100-летний монорельс, из которого выпал слон

Самый старый на сегодняшний день монорельс в истории появился в Германии почти столетие назад. Называется он «Вуппертальская подвесная железная дорога» или «Schwebebahn Wuppertal». Монорельс примечателен многими особенностями и фактами. А самым ярким случаем в его истории стал, пожалуй, инцидент со слоном, который выпал из идущего состава.
Главный монорельс железной дороги. /Фото: realt.onliner.by.
Подвесная железная дорогая является, пожалуй, самым примечательным видом общественного транспорта в немецком городе Вупперталь. Идея создания монорельса появилась у местных промышленников еще в 1924 году. Однако, долгое время все проекты подвесной железной дороги блокировались хозяевами местных заводов и фабрик. Дело в том, что один монорельс был не в состоянии охватить маршрутом все заводы, при этом каждый промышленник хотел, чтобы такое чудо-техники было и у него.
Работает уже больше века. /Фото: pizzatravel.net.
В итоге построен и открыт монорельс был только в 1901 году. Протяженность железной дороги составила 13.3 км. При этом большая часть пути, 10 км, проходит прямо над рекой Вуппер в честь которой и получил свое название город. Высота инженерной конструкции варьируется от 7 до 13 метров. Сегодня поезда монорельса разгоняются до 60 км/ч. На пути следования имеется 20 остановочных пунктов.
Полет Туффи. /Фото: stolenhistory.org.
Первый инцидент на Вуппертальской подвесной железной дороге произошел в 1917 году. Тогда здесь оборвался один из вагонов и рухнул в воду. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.
Инцидент остался в народной памяти. /Фото: fishki.net.
Были в истории «Schwebebahn Wuppertal» и откровенно комичные сюжеты. В летом 1950 года Франц Альтхоф – директор цирка «Althoff» придумал «гениальную» рекламную акцию. Он решил провезти через весь город слона Туффи, загрузив несчастное животное в монорельс. Обколоть слоника успокоительным коллектив цирка не додумался. В результате чего едва состав тронулся, слон пришел в неистовство из-за качки вагона. Сначала животное разворотило весь салон, а затем проломило стену и вывалилось из поезда. Цирковой слон упал с 12-метровой высоты. Благо внизу оказалась та самая река Вуппер.
Кончилось все хорошо. /Фото: fishki.net.
В итоге шокированный Туффи выбрался на берег проплыв еще почти километр и некоторое время слонялся по городу пока не был отловлен полицией и ветеринарами. В результате этого инцидента на монорельсе никто не погиб, однако несколько сотрудников цирка и железной дороги находившиеся в одном вагоне со слоном получили ушибы и ссадины. Сегодня на месте «полета» Туффи стоит скульптура слона из гирлянды. Установлена она была к 68-ой годовщине инцидента.
