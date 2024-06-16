Как быстро отмыть микроволновку до блеска

Разбираемся, как почистить микроволновку в домашних условиях, какие средства потребуются и чего точно не стоит делать.







Долго и упорно тереть стенки микроволновки, отмывая присохшие остатки еды, — занятие не самое привлекательное. Но все может быть не так трагично. Рассказываем, как отмыть микроволновку от присохшей грязи и избавиться от неприятного запаха с помощью простых средств, которые обычно есть в любой квартире.

Пять простых способов отмыть микроволновку

С помощью воды

С помощью лимона

С помощью средства для мытья посуды

С помощью уксуса

С помощью апельсиновых корок

Как нельзя мыть микроволновку

Как сохранить чистоту микроволновки

Этот способ подойдет для небольших загрязнений. Нужно налить воду в подходящую миску и нагревать на максимальной мощности около 10–15 минут. Затем не открывать микроволновую печь несколько минут, чтобы пар размягчил присохшую грязь. После этого необходимо открыть микроволновку, аккуратно достать миску с водой и протереть стенки чистой губкой.Этот способ поможет убрать не только грязь, но и неприятный запах. Понадобится пол-литра воды, один лимон и подходящая для микроволновки миска. Нужно нарезать лимон на ломтики, выдавить сок и залить все водой. Нагревать на максимальной мощности 10–15 минут и оставить в микроволновке на несколько минут. Потом аккуратно вытащить миску и протереть стенки чистой губкой.Этот способ подойдет для застаревшей грязи. Чтобы от нее избавиться, нужно разбавить любое средство для мытья посуды небольшим количеством воды. Получившейся жидкостью обработать стенки микроволновки и оставить отмокать минимум на час. Затем тщательно смыть грязь и остатки средства. Если микроволновку не удалось отмыть с первого раза, можно повторить процедуру заново.Если вы давно не чистили печку и в ней скопилось много грязи и есть стойкий налет, стоит воспользоваться уксусом. Для этого вам понадобится глубокая миска, три столовые ложки уксуса, два стакана воды и тряпка. Смешайте в миске уксус и воду, погрейте раствор в микроволновке около 10 минут, не вынимайте миску сразу — дайте водяной бане настояться в закрытой микроволновке. Спустя 15 минут выньте миску и протрите микроволновку тряпкой.Апельсиновые корки тоже способны убирать сложные загрязнения. Чтобы отмыть ими микроволновку, подготовьте глубокую миску, один-два стакана воды, один апельсин и тряпку. Затем положите в миску корки апельсина, залейте их кипятком, разогрейте на максимальной мощности и оставьте на некоторое время в закрытой микроволновке. Напоследок уберите остатки жира губкой.Чтобы микроволновая печь прослужила как можно дольше, ее необходимо чистить, соблюдая меры предосторожности:Если вы планируете помыть микроволновку, лучше выключить ее из сети, чтобы избежать замыкания;Не стоит заливать микроволновку водой, чтобы не повредить нагревательные элементы;Вода не должна попадать в механизмы и на нагревательные элементы, поэтому лучше не мыть неотжатой губкой корпус вокруг боковой решетки; Жесткие и металлические губки и щетки могут повредить поверхности печки, поэтому отдавайте предпочтение мягким тряпкам и полотенцам;Не стоит использовать для чистки абразивные вещества, так как они могут не только повредить поверхность, но и попасть внутрь нагревательных элементов;От меламиновых губок тоже лучше отказаться. Проблема в том, что они легко крошатся и могут повредить покрытие, а их частицы — попасть на нагревательные элементы или остаться в царапинах на поверхностях. Это токсичный материал, который не должен попадать в пищу.Чтобы микроволновка радовала чистотой и долгой работой, достаточно соблюдать следующие простые правила:Не пропускайте регулярную профилактическую чистку микроволновой печи. Ее рекомендуют проводить раз в неделю при активном пользовании и два раза в месяц, если используете ее редко;Если включаете режим разморозки, кладите продукты в глубокие блюда, чтобы жидкость не разбрызгивалась внутри печки;Пользуйтесь специальном колпаком, которым можно накрывать еду во время разогрева;Протирайте микроволновку изнутри каждый раз после того, как воспользовались ею;Проветривайте микроволновку, чтобы избежать неприятного запаха;Выставляйте необходимые для разогрева температуру и время, чтобы избежать перекипевшего супа или молока