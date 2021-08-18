17 ситуаций, когда усталость навалилась в самый неподходящий момент

Бедолаги, на которых навалилась усталость.
Усталость всегда подбирается в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. Среди толпы всегда найдутся уникумы, которые могут расслабиться и отдохнуть где попало. Всем хорошего просмотра!
1. «Лучшее время - время, проведенное с любимыми!»
Отдых с любимым... псом. | Фото: AmoMama.
2. Похоже, Спайдермен полностью выдохся!
По мнению Novate.ru, спайдермен уже не тот. | Фото: uCrazy.ru.
3. Уже не такая уж и живая...
Ни рыба, ни мясо... | Фото: AGENT MDK.
4. «Сейчас немного передохнем и дальше поедем!»
Захотелось полежать на спинке. | Фото: Weird Funny Pictures.
5. Маааама, ну когда уже закончится этот адский шопинг!»
Когда уже отчаялся ждать!| Фото: uCrazy.ru.
6. Когда проводишь рабочий день с пользой!
Отошел на минуточку. | Фото: Пикабу.
7. «Кто поставил Супер Марио на паузу?»
Супер Марио на привале. | Фото: Пикабу.
8. Ничего необычного, просто очередной ребенок не выдержал!
Села батарейка. | Фото: uCrazy.ru.
9. Да, что вы знаете о полном релаксе!?
Когда человек знает толк в отдыхе! | Фото: Pinterest.
10. Быть родителем - тяжкий крест!
Ну, разве не похожи? | Фото: Фишки.нет.
11. «Анька, чего мы раньше не легли валетом?»
Сладкая парочка. | Фото: Остроумно.
12. Общественный транспорт сближает людей!
Мы на Novate.ru уверены - маршрутки сводят судьбы.| Фото: Trendmutti.com.
13. Я подумаю об этом завтра!
Один день из тяжелой жизни совенка. | Фото: MyLove.ru.
14. А нечего было спать на рабочем месте!
Когда вздремнул не в том месте... | Фото: Pinterest.
15. Заметки путешественника: чемодан нужно ставить под затылок, а не под подбородок...
Правила дорожного сна. | Фото: Хроника.инфо.
16. Шел, шел и тут куст меня как позвал!
Какой притягательный куст. | Фото: VKmag.
17. «Так и не смог выбрать те самые чипсы!»
Утро вечера мудренее. | Фото: Pinterest.
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