«Газетный камень» - «самиздат» индейцев, рассказывающий об их жизни две тысячи лет назад

Ньюспейпер-Рок, или газетный камень.
Утес, усеянный доисторическими петроглифами, современные ученые назвали «газетным камнем». И действительно, обилие рисунков-посланий отдаленно напоминает газетную колонку со свежими новостями. «Почитать» газету в американский штат Юта ежегодно съезжаются тысячи туристов. Пожалуй, такой популярности позавидовали бы даже современные журналисты!
Древние рисунки животных.
«Газетный камень» имеет статус государственного исторического памятника. Этот утес - абсолютный рекордсмен по количеству нанесенных на него петроглифов. Они рисовались индейцами в разное время: до и после контактирования с европейцами. К такому выводу антропологи пришли, когда нашли среди изобилия рисунков изображения всадников верхом на лошадях.
На *газетном камне* нанесено около 650 петроглифов.
Размер утеса впечатляет, его общая площадь превышает 60 квадратных метров, камень испещрен рисунками, возраст которых - порядка двух тысяч лет. Ученые идентифицировали сотни различных «сообщений»: здесь и образцы древних индейских культур анасази и фремонт, и послания от индейцев навахо и пуэбло.
Древний утес хранит рисунки, возраст которых около двух тысяч лет.
Сами индейцы навахо называют утес «Скалой, которая рассказывает историю». В этих посланиях передана информация о самых значительных событиях из истории эволюции индейских народов.
*Газетный камень* - самый известный утес с древними петроглифами в Америке.
Петроглифами принято называть нарисованные или выбитые на камне рисунки. Их точное значение, конечно же, не может быть расшифровано. Работа исследователей усложняется еще и тем, что многие изображения были нанесены поверх друг друга. Вместе с тем установлено общее число петроглифов на «газетном камне» - 650. Среди них – изображения оленей, буйволов, антилоп и наездников на лошадях.
Многие рисунки нанесены поверх друг друга, что затрудняет их изучение.
Чтобы более-менее точно определить возраст петроглифов, ученые исследуют так называемый загар пустынный – темный налет, покрывающий поверхность скалы и образовавшийся вследствие увлажнения и высыхания породы под действием осадков.
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