этот лес, входящий в состав национального парка «Куршская коса», притягивает туристов и фотографов как магнит.
Странное место
Лес появился здесь в 1961 году – его искусственно высадили для того чтобы укрепить пески. Прошло более полувека, и за это время выросшие здесь хвойные деревья приобрели очень замысловатые формы. Что за сила изогнула их столь причудливо? Над этим до сих пор ломают головы ученые. Кажется, что деревья устроили пляску, и те, кто рискует гулять по этому месту, говорят, что чем дальше ты углубляешься в лес – тем агрессивнее становится «танец».
Здесь очень тихо и жутко. Но красиво. /Фото:.lifebuzz.com
Особенно странно то, что в этом лесу практически не услышишь пения птиц и здесь почти не встречаются звери. Ну а люди, которым довелось побывать в этом месте, в большинстве своем признаются: ощущения странные. Кто-то из посетителей чувствует резкий прилив энергии, а у кого-то, наоборот, случается головная боль и возникает чувство усталости и апатии.
Еще более жутко то, что в лесу стоит гробовая тишина. Нарушают ее лишь периодически наведывающиеся сюда экскурсионные группы, ведь это место – очень популярный туристический маршрут.
Стоит отметить, что на Круглой дюне, где растет Танцующий Лес, далеко не все стволы имеют странную форму – «пляшущие» деревья сконцентрированы на определенном (впрочем, довольно большом) участке.
В чем причина аномалии именно в этом месте? /Фото:lithium.com
В чем причина этого «танца»?
К единому мнению по поводу причины искривления стволов деревьев исследователи так и не пришли.
По одной из версий, деформации могли поспособствовать некие природные явления, якобы возникавшие в этом месте – например, резкая смена направления ветра, перепады температур. Есть гипотеза и об особом составе почвы в этом месте.
Приверженцы другой гипотезы винят во всем насекомых-вредителей, нашествие которых якобы когда-то наблюдалось в лесу. Выдвигается версия о том, что стволы повредили прожорливые гусеницы бабочки побеговьюна зимующего.
Неужели причина всего лишь в этой маленькой гусенице? /Фото:wikimedia.org
Свою гипотезу ученые подтверждают информацией о том, что побеговьюн обычно повреждает молодые побеги сосен, причем, пожирает в основном верхушечные почки, а боковые почти не трогает. В результате исчезновения верхушечных почек у дерева начинают активно расти боковые, что и вызывает в дальнейшем искривление ствола. Ученые обращают внимание, что эти гусеницы чаще всего объедают сосновые побеги, растущие на бедных почвах, плохо насыщенных грунтовыми водами – как раз таких, как на Куршской косе. Однако на вопрос «Почему гусеницы испортили только определенный участок леса, а не все деревья?» однозначного ответа нет.
Сторонники третьей гипотезы видят причины «танца» деревьев в подвижности местных песков. Геологи говорят, что Круглая дюна стоит на «подушке» из глины, что и вызывает такую подвижность – в сочетании с постоянно меняющимся направлением ветра угол наклона дюны, мол, постоянно разный. Отсюда – и искривление стволов. Другие дюны Куршской косы, по мнению авторов этой гипотезы, не имеют таких особенностей.
В пользу «немистических» версий говорит то, что многие стволы в Танцующем Лесу искривлены не по всей своей длине, а лишь в нижней части – значит, они деформировались только на начальном этапе роста растений.
В большинстве случаев стволы аномально извиваются лишь у основания. /Фото:o-kaliningrade.ru
Есть среди исследователей и те, кто видит причину деформации деревьев в мощной энергетике этого места, которая пока еще не изучена научным сообществом.
Мистика?
Любители страшилок и мистики выдвигают свои версии. Согласно одной из них, на деревья повлияли некие химикаты, которые распыляли немцы перед Второй Мировой – в то время, когда на Куршской косе располагалась знаменитая германская планерная школа. Кстати, из ее стен вышло много знаменитых летчиков-рекордсменов. Последний полет в планерной школе прошел в январе 1945 года.
Школа планеризма. Архивное фото.
Есть и те, кто утверждает, что причина изогнутости стволов в сакральности и «особом и мистическом статусе» леса. Мол, в стародавние времена здесь росли очень древние дубы и буки. У местных язычников эти деревья считались священными. Они поклонялись им до такой степени, что однажды убили знаменитого христианского миссионера за то, что он непочтительно отнесся к деревьям, а проще говоря – нарушил границы священной рощи.
Самая мистическая из версий – о том, что это место является неким порталом в потусторонние миры.
Какую тайну хранит Танцующий Лес?/Фото:theecology.ru
Легенды
Местные жители, конечно же, сочиняют об этом лесе красивые легенды. Например, о том, что однажды в лес якобы пришли на свой шабаш молодые ведьмы. Они начали кружиться в своем диком танце, но в самый разгар пляски вдруг по какой-то причине застыли как вкопанные в своих странных позах. Так и остались волшебницы навсегда в этом лесу, превратившись в извилистые сосны. В связи с этим даже появилась странная примета – мол если пролезть внутри спирали такого витого ствола, можно омолодиться на один год. А если пролезешь два раза – станешь моложе на два года и так далее.
Некоторые даже считают, что этот лес омолаживает... /Фото:photosight.ru
Есть и более романтичная легенда-сказка. Мол, однажды, много лет назад, охотился в этих краях князь-язычник. Вдруг он услышал красивую завораживающую мелодию и пошел на звуки. Выйдя на поляну, молодой человек увидел красавицу, игравшую на лире. Они сразу полюбили друг друга, однако девушка поставила князю условие: выйдет за него лишь тогда, когда тот примет христианство. И чтобы показать возлюбленному-язычнику силу Креста, она заставила расположенные вокруг них деревья танцевать.
Говорят, что 13 лет назад в этом лесу провели эксперимент – высадили молодые сосны, чтобы посмотреть, как они будут расти. Прошло время, но деревья не стали изгибаться. Правда, растут очень медленно, что опять же наводит на мысли о том, что в лесу явно есть что-то аномальное.
Деревья под угрозой?
А вот местные экологи бьют тревогу. Они обращают внимание на то, что деревья требуют бережного отношения. В частности, ходить по лесу разрешается только по специально отведенным дорожкам-мосткам, огороженным перилами. Администрация просит туристов не обнимать сосны (от этого стирается кора) и не вытаптывать почву. Защитники природы и администрация парка обращают внимание на то, что самые уникальные и популярные деревья Танцующего Леса уже погибли.
Знаменитое дерево-кольцо, которое не смогло пережить усиленного внимания туристов. /Фото:klops.ru
Так, например, несколько лет назад погибло знаменитое дерево-кольцо – у него оказалась повреждена кора и нарушена корневая система. Это связано тем, что туристы постоянно садились на дерево, пролезали сквозь кольцо, трогали ствол, топтали землю. Для экологов лес – не мистическое место и не фотозона, а прежде всего уникальный памятник природы.
Туристов просят ходить только по специальным дорожкам. /Фото:d-cd.net
Текст: Анна Белова
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