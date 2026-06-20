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Как внесение товарного знака в реестр останавливает миллионы подделок

Защита интеллектуальной собственности на границе — это не просто формальность, а реальный инструмент противодействия контрафакту. За последний год таможенные органы остановили более 20 миллионов единиц продукции, признанной поддельной, общей стоимостью около 27 миллиардов рублей. Такие масштабы показывают, насколько серьёзна проблема незаконного ввоза.



Эффективным способом борьбы с этим является внесение товарного знака в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Эта процедура позволяет таможенным органам оперативно выявлять и блокировать партии товаров, нарушающих права правообладателей. По сути, реестр становится «фильтром», который защищает бизнес от убытков и сохраняет репутацию бренда.

Если вы хотите узнать подробнее о процедуре регистрации и её преимуществах, можно ознакомиться с информацией https://gpg.ru/services/registration/tamoghennjyji-reestr/.

Шаги регистрации
Подготовка документов

Свидетельство о регистрации товарного знака.

Доверенность (если действует представитель).

Краткое описание товара и его отличительных признаков.

Контактные данные правообладателя.

Подача заявления
Заявление направляется в Федеральную таможенную службу. В нём указываются сведения о товарном знаке, правообладателе и предполагаемых нарушениях.

Рассмотрение и включение в реестр
Таможенные органы проверяют документы и принимают решение о внесении объекта в реестр. После этого информация становится доступна для всех таможенных постов.

Практическая защита
При пересечении границы товары проверяются на наличие зарегистрированных знаков. Если выявляется контрафакт, партия блокируется.
Именно благодаря этому механизму за последний год удалось остановить более 20 млн единиц контрафактной продукции на сумму около 27 млрд рублей.

Продление и актуализация
Запись в реестре действует ограниченный срок, поэтому важно своевременно продлевать её и обновлять данные.

Ссылка на первоисточник
федеральная таможенная служба (фтс), федеральная служба
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