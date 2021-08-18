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17 ситуаций, когда усталость навалилась в самый неподходящий момент


Бедолаги, на которых навалилась усталость.

Бедолаги, на которых навалилась усталость.

Усталость всегда подбирается в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. Среди толпы всегда найдутся уникумы, которые могут расслабиться и отдохнуть где попало. Всем хорошего просмотра!

1. «Лучшее время - время, проведенное с любимыми!»


Отдых с любимым... псом. | Фото: AmoMama.

Отдых с любимым... псом. | Фото: AmoMama.

 

2. Похоже, Спайдермен полностью выдохся!


По мнению Novate.ru, спайдермен уже не тот. | Фото: uCrazy.ru.

По мнению Novate.ru, спайдермен уже не тот. | Фото: uCrazy.ru.

 

3. Уже не такая уж и живая...


Ни рыба, ни мясо... | Фото: AGENT MDK.

Ни рыба, ни мясо... | Фото: AGENT MDK.

 

4. «Сейчас немного передохнем и дальше поедем!»


Захотелось полежать на спинке. | Фото: Weird Funny Pictures.

Захотелось полежать на спинке. | Фото: Weird Funny Pictures.

 

5. Маааама, ну когда уже закончится этот адский шопинг!»


Когда уже отчаялся ждать!| Фото: uCrazy.ru.

Когда уже отчаялся ждать!| Фото: uCrazy.ru.

 

6. Когда проводишь рабочий день с пользой!


Отошел на минуточку. | Фото: Пикабу.

Отошел на минуточку. | Фото: Пикабу.

 

7. «Кто поставил Супер Марио на паузу?»


Супер Марио на привале. | Фото: Пикабу.

Супер Марио на привале. | Фото: Пикабу.

 

8. Ничего необычного, просто очередной ребенок не выдержал!


Села батарейка. | Фото: uCrazy.ru.

Села батарейка. | Фото: uCrazy.ru.

 

9. Да, что вы знаете о полном релаксе!?


Когда человек знает толк в отдыхе! | Фото: Pinterest.

Когда человек знает толк в отдыхе! | Фото: Pinterest.

 

10. Быть родителем - тяжкий крест!


Ну, разве не похожи? | Фото: Фишки.нет.

Ну, разве не похожи? | Фото: Фишки.нет.

 

11. «Анька, чего мы раньше не легли валетом?
»


Сладкая парочка. | Фото: Остроумно.

Сладкая парочка. | Фото: Остроумно.

 

12. Общественный транспорт сближает людей!


Мы на Novate.ru уверены - маршрутки сводят судьбы.| Фото: Trendmutti.com.

Мы на Novate.ru уверены - маршрутки сводят судьбы.| Фото: Trendmutti.com.

 

13. Я подумаю об этом завтра!


Один день из тяжелой жизни совенка. | Фото: MyLove.ru.

Один день из тяжелой жизни совенка. | Фото: MyLove.ru.

 

14. А нечего было спать на рабочем месте!


Когда вздремнул не в том месте... | Фото: Pinterest.

Когда вздремнул не в том месте... | Фото: Pinterest.

 

15. Заметки путешественника: чемодан нужно ставить под затылок, а не под подбородок...


Правила дорожного сна. | Фото: Хроника.инфо.

Правила дорожного сна. | Фото: Хроника.инфо.

 

16. Шел, шел и тут куст меня как позвал!


Какой притягательный куст. | Фото: VKmag.

Какой притягательный куст. | Фото: VKmag.

 

17. «Так и не смог выбрать те самые чипсы!»


Утро вечера мудренее. | Фото: Pinterest.

Утро вечера мудренее. | Фото: Pinterest.

 

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17 ситуаций, когда усталость навалилась в самый неподходящий момент

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17 ситуаций, когда усталость навалилась в самый неподходящий моментПодписаться на мой Instagram
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