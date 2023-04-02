7 однокомнатных отелей, в которых гость может остаться в одиночестве и в экзотической обстановке

Для тех, кто любит отдыхать в интересных местах, но никак не переносит соседей, предприимчивые владельцы создают экзотические мини-отели с одной комнатой. Где их только не располагают, чтобы удовлетворить все потребности капризных гостей-одиночек, которым не нужна компания. Хотя в некоторых вариантах путешествующим и приходится довольствоваться всего лишь десятком «квадратов», но полное уединение, а порой даже царский интерьер компенсирует эти неудобства.
1. Кочевой отель-инсталляция «Эверленд», который устанавливают на крышах дворцов или музеев
Кочующий отель «Эверленд» можно установить в любом понравившемся месте. | Фото: happyhotelier.com/ originalhotels.org.
Фантастический отель-инсталляцию «Hotel Everland», состоящий из единственного номера можно увидеть в самых интересных местах европейских городов. Так, например, нашлись счастливчики, которые могут похвастаться несколькими незабываемыми вечерами на крыше ...Музея современного искусства в немецком Лейпциге или на крыше Музейно-выставочного центра Palais de Tokyo в Париже. География кочевой «жизни» крошечного отеля разнообразна, ведь его легко можно транспортировать и устанавливать на небольшом клочке, и неважно, будет это полянка в парковой зоне, мостик над рекой или крыша любой достопримечательности, на которую владельцы взгромоздят свою инсталляцию (по согласованию с властями).
Эксклюзивный Hotel Everland обеспечит посетителей фантастическим обзором и абсолютным уединением. | Фото: travel.spotcoolstuff.com/ uniqhotels.com.
Интересный факт: Гости отеля «Эверленд» в будние дни смогут наслаждаться прекрасными видами из огромных окон за 520 дол. сутки, а вот в выходные придется раскошелиться на 700 «зеленых». За эти деньги любители экзотического и абсолютно уединенного отдыха, помимо обзора, получат небольшую капсулу, в которой есть спальня с огромной кроватью, уютная гостиная и благоустроенная ванная комната.
2. «Свадебный дом» в Амберге (Германия)
Крошечный отель «Свадебный дом» в Амберге рассчитан на прием лишь одной пары (Германия). | Фото: uniqhotels.com.edu.vn/ sensidelviaggio.it.
Один из самых маленьких отелей мира расположен в старинном здании, относящемся к той категории архитектурных объектов, которые называются «дома назло». Узкий домик, втиснутый еще в 1728 г. между домами в городке Амберге, давно считается символом влюбленных пар, которым запрещалось жениться по причине отсутствия собственной жилплощади.
Романтическая ванная комната под стать интерьеру «Свадебного дома» (Амберг, Германия). | Фото: sensidelviaggio.it/ tripadvisor.com.
Исторический факт: Романтическая легенда гласит, что влюбленный юноша, чтобы обойти указ городских властей, построил лишь фасадные части здания и накрыл крышей, чтобы создать видимость дома, но как получил разрешение на брак, снял полноценную квартиру и жил со своей семьей. А созданную бутафорию продал следующей паре, не имеющей крыши над головой. Поскольку этот дом кочевал от одних влюбленных пар к другим, его и прозвали «Свадебный дом» (Eh'häusl), при этом он считается счастливым местом для молодоженов по сей день. В этой местности верят, что пары, которые провели брачную ночь или медовый месяц в отеле, живут долго и счастливо.
Интерьер одного из самых маленьких отелей мира «Свадебный дом» (Амберг, Германия). | Фото: travelrepublic.co.uk/ uniqhotels.com.
Уже в наше время этот дом благоустроили и превратили в полноценный гостиничный номер, в котором нынешние молодожены любят проводить медовый месяц. Несмотря на то, что ширина «Eh'häusl» всего лишь 2,5 м и площадь составляет 53 кв. м, но в отеле, рассчитанном на отдых лишь одной пары, есть все необходимое для комфортного проживания: роскошная спальня с огромной кроватью и вуалью в качестве балдахина, гостиная с антикварной мебелью и камином, романтическая ванная комната с соответствующим антуражем.
3. Сказочные апартаменты в «Замке Золушки» в Диснейленде города Орландо (штат Флорида, США)
Попасть в апартаменты Золушки могут только избранные счастливчики (Walt Disney World’s Magic Kingdom, Орландо). | Фото: insider.com/ disneytouristblog.com.
