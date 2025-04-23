Небанальные овощи, которые может вырастить на своём огороде каждый дачник

Для многих дачников снова становится актуально выращивание овощей на своем участке. Это более экологичный и даже экономичный вариант. К тому же как хорошо есть зимой то, что закрутили в банки ещё летом.







Обычно на грядках растут самые популярные овощи, такие как: морковь, картофель, лук, капуста. Но в мире существует ещё огромное множество съедобных культур, которые также отлично взойдут на огороде, станут хорошим урожаем и не банальным блюдом к столу.

1. Скорцонера испанская

2. Вигна Китайская

3. Китайская листовая капуста

4. Батат

5. Баклажан

6. Паслён эфиопский

7. Кивано

8. Брюква

9. Абельмош съедобный

10. Портулак огородный

А также и настоящим украшением участка.Тоже съедобнаНекоторые называет эту культуру чёрной морковью, однако, она совсем непопулярна и к сожалению очень редко встречается в блюдах, хотя и очень вкусная. Съедобен у культуры только корень белого цвета с мякотью внутри. Для того, чтобы её вырастить необходимо солнечное место, а почва при этом должна быть плодородной. Семена необходимо высаживать в грунт в начале весны, либо, чтобы добиться урожая на следующий год можно сделать это и в августе. Расстояние между грядами не должно быть меньше тридцати сантиметров, также не стоит забывать про полив и регулярную подкормку.Собирать получившийся урожай можно будет в октябре. А употреблять в пищу можно просто отварив полчаса в подсоленной воде, по вкусу овощ будет чем-то напоминать спаржу.Если надоела стручковая фасольТакже может называться китайским горохом или фасолью, но произошла она из Африки. Растение достигающее в высоту около двух метров вьющееся, а съедобны у него стручки и семена. Для выращивания необходимо солнечное место, которое будет защищено от ветра, а также плодородная почва богатая на органические удобрения. Для него также можно сделать укрытие, и благодаря этому посев можно будет начинать уже в апреле. Расстояние между растениями не должно быть меньше сорока сантиметров.По вкусу растение будет напоминать обычную стручковую фасоль и её можно отваривать, жарить, запекать.Универсальная зеленьНесмотря на то, что растение можно применять в совершенно различных блюдах, оно всё равно является очень редко используемым. Есть его можно вместе с черенками. Овощ, как и многие, любит плодородную почву и солнечное место. Можно высадить в грунт, делать это необходимо только летом или начать выращивать её как рассаду. Однако, этот сорт хорошо переносит зиму. Но вегетативный период у него совсем короткий, не более пятидесяти дней. Он отлично подходит к супам, салатам, мясным блюдам и даже соусам. А также прекрасно подходит в пищу в сыром виде.Сладкий картофельЭтот клубнеплод уже можно иногда встретить на полках в магазинах, а ещё и вырастить самому на даче. Представляет из себя сладкий картофель с красной шкуркой и оранжевой мякотью. Цветёт он мелкими колокольчиками, а съедобная часть это сами клубни. Вес может достигать до трёх килограмм. Почва должна быть полнородная, проницаемая, а также должно быть много света. Высаживать можно семенами или делением клубней весной, а также укоренением черенков побегов. К сожалению, растение крайне чувствительно к самым слабым заморозкам и требует постоянного полива. Можно сразу начать выращивать его на улице в большом контейнере и с наступлением осени просто унести в помещение.В варёном и печёном виде батат самый вкусный. Из него даже можно сделать разнообразные десерты. При этом хоть и более калорийный, он содержит много витамина С.Более привычный овощПривычный овощ, который считается сложно вырастить на огороде, но это не совсем так. Его съедобная часть — это продолговатый плод тёмно-фиолетового цвета. Для его выращивания необходимо тепло и солнечный свет, и лучше это делать в парнике или теплице. К тому же он не подходит для выращивания на том месте где до этого рос перец, помидоры и картофель. А для подкорки необходимо время от времени добавлять органические удобрения. Семена нужно высаживать в контейнеры весной, а рассаду в грунт в конце мая. Собирать урожай баклажанов нужно до их окончательного созревания.ПаслёнЭто небольшая тыква растущая на стебле, также он напоминает фигурный помидор или декоративный баклажан. Высота растения достигает двух метров, а сами оранжевые плоды употребляют в пищу. Он подходит для выращивания в теплице на солнечных местах. А начать сажать семена нужно в помещении, в марте. Расстояние между саженцами должно быть не менее ста сантиметров. Постоянно поливать и удобрять. Плоды также рекомендуется собирать ещё не до конца созревшие, потому что после они тут же начинают горчить. Обычно паслён добавляют в салаты и соусы, но можно и запекать вместе с мясом или фаршем. В целом, рецептов с ним можно найти достаточно большое количество, пусть и не самых простых.Из него можно сделать даже напитокЭто однолетнее ползущее растение — африканский огурец. Выращивают его ради съедобных плодов, которые имеют оранжевую шкурку и при этом мякоть зелёного цвета. Овощ растёт только в тепле, потому ему необходимы теплицы и парники. Лучше всего выращивать его на опорах, чтобы стебли не поломались под собственным весом. Высаживать семена начинают в мае, а рассаду можно и в июне. Расстояние между саженцами должно быть не менее ста сантиметров. Почва при этом необходима плодородная и проницаемая. Из ухода необходимо будет проводить рыхление почвы и регулярный полив.Овощ можно есть как в сыром виде, так и делать из него напитка, а также сладкие десерты. Урожай необходимо успеть собрать до того, как температура опустится до плюс пяти, тогда растение погибает.БрюкваНекоторые до сих пор выращивают брюкву на своих огородах и применяют её в пищу. Съедобная часть у неё — это корень, обычно имеет жёлтую или фиолетовую шкурку. Для этого овоща не нужно никакой особенный тип почвы, он очень неприхотлив и может расти в открытом грунте до минус восьми. Конечно, на более плодородной почве и в хорошо освещённом месте урожай будет куда более богатым. Семена стоит сажать в контейнеры в апреле, а готовую рассаду в грунт в середине июня. Необходимо будет лишь следить за поливом, а также избавляться от растущих сорняков. Если хочется подкормить брюкву, лучше вносить удобрения с содержанием бора.Брюкву можно тушить, запекать и варить. Иногда из неё даже делают пироги и лепёшки, выжимают сок.Похож на перец но совсем не острыйЭто однолетнее растение может вырастать до метра в высоту, а съедобны у него ещё не до конца созревшие плоды, имеющие красноватый цвет. В целом растение похоже на перец чили, как снаружи, так и по расположению семян изнутри. Но совсем не острое. К сожалению, этот овощ не столь популярен для выращивания на огороде. Вид очень требователен к теплу, и расти будет только в теплице или под специальным укрытием. Почва также необходима плодородная, а место высадки солнечное. В закрытый грунт в контейнерах семена начинают высаживать в феврале, но делать это нужно только в помещении. И только в конце мая можно уже отправлять саженцы на грядку на расстояние не менее семидесяти сантиметров друг от друга. Для подкорма подходят комплексные удобрения