Полезные приёмы для простой готовки

У каждой хозяйки, которая проводит на кухне много времени, есть свои хитрости, как сделать готовку проще, блюда вкуснее, а уборку – быстрее и эффективнее. Мы решили поделиться несколькими самыми полезными приемами от опытных хозяек и поваров, которые помогут максимально облегчить жизнь на кухне.







Прием 1: Когда добавлять соду в тесто? Новости СМИ2

Прием 2: Как приготовить рыбу с хрустящей корочкой?

Прием 3: Чем заменить яйца в выпечке?

Прием 4: Как приготовить вкусное картофельное пюре?

Прием 5: Как сварить рассыпчатую гречку?

Прием 6: Как использовать обрезки от овощей?

Прием 7: Как сделать бульон прозрачным?

Добавляйте соду сразу в тестоБольшинство хозяек, по примеру своих мам и бабушек, привыкли гасить соду уксусом прямо в ложке, и только потом добавлять ее в тесто. На самом деле от таких действий нет никакой пользы, потому что вся реакция, которая должна происходить в тесте, чтобы поднять его и сделать более воздушным, начинается и заканчивается в ложке. Да, тесто в процессе нагревания немного разрыхлится, но сода в этот момент даст гораздо меньшую порцию углекислого газа, чем при контакте с уксусом.Чтобы сделать все правильно, смешивайте соду с сухими ингредиентами, а кислоту с жидкими. После этого соедините все ингредиенты вместе и замесите тесто. Благодаря такой хитрости углекислый газ не потеряется в атмосфере, а с самого начала выделится в тесте, меняя его текстуру.На заметку: Если вы замешиваете тесто на кефире или любом другом кисломолочном продукте, ни уксус, ни лимонный сок, ни любая другая кислота вам не пригодятся. Сода погасится самостоятельно, и тесто получится невероятно пышным и воздушным. Можете добавить ее в кефир, подождать минут 15, а затем приступать к приготовлению выпечки – так результат будет еще лучше.Со второй стороны филе нужно жарить вдвое меньше.Работа с рыбой – это целый квест. Ее очень легко передержать на огне, в результате чего филе становится сухим, а в прожилках появляется «вата» от свернувшегося белка. Именно поэтому в процессе приготовления блюда важно не отвлекаться и быть максимально сосредоточенным.Итак, для начала нужно хорошо разогреть сковороду, растопить сливочное масло и, когда оно раскалится до нужной температуры, положить рыбу. Обжаривать филе нужно 8-10 минут с одной стороны, в зависимости от его толщины. Чтобы результат был лучше, аккуратно прижимайте рыбу к поверхности сковороды деревянной лопаткой – так кожица сильнее схватится. Но не переборщите, иначе есть риск повредить волокна.Как только мякоть начнет белеть, переверните рыбу и обжаривайте на другой стороне вполовину меньше времени. То есть, если первый раз вы держали филе десять минут, второй раз нужно засекать пять минут. Именно это правило помогает получить сочную рыбу с золотистой, хрустящей корочкой, а не сухой, жесткий кусок филе.Банан можно использовать вместо яйцаПо закону подлости, яйца заканчиваются именно в тот момент, когда больше всего нужны. Если процесс приготовления выпечки в самом разгаре, а сходить в магазин нет возможности, используйте вместо яиц обычные бананы. Оказывается, они обладают теми же связующими свойствами, поэтому смогут объединить ингредиенты не хуже куриных яиц.Возьмите половину спелого банана (она заменит одно яйцо), измельчите вилкой или в блендере до однородности, после чего добавьте в тесто. Но при такой замене следует сократить количество сахара, так как бананы сами по себе очень сладкие.Нет нужного фрукта под рукой? Можете взять вместо него яблочное, тыквенное или абрикосовое пюре из расчета: 1 яйцо = три столовых ложки пюре. Кстати, это отличное решение для вегетарианцев или людей, которые придерживаются поста.Есть секрет приготовления воздушного пюреКак вы думаете, что является главным врагом картофельного пюре? Все очень просто – лишняя влага. Если отварной картофель будет слишком мокрым, он станет плохо впитывать масло и сливки, а значит, будущее пюре лишится своей нежности и воздушности.К счастью, решить эту проблему очень просто. Отварите картофель привычным для вас способом, слейте воду, а затем верните кастрюлю на горячую плиту на несколько минут. За это время лишняя влага испарится, картофель подсохнет, и можно будет приступать к приготовлению пюре.Кстати, сливочное масло лучше брать не комнатной температуры, а замороженное: для горячего картофеля – это словно глоток воды для человека, заблудившегося в пустыне. Овощ будет очень охотно впитывать масло, поэтому пюре получится невероятно пышным и вкусным.Добавьте масло в гречку и накройте кастрюлю.На самом деле с гречкой все предельно просто: чем меньше вы ее трогаете в процессе готовки, тем вкуснее она получается. Не надо долго ее варить и каждые две минуты мешать ложкой в кастрюле. Все, что нужно сделать – залить крупу необходимым количеством воды, поставить на плиту, довести до кипения, посолить и поставить таймер на семь минут.По истечении времени выключите огонь, положите в гречку кусочек холодного масла, накройте крышкой и оставьте на плите на 15 минут. За это время она каша впитает в себя оставшуюся воду и растаявшее масло и приобретет деликатную текстуру, о которой мечтают все повара: кожица будет плотной, а содержимое каждой крупинки – невероятно нежным и мягким.А если вы хотите, чтобы гречка приобрела интересный ореховый привкус и запах, перед тем как варить крупу, слегка поджарьте ее на сковороде с сырым яичным белком. Вот такой простой лайфхак.Бульон из овощных отходов.В процессе приготовления блюд в нашем «арсенале» часто остаются стебли зелени, кусочки лука-порея, попки от свеклы и тыквы, шкурка от моркови и кабачков. Рука на автомате тянется собрать это все в целлофановый пакет и отправить в мусорное ведро, однако нужно вовремя остановиться.Овощные отходы являются идеальной основой для бульона, поэтому самым правильным будет положить их в кастрюлю, залить водой и отправить на плиту. Пока вы будете заниматься готовкой, бульон сварится, и вам останется лишь процедить его и выпарить до состояния концентрата. После этого разлейте жидкость по зип-пакетам и положите в морозилку.Впоследствии бульон обязательно вам пригодится – любой диетический суп станет гораздо вкуснее, если вы будете готовить его не на обычной пресной воде, а на таком концентрированном отваре. Плюс бульон является обязательным ингредиентом ризотто и различных соусов.Идеально прозрачный бульон без мутной пены.Сварить идеально прозрачный бульон – задача со звездочкой, ведь стоит лишь пропустить момент закипания, как мясо разделяется на тонкие волокна и образуется мутная юшка серого цвета. Поэтому так важно следить за тем, чтобы вода кипела, но при этом огонь был слабым.Как это сделать? Очень просто. Опустите на дно кастрюли стеклянную пробку от графина, налейте нужное количество воды и поставьте посуду на плиту. Как только жидкость закипит, добавьте все необходимые ингредиенты, и идите заниматься своими делами.Когда бульон начнет слишком сильно кипеть, вы услышите характерный стук пробки о дно кастрюли. Это значит, что нужно подойти и убавить огонь. Вот так обычная пробка будет подсказывать, правильно ли выбран нагрев, и сигнализировать, если вода превысит допустимую температуру. В итоге бульон не будет бурлить, а значит, не станет мутным в процессе готовки.