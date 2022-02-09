«Газетный камень» - «самиздат» индейцев, рассказывающий об их жизни две тысячи лет назад

Ньюспейпер-Рок, или газетный камень.

Древние рисунки животных.

На *газетном камне* нанесено около 650 петроглифов.

Древний утес хранит рисунки, возраст которых около двух тысяч лет.

*Газетный камень* - самый известный утес с древними петроглифами в Америке.

Многие рисунки нанесены поверх друг друга, что затрудняет их изучение.