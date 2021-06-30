Запретная забава: кто придумал карточные игры и сколько существует игральных колод

1. Китайская забава

Забава эта очень старая. /Фото: wopc.co.uk.

Скорее всего карты завезли из Китая арабские купцы. /Фото: yandex.com.

Отношение к картам всегда было неоднозначным. /Фото: writervall.ru.

2. Французский стандарт

Самая известная - французская колода. /Фото: pinterest.ru.

3. Разнообразие колод

Итало-испанская колода. /Фото: liveinternet.ru.

Немецкая колода весьма популярна. /Фото: auction.ru.

Была и такая. /Фото: howlingpixel.com.