15 неожиданных и приятных способов использования мёда
В среднем человек съедает литр мёда за год. Он не только вкусный, но и полезный. Он поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить. Но это не всё. Предлагаем ещё 15 неожиданных и приятных способов использования мёда.
1. Увлажняем кожу
Медовый скраб для пяток
На сухую кожу наносят мёд и оставляют на 30 минут, потом смывают тёплой водой. Особенно полезна такая процедура после летнего сезона. Даже скраб для ног можно приготовить с мёдом. Для него понадобится стакан мёда, 2 ст.л. молока и сок одного апельсина.
2. Восстанавливаем волосы
Медовая маска для волос
К мёду добавляем чайную ложку обычного шампуня, наносим смесь на волосы и оставляем её на 20 минут, обернув голову полотенцем. Для большего эффекта можно добавить оливковое масло.
3. Расслабляющая ванна
Расслабляющая ванна
В воде растворяем от двух столовых ложек до стакана мёда и добавляем несколько капель лавандового масла.
4. Маска для лица
Косметическая медовая маска
Всего трёх ингредиентов достаточно для эффективной домашней маски для лица: лимон, авокадо и мёд.
5. Боремся с аллергией
Употребление местного мёда уменьшает приступы аллергии весной, небольшое количество пыльцы в мёде поможет организму противостоять ей о время цветения растений.
6. Спим крепко
Спим крепко
Если возникли проблемы с бессонницей, перед сном на язык нужно положить капельку мёда.
7. Полощем зубы
У большинства средств для полоскания рта неприятный вкус, поэтому лучше всего приготовить собственное, например, медово-мятное. Понадобится:
• 1 ст. воды,
• 1 ч.л. мёда
• 1 ч.л. соды
• 4 капли мятного эфирного масла
• 4 капли лимонного масла
• Стевия (по желанию)
8. Лечим экзему
Вылечить экзему и избавиться от зуда поможет смесь из мёда и корицы в равных частях.
9. Укрепляем иммунную систему
Обычно мёд в чай начинают добавлять уже после появления симптомов заболевания, а ведь лучше принимать его в качестве профилактики. Достаточно начинать день со стакана тёплой воды и столовой ложки мёда. Для большего эффекта можно добавить сок лимона и щепотку корицы. Такое средство поможет уберечься от простуды.
10. Готовим медовый лимонад
Медовый лимонад
Нет ничего лучше натуральных и полезных напитков, приготовленных дома. Для медового лимонада понадобится:
• 0,5 ст. мёда
• 5 ст. воды
• 1 ст. лимонного сока (6 лимонов)
11. Избавляемся от похмелья
Избавляемся от похмелья
Да-да-да, совсем не нужно искать рассол или кефир, нужно просто в стакан воды добавить 2 ст.л. мёда.
12. Лечим ожоги, порезы и синяки
Лечим ожоги, порезы и синяки
На пострадавшее место нужно нанести мёд тонким слоем. Это натуральный антисептик, он поможет ранам зажить.
13. Готовим медовое масло с чили
медовое масло с чили
Если обычное масло приелось, тогда можно побаловать себя необычным рецептом. Понадобятся:
• 100 г масла сливочного комнатной температуры
• 1,5 ст.л. мёда
• 1 ч.л. перца чили
• Соль
Все ингредиенты смешиваются и взбиваются.
14. Заменяем сахар
Вместо сахара мёд
Мёд – прекрасная альтернатива для тех, кто старается отказаться от сахара.
15. Готовим бальзам для губ
Медовый бальзам для губ
В губах нет потовых и жировых желез, поэтому их постоянно нужно увлажнять. Мёд – отличный натуральный увлажнитель. Можно пользоваться только им, а ещё лучше приготовить бальзам для губ.
• ¼ ст. пчелиного воска
• 2 ст.л. кокосового масла
• ¼ ст. сушеных лепестков розы
• ½ ч.л. ванильного экстракта
• ¼ ч.л. мёда
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