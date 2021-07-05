8 крошечных островов, которые обрели большую значимость из-за туристических набегов

Когда люди строили на крошечных островах свои дома или храмы, наивно предполагали, что смогут найти уединение и покой вдали от мирской суеты. Но если в былые времена это так и было, то теперь удивительные участки суши среди бушующих волн стали самыми посещаемыми достопримечательностями в каждой стране, где их удалось обнаружить вездесущим туристам.
Одни из самых посещаемых крошечных островов на планете.
Так уж повелось, что человек, создавая свое жилье, стремится его оградить не только от посягательств грабителей, но и от любопытных глаз. В таком своем стремлении некоторые строят хижины далеко в лесу или высоко в горах, а некоторые искали уединения - на крошечных клочках суши среди бурлящих потоков воды. Но в итоге именно эти обстоятельства как магнитом притягивают вездесущих туристов, которые просто мечтают увидеть столь неординарное жилье. Поэтому всем тем, кто хочет отдохнуть на тихом и уединенном островке, следует знать, на какие острова не стоит соваться, чтобы окончательно не потерять свой покой.
1. Остров Данбар Рок (Гондурас)
Villa on Dunbar Rock – эксклюзивный дайвинг-курорт на скале среди вод Карибского моря. uniqhotel.ru.
Этот скалистый остров, расположенный в 70 км. от Гондураса среди изумрудных вод Карибского моря, стал не просто любимым местом отдыха состоятельных людей, но и «нашествия» дайверов. И это неспроста, по преданию именно здесь Черная Борода, известнейший пират XVIII века, не просто устроил свою базу, но и припрятал награбленные сокровища. И теперь хозяева белоснежной виллы используют ее в качестве отеля, ведь уединиться им совсем не удалось.
2. Остров Лорето (Италия)
На острове Лорето еще в V веке появились первые отшельники (Северная Италия). mirkrasiv.ru.
Лорето — небольшой островок, расположенный на озере Изео, что в Северной Италии. По сведениям редакции Novate.Ru, на этом клочке земли посреди озера с давних времен была возведена крепость, которая в период Средневековья служила надежной защитой для монахов, искавших полного слияния с верой и отрешения от мирской суеты. После ухода монахов все пришло в полное запустение, и только вначале XX века крошечный остров был выкуплен капитаном Королевского флота Винченцо Ричьери, который построил прекрасный замок в неоготическом стиле, маяк и причал, а вокруг посадил прекрасные сосны, чтобы любопытствующие глаза не могли увидеть, что же творится на территории особняка.
Несмотря на то, что остров - это закрытая частная территория, туристические катера ежедневно кружат вокруг его подножия. mirkrasiv.ru.
Но, несмотря на такие предосторожности и на то, что это частные владения и доступ закрыт для посторонних, огромное количество катеров и лодок ежедневно доставляют сюда любопытных туристов, чтобы хоть издалека могли полюбоваться неординарным жилищем среди вод огромного озера.
3. Остров Вильгельмштайн (Германия)
На острове Вильгельмштайн расположены крепость-музей, отель и несколько кафе для туристов. first-view.com.
Небольшой искусственно созданный остров Вильгельмштайн (Wilhelmstein Island) расположен на озере Штайнхуде в Нижней Саксонии, что на северо-западе Германии. Изначально было 16 островов, которыми владел герцог Вильгельм Шаумбург-Липпе (1724-1777 г.г.), но он решил их объединить, чтобы построить звездообразную крепость для защиты своего крошечного графства.
Полностью восстановленная крепость стала местом паломничества туристов (Остров Вильгельмштайн, Германия). bestwanderlust.com.
За несколько лет его рабочие создали не только остров, но и построили крепостные стены, несколько фортификационных сооружений и замок для семьи герцога. Со временем на его территории Вильгельм открыл школу для военных, а после его смерти в ее стенах организовали настоящую тюрьму. Несмотря на то, что остров так и остался во владениях семьи Шаумбург-Липпе, с начала прошлого века он превратился в туристический объект.
