Танзанийские женщины

Если вам скажут, что русская женщина – самая сильная, «в горящую избу войдет и коня наскоку остановит», предложите посмотреть на женщин Танзании. То, какие баулы они таскают на своих головах и спинах не поддается никакому описанию. Это невероятно. Кажется, вес, который они на себя нагружают, приближаются к их собственному.

Когда я приехал в гостиницу, тётенька, ниже меня на две головы, схватила все мои вещи разом и бодро зашагала в номер. Отнять у нее сумки было невозможно…Как и портеры-мужчины , женщины всё носят на голове:Феноменально:Как отнести собранный хворост?Правильно, на голове!Местная мода:…и в удивительных штанах:Мальчик и девочка. Школьная форма:Парикмахерская. Посетителям моют голову прямо на улице:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)