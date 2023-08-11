С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ann Ly
    Глупее не читала.7 ошибок, которые...
  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...

15 неожиданных и приятных способов использования мёда


15 неожиданных и приятных способов использования мёда

15 неожиданных и приятных способов использования мёда

В среднем человек съедает литр мёда за год. Он не только вкусный, но и полезный. Он поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить. Но это не всё. Предлагаем ещё 15 неожиданных и приятных способов использования мёда.

1. Увлажняем кожу


Медовый скраб для пяток

Медовый скраб для пяток

 

На сухую кожу наносят мёд и оставляют на 30 минут, потом смывают тёплой водой. Особенно полезна такая процедура после летнего сезона. Даже скраб для ног можно приготовить с мёдом. Для него понадобится стакан мёда, 2 ст.л. молока и сок одного апельсина.

2. Восстанавливаем волосы


Медовая маска для волос

Медовая маска для волос

 

К мёду добавляем чайную ложку обычного шампуня, наносим смесь на волосы и оставляем её на 20 минут, обернув голову полотенцем. Для большего эффекта можно добавить оливковое масло.

3. Расслабляющая ванна


Расслабляющая ванна

Расслабляющая ванна

 

В воде растворяем от двух столовых ложек до стакана мёда и добавляем несколько капель лавандового масла.

4. Маска для лица


Косметическая медовая маска

Косметическая медовая маска

 

Всего трёх ингредиентов достаточно для эффективной домашней маски для лица: лимон, авокадо и мёд.

5. Боремся с аллергией


Употребление местного мёда уменьшает приступы аллергии весной, небольшое количество пыльцы в мёде поможет организму противостоять ей о время цветения растений.

6. Спим крепко


Спим крепко

Спим крепко

 

Если возникли проблемы с бессонницей, перед сном на язык нужно положить капельку мёда.

7. Полощем зубы


У большинства средств для полоскания рта неприятный вкус, поэтому лучше всего приготовить собственное, например, медово-мятное. Понадобится:
• 1 ст. воды,
• 1 ч.л. мёда
• 1 ч.л. соды
• 4 капли мятного эфирного масла
• 4 капли лимонного масла
• Стевия (по желанию)

8. Лечим экзему


Вылечить экзему и избавиться от зуда поможет смесь из мёда и корицы в равных частях.

9. Укрепляем иммунную систему


Обычно мёд в чай начинают добавлять уже после появления симптомов заболевания, а ведь лучше принимать его в качестве профилактики. Достаточно начинать день со стакана тёплой воды и столовой ложки мёда. Для большего эффекта можно добавить сок лимона и щепотку корицы. Такое средство поможет уберечься от простуды.

10. Готовим медовый лимонад


Медовый лимонад

Медовый лимонад

 

Нет ничего лучше натуральных и полезных напитков, приготовленных дома. Для медового лимонада понадобится:
• 0,5 ст. мёда
• 5 ст. воды
• 1 ст. лимонного сока (6 лимонов)

11. Избавляемся от похмелья


Избавляемся от похмелья

Избавляемся от похмелья

 

Да-да-да, совсем не нужно искать рассол или кефир, нужно просто в стакан воды добавить 2 ст.л. мёда.

12. Лечим ожоги, порезы и синяки


Лечим ожоги, порезы и синяки

Лечим ожоги, порезы и синяки

 

На пострадавшее место нужно нанести мёд тонким слоем. Это натуральный антисептик, он поможет ранам зажить.

13. Готовим медовое масло с чили


медовое масло с чили

медовое масло с чили

 

Если обычное масло приелось, тогда можно побаловать себя необычным рецептом. Понадобятся:
• 100 г масла сливочного комнатной температуры
• 1,5 ст.л. мёда
• 1 ч.л. перца чили
• Соль
Все ингредиенты смешиваются и взбиваются.

14. Заменяем сахар


Вместо сахара мёд

Вместо сахара мёд

 

Мёд – прекрасная альтернатива для тех, кто старается отказаться от сахара.

15. Готовим бальзам для губ


Медовый бальзам для губ

Медовый бальзам для губ

 

В губах нет потовых и жировых желез, поэтому их постоянно нужно увлажнять. Мёд – отличный натуральный увлажнитель. Можно пользоваться только им, а ещё лучше приготовить бальзам для губ.
• ¼ ст. пчелиного воска
• 2 ст.л. кокосового масла
• ¼ ст. сушеных лепестков розы
• ½ ч.л. ванильного экстракта
• ¼ ч.л. мёда

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 неожиданных и приятных способов использования мёда

И не забудьте:
15 неожиданных и приятных способов использования мёдаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх