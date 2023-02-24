10 любопытных и малоизвестных фактов о палачах

С нами не соскучишься!







Традиционный головной убор палача является вымыслом. На самом деле палачи не прятали своих лиц. Исключением можно назвать лишь казнь некоторых средневековых королей.









Палач имел право проводить венчание.

Палач имел доходы с казненных. Сначала ему было дозволено брать лишь то, что находилось под поясом, потом они получили право на всю одежду осужденных.

Палач имел право брать на рынках съестные припасы даром. Это право было предоставлено для того, чтобы он мог получать еду, которую не мог купить, так как многие отказывались принимать деньги из рук палача.

Палач в средневековье мог заниматься экзорцизмом (процедурой изгнания бесов, вселившихся в человека). Дело в том, что одним из надежнейших способов изгнать злого духа, завладевшего телом, считалась пытка. Причиняя боль телу, люди как бы пытали демона, заставляя его покинуть это тело.

В церкви палач должен был стоять позади всех, у самой двери, а к причастию подходить последним.

Во Франции встречались и женщины-палачи. В приказе Людовика Святого от 1264 года сказано, «что тот, кто злословил или поступил противозаконно, по судейскому решению будет высечен розгами лицом его пола, а именно: мужчина — мужчиной, а женщина — женщиной, без присутствия мужчин».

Если палач уходил на покой, он был обязан предложить городу кандидатуру на свой пост.

По своему положению в обществе палач был близок к таким низшим слоям общества, как проститутки и актеры. Даже случайное соприкосновение с палачом было неприятно людям.

Палач нередко оказывал горожанам услуги. Он торговал частями трупов и снадобьями, изготовленными из них, а также различными деталями, относящимися к казни. Такие вещи, как «рука славы» (кисть, отрубленная у преступника) и кусок веревки, на которой был повешен преступник, часто упоминаются в различных книгах по магии и алхимии.



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: