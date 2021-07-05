8 крошечных островов, которые обрели большую значимость из-за туристических набегов

Одни из самых посещаемых крошечных островов на планете.

1. Остров Данбар Рок (Гондурас)

Villa on Dunbar Rock – эксклюзивный дайвинг-курорт на скале среди вод Карибского моря. uniqhotel.ru.

2. Остров Лорето (Италия)

На острове Лорето еще в V веке появились первые отшельники (Северная Италия). mirkrasiv.ru.

Несмотря на то, что остров - это закрытая частная территория, туристические катера ежедневно кружат вокруг его подножия. mirkrasiv.ru.

3. Остров Вильгельмштайн (Германия)

На острове Вильгельмштайн расположены крепость-музей, отель и несколько кафе для туристов. first-view.com.

Полностью восстановленная крепость стала местом паломничества туристов (Остров Вильгельмштайн, Германия). bestwanderlust.com.

4. Остров-монастырь Висовац (Хорватия)

На острове Висовац расположен действующий францисканский монастырь XVII века (Хорватия). adriaticnews.info.

Территория острова-монастыря Висовац (Хорватия). viagallica.com.

5. Остров на озере Гальве (Литва)

Тракайский замок расположен на одном из самых больших островов озера Гальве. blog.apltravel.ua.

6. Остров Понтикониси (Греция)

Белоснежный монастырь Влахерна с часовней Девы Марии занимает весь участок суши. beleontours.ru.

7. Остров на озере Блед (Словения)

Остров на озере Блед настоящая жемчужина Словении. turj.ru.

Храм Св. Мартина – излюбленное место молодоженов. blog.apltravel.ua.

8. Остров Мон-Сен-Мишель(Франция)

Аббатство не одно столетие подвергалось нападению, но ни разу так и не было завоевано, причем выдержало даже 30-летнюю осаду. my-france.club.

Неприступные стены острова-крепости Мон-Сен-Мишель смогли покорить лишь туристы. visitefrance.ru.