4. Остров-монастырь Висовац (Хорватия)
На острове Висовац расположен действующий францисканский монастырь XVII века (Хорватия). adriaticnews.info.
Живописный остров Висовац (хорв. Visovac) образовался на реке Крка в месте, где она становится шире и превращается в Висовацкое озеро. Благодаря такой мощной природной защите в XIV веке это место выбрали монахи-августинцы, которые и построили церковь и монастырь в честь святого Павла. Спустя еще 100 лет их сменили боснийские францисканцы, которые основали здесь обитель Матери Милосердной и церковь Богородицы Висовацкой. С тех пор Висовац считается святым остров и не одно столетие к этой намоленной святыне тянется нескончаемый поток паломников, а в последние годы и туристы не обходят вниманием столь почитаемое место.
Территория острова-монастыря Висовац (Хорватия). viagallica.com.
Интересно: Францисканцы — это католический нищенствующий монашеский орден, проповедующий бедность, аскетизм и любовь к ближнему. Его основателем считается святой Франциск Ассизский (1181 -1226гг), который принял и проповедовал основных три обязательства: бедность, целомудрие и послушание.
5. Остров на озере Гальве (Литва)
Тракайский замок расположен на одном из самых больших островов озера Гальве. blog.apltravel.ua.
Озеро Гальве, усеянное многочисленными островами, которые таят жуткие мистические тайны, как магнитом притягивает туристов. Ведь о каждом из 21 островов экскурсоводы рассказывают леденящие душу легенды о казнях, ведьмах, бесах и прочей нечисти. Но, безусловно, самый красивый и посещаемый клочок суши – это замковый остров, на котором расположена крепость и Тракайский замок, построенные графом Йозефом Тышкевичем в начале XIX века.
6. Остров Понтикониси (Греция)
Белоснежный монастырь Влахерна с часовней Девы Марии занимает весь участок суши. beleontours.ru.
Понтикониси – это живописный крошечный островок, является неотъемлемым символом Корфу. И не только потому, что существует легенда, согласно которой это был знаменитый корабль Одиссея, превращенный разгневанным Посейдоном в камень, но и потому что на нем расположен старинный монастырь Влахерна. Именно он и считается центром православной культуры.
7. Остров на озере Блед (Словения)
Остров на озере Блед настоящая жемчужина Словении. turj.ru.
Этот поистине уникальный остров, расположенный посреди озера Блед, имеет одну особенность, из-за которой его называют «летающим». И дело не в том, что на его территория находится святыня – церковь Св. Мартина и католическая часовня Успения XVI в., а в оптической иллюзии, которая создается когда смотришь на остров, находясь на одном уровне с ним.
Храм Св. Мартина – излюбленное место молодоженов. blog.apltravel.ua.
Именно тогда и возникает ощущение, что он просто парит над водой, особенно если над озером туман. Сама же церковь пользуется небывалой популярностью у молодоженов страны, которые съезжаются сюда на венчание, ведь ходит поверье, что 99 ступеней ведущей к ней являются залогом семейного счастья.
8. Остров Мон-Сен-Мишель(Франция)
Аббатство не одно столетие подвергалось нападению, но ни разу так и не было завоевано, причем выдержало даже 30-летнюю осаду. my-france.club.
По все геологическим параметрам это самая что ни на есть скала, расположенная посреди вод Ла-Манша на северо-западном побережье Франции. Но ее принято называть островом, ведь на ней не просто жили и до сих пор живут люди, но и находится древнее бенедиктинское аббатство, окруженное крепостными стенами.
Неприступные стены острова-крепости Мон-Сен-Мишель смогли покорить лишь туристы. visitefrance.ru.
Именно Mont Saint-Michel считается венцом и главной достопримечательностью всей страны, ведь его шпиль, взметнувшийся ввысь более чем на 155 м., увенчанный золотой фигуркой архангела с заостренным мечом является самым узнаваемым символом Франции.
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