25 самых вкусных ресторанов мира

Ежегодно эксперты в области высокой кухни выбирают лучшие рестораны мира. В этом году во время церемонии в Лондоне испанский El Celler de Can Roca снова вышел на первое место.



Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на первые 25 строчек этого списка, который создается на основе голосования более 900 международных журналистов и лидеров ресторанной индустрии.











Fäviken

Ultraviolet by Paul Pairet

White Rabbit

Nahm

Le Chateaubriand

The Ledbury

Azurmendi

Le Bernardin

Arzak

Pujol

Steirereck

Astrid y Gastón

Asador Etxebarri

L’Arpège

Mirazur

Gaggan

D.O.M.

Narisawa

Dinner by Heston Blumenthal

Mugaritz

Eleven Madison Park

Central

Noma

Osteria Francescana

El Celler de Can Roca