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Танзанийские женщины

Если вам скажут, что русская женщина – самая сильная, «в горящую избу войдет и коня наскоку остановит», предложите посмотреть на женщин Танзании. То, какие баулы они таскают на своих головах и спинах не поддается никакому описанию. Это невероятно. Кажется, вес, который они на себя нагружают, приближаются к их собственному.



Когда я приехал в гостиницу, тётенька, ниже меня на две головы, схватила все мои вещи разом и бодро зашагала в номер. Отнять у нее сумки было невозможно…

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

Как и портеры-мужчины, женщины всё носят на голове:

Танзанийские женщины

Феноменально:

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

Как отнести собранный хворост?

Танзанийские женщины

Правильно, на голове!

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

Местная мода:

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

…и в удивительных штанах:

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

Танзанийские женщины

Мальчик и девочка. Школьная форма:

Танзанийские женщины

Парикмахерская. Посетителям моют голову прямо на улице:

Танзанийские женщины

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