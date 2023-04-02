7 однокомнатных отелей, в которых гость может остаться в одиночестве и в экзотической обстановке

1. Кочевой отель-инсталляция «Эверленд», который устанавливают на крышах дворцов или музеев

Кочующий отель «Эверленд» можно установить в любом понравившемся месте. | Фото: happyhotelier.com/ originalhotels.org.

Эксклюзивный Hotel Everland обеспечит посетителей фантастическим обзором и абсолютным уединением. | Фото: travel.spotcoolstuff.com/ uniqhotels.com.

2. «Свадебный дом» в Амберге (Германия)

Крошечный отель «Свадебный дом» в Амберге рассчитан на прием лишь одной пары (Германия). | Фото: uniqhotels.com.edu.vn/ sensidelviaggio.it.

Романтическая ванная комната под стать интерьеру «Свадебного дома» (Амберг, Германия). | Фото: sensidelviaggio.it/ tripadvisor.com.

Интерьер одного из самых маленьких отелей мира «Свадебный дом» (Амберг, Германия). | Фото: travelrepublic.co.uk/ uniqhotels.com.

3. Сказочные апартаменты в «Замке Золушки» в Диснейленде города Орландо (штат Флорида, США)

Попасть в апартаменты Золушки могут только избранные счастливчики (Walt Disney World’s Magic Kingdom, Орландо). | Фото: insider.com/ disneytouristblog.com.

Роскошный интерьер единственного номера отеля «The Cinderella Castle Suite» (Walt Disney World’s Magic Kingdom, США). | Фото: disneytouristblog.com/ thekingdominsider.com.

«По-царски» смогут отдохнуть лишь победители различных конкурсов и акций или знаменитости («The Cinderella Castle Suite», Орландо). | Фото: yourmagicinsider.com/ pinterest.com.

4. Самый крошечный отель в мире «Central» (Копенгаген, Дания)

Над самой маленькой кофейней Копенгагена расположен самый крошечный отель в мире (Central Hotel & Cafe, Дания). | Фото: cremeguides.com/ andershusa.com.

Самый миниатюрный отель мира имеет площадь 12 кв. м («Central», Копенгаген). | Фото: adventurerinyou.com/ cremeguides.com.

5. Эпатажный отель «CasAnus» в Антверпене (Бельгия)

Эпатажный отель «CasAnus» в Парке искусств «Verbeke Foundation» расположен недалеко от Антверпенa. | Фото: tlasobscura.com/ city.travel.

Любители неординарного отдыха с удовольствием остаются на ночь в отеле «CasAnus» и его досконально исследуют. | Фото: takhochy.com/ avax.news.

Интерьер одного из самых эксцентричных однокомнатных отелей мира («CasAnus», Бельгия). | Фото: atlasobscura.com/ uniqhotel.ru.

6. «Вилла Дымоход» на берегу Луары (остров Нэйшн, Франция)

«Вилла Дымоход» расположена в природной зоне острове Нэйшн (Франция). fotocommunity.fr/ jefaismesvalises.com.

Гости «Виллы Дымоход» могут пообедать и на открытой террасе, и внутри номера (о.Нэйшн, Франция). chambresapart.fr/ nantes-tourisme.com.

Интерьер двухуровневого отельного номера («Вилла Дымоход», Франция). | Фото: uncoinchezsoi.net/ chambresapart.fr.

7. Отель в кабине портового крана в Харлингене (Нидерланды)

Портовый отель в кабине башенного крана имеет площадь всего лишь 23 кв. м. («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: khalinsite.wordpress.com/ 4living.ru.

В отеле есть своя смотровая площадка, на которую доставляет специальный подъемник («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: omyworld.ru/ khalinsite.wordpress.com.

Интерьер портового отеля «Havenkraan Harlingen» в кабине башенного крана («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: khalinsite.wordpress.com/ cfts.org.ua.