«Замок Золушки» в Волшебном королевстве Мира Уолта Диснея (Walt Disney World’s Magic Kingdom) – популярное место среди знаменитостей и являющееся эксклюзивным призом для победителей рекламных розыгрышей канала Samantha Brown Travel Channel. Об этом тайном месте впервые узнали лишь в 2007 году, когда отдых в Люкс-апартаментах «The Cinderella Castle Suite» был объявлен в качестве главного приза семье, принимавшей активное участие в рекламной кампании «Год миллиона мечтаний».
Роскошный интерьер единственного номера отеля «The Cinderella Castle Suite» (Walt Disney World’s Magic Kingdom, США). | Фото: disneytouristblog.com/ thekingdominsider.com.
По сведениям редакции Novate.ru, итоги подводились ежедневно и среди счастливчиков оказалось довольно много семей, которые не поленились выполнить все правила акции. С тех пор мини-отель класса Люкс – «Замок Золушки» стал настоящей мечтой для большинства поклонников Диснея, тем более что желание фанатов подогревалось восхищенными отзывами тех везунчиков, которые в них отдыхали. К рекламе этого заведения приложили руку и знаменитости, которые благодаря своему статусу тоже смогли попасть во «Дворец Золушки»: они на своих аккаунтах делились фотографиями и впечатлениями.
«По-царски» смогут отдохнуть лишь победители различных конкурсов и акций или знаменитости («The Cinderella Castle Suite», Орландо). | Фото: yourmagicinsider.com/ pinterest.com.
Благодаря этим снимкам все заинтересованные смогли узнать, что прячется за неприметной дверью столь эксклюзивного отеля. Несмотря на то, что отель имеет всего лишь один номер площадью около 60 кв. м, в нем без труда может поместиться до 6 человек. Хотя не только впечатляющее окружение принесет массу удовольствия – изучение уникальных деталей интерьера позволит ближе познакомиться с роскошной королевской жизнью и историей самой Золушки. Этому поспособствует соответствующее оформление интерьера и круглосуточный портье, выполняющий любую прихоть гостей.
4. Самый крошечный отель в мире «Central» (Копенгаген, Дания)
Над самой маленькой кофейней Копенгагена расположен самый крошечный отель в мире (Central Hotel & Cafe, Дания). | Фото: cremeguides.com/ andershusa.com.
Самый крошечный отель в мире «Central» расположен над самой миниатюрной кофейней Копенгагена – «Central Café». Мало того, что кафе вмещает не больше 5 посетителей одновременно (и то, кофе придется пить на улице), так и отель, в котором обустроен всего лишь один номер площадью 12 кв. м, станет приютом лишь парочке влюбленных. Нехитрое убранство отельного номера королевским не назовешь, но вид с единственного окна открывается действительно прекрасный, да и удобства вполне сносные.
Самый миниатюрный отель мира имеет площадь 12 кв. м («Central», Копенгаген). | Фото: adventurerinyou.com/ cremeguides.com.
Двуспальная кровать, телевизор, несколько розеток для подзарядки телефонов и ноутбуков, откидной стол с парой табуретов, душевая кабина с туалетом – этого вполне достаточно, чтобы провести пару тройку ночей не привередливым гостям столицы Дании. Правда за такие, более чем скромные, апартаменты придется заплатить не менее 300 дол. за сутки.
5. Эпатажный отель «CasAnus» в Антверпене (Бельгия)
Эпатажный отель «CasAnus» в Парке искусств «Verbeke Foundation» расположен недалеко от Антверпенa. | Фото: tlasobscura.com/ city.travel.
За бельгийским городом Антверпен, в Парке искусств «Verbeke Foundation» открылся уникальный отель для оригиналов, которые хотят провести ночь в самых неожиданных местах, например, в ...прямой кишке (!). Эпатажный отель спроектировал не менее эксцентричный голландский дизайнер Йопа ван Лисхут. Его творение изначально служило всего лишь арт-объектом, который переоборудовали под 3-звездочную гостиницу.
Любители неординарного отдыха с удовольствием остаются на ночь в отеле «CasAnus» и его досконально исследуют. | Фото: takhochy.com/ avax.news.
