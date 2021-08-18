17 ситуаций, когда усталость навалилась в самый неподходящий момент

Бедолаги, на которых навалилась усталость.

1. «Лучшее время - время, проведенное с любимыми!»

Отдых с любимым... псом. | Фото: AmoMama.

2. Похоже, Спайдермен полностью выдохся!

По мнению Novate.ru, спайдермен уже не тот . | Фото: uCrazy.ru.

3. Уже не такая уж и живая...

Ни рыба, ни мясо... | Фото: AGENT MDK.

4. «Сейчас немного передохнем и дальше поедем!»

Захотелось полежать на спинке. | Фото: Weird Funny Pictures.

5. Маааама, ну когда уже закончится этот адский шопинг!»

Когда уже отчаялся ждать!| Фото: uCrazy.ru.

6. Когда проводишь рабочий день с пользой!

Отошел на минуточку. | Фото: Пикабу.

7. «Кто поставил Супер Марио на паузу?»

Супер Марио на привале. | Фото: Пикабу.

8. Ничего необычного, просто очередной ребенок не выдержал!

Села батарейка. | Фото: uCrazy.ru.

9. Да, что вы знаете о полном релаксе!?

Когда человек знает толк в отдыхе! | Фото: Pinterest.

10. Быть родителем - тяжкий крест!

Ну, разве не похожи? | Фото: Фишки.нет.

11. «Анька, чего мы раньше не легли валетом? »

Сладкая парочка. | Фото: Остроумно.

12. Общественный транспорт сближает людей!

Мы на Novate.ru уверены - маршрутки сводят судьбы.| Фото: Trendmutti.com.

13. Я подумаю об этом завтра!

Один день из тяжелой жизни совенка. | Фото: MyLove.ru.

14. А нечего было спать на рабочем месте!

Когда вздремнул не в том месте... | Фото: Pinterest.

15. Заметки путешественника: чемодан нужно ставить под затылок, а не под подбородок...

Правила дорожного сна. | Фото: Хроника.инфо.

16. Шел, шел и тут куст меня как позвал!

Какой притягательный куст. | Фото: VKmag.

17. «Так и не смог выбрать те самые чипсы!»

Утро вечера мудренее. | Фото: Pinterest.