Натуральность цвета и анатомически точное воспроизведение конкретно этого элемента кишечника вызывает неоднозначную реакцию посетителей парка. Но любителей экзотики это не останавливает, они настойчиво стремятся почувствовать себя его неотъемлемым содержимым и с удовольствием проводят в нем выходные. Несмотря на то, что подобный арт-объект, а по совместительству гостиница, с натяжкой вписываются в окружающий ландшафт Парка искусств, гостям отеля предоставляется уникальная возможность отдохнуть под звездным небом в окружении черных лебедей на пруду и других экспонатов живописного парка.
Интерьер одного из самых эксцентричных однокомнатных отелей мира («CasAnus», Бельгия). | Фото: atlasobscura.com/ uniqhotel.ru.
Тем более, что внутри «прямой кишки» есть все необходимое для комфортного отдыха – кровать с постельными принадлежностями, обеденная зона, ванная комната (правда за шторкой), отопление в зимнее время, предусмотрен даже вкусный завтрак. И за все это гость отеля «CasAnus» заплатит довольно демократичную цену – 120 дол. в сутки.
6. «Вилла Дымоход» на берегу Луары (остров Нэйшн, Франция)
«Вилла Дымоход» расположена в природной зоне острове Нэйшн (Франция). fotocommunity.fr/ jefaismesvalises.com.
Мини-отель «Villa Cheminée» с одним номером расположен на окраине острова Нэйшн в Кордемайсе (Франция). Этот необычный отель возник благодаря стараниям японского художника Тацу Ниши, который создал арт-объект для фестиваля искусств Estuaire 2009 Nantes-Saint-Nazaire. Композиция настолько органично вписалась в окружающий пейзаж, что ее превратили в гостиницу для любителей уединенного отдыха в экстремальных условиях, ведь чтобы в нее попасть нужно подняться на фабричную трубу высотой 16 м по впечатляющей внутренне-наружной металлической лестнице.
Гости «Виллы Дымоход» могут пообедать и на открытой террасе, и внутри номера (о.Нэйшн, Франция). chambresapart.fr/ nantes-tourisme.com.
Интерьер двухуровневого отельного номера («Вилла Дымоход», Франция). | Фото: uncoinchezsoi.net/ chambresapart.fr.
Зато потом можно наслаждаться восхитительным видом на устье реки Луары и Силлон-де-Бретань, отдыхать на открытой террасе в саду, организованном вокруг крошечного домика. В целом для гостей отеля «Villa Cheminée» созданы комфортные условия отдыха, в номере на двоих есть отдельная спальня с огромной кроватью, небольшая кухня со всем необходимым оборудованием и столовыми приборами, гостиная и благоустроенная ванная комната. И за все это удовольствие парочка влюбленных заплатит от 130 до 140 дол. за сутки, все зависит от сезона и времени, которое они планируют провести в полном уединении высоко над землей.
7. Отель в кабине портового крана в Харлингене (Нидерланды)
Портовый отель в кабине башенного крана имеет площадь всего лишь 23 кв. м. («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: khalinsite.wordpress.com/ 4living.ru.
Необычное применение портовому крану нашли в небольшом городке Харлинген. Во время реконструкции промышленной зоны в общественное пространство власти города списанный кран, вернее его кабину, решили превратить в экстремальный портовый отель. Теперь гостевой дом «Havenkraan Harlingen», в прямом смысле слова зависший на 46 метровой высоте, привлекает любителей экстремального отдыха.
В отеле есть своя смотровая площадка, на которую доставляет специальный подъемник («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: omyworld.ru/ khalinsite.wordpress.com.
Интерьер портового отеля «Havenkraan Harlingen» в кабине башенного крана («Havenkraan Harlingen», Нидерланды). | Фото: khalinsite.wordpress.com/ cfts.org.ua.
Только двое счастливчиков (больше посетителей в отеле не помещается) в любой момент могут быть доставлены в свой номер, который предлагает не только умопомрачительный вид на 360 градусов, но и захватывающие дух развлечения. Как оказалось, башня крана помимо того, что постоянно раскачивается от сильного ветра еще и вращается вокруг своей оси. Ну а во всем остальном – этот портовый «аттракцион» ничем не отличается от обычных отельных номеров, за исключением того, что постояльцы могут самостоятельно управлять подъемником-лифтом и вращениями кабины, поскольку внутри номера есть сенсорная панель. Кстати сказать, отдых в этом отеле стоит немалых денег, за ночь постояльцы отдадут от 380 до 420 дол., в зависимости от дня недели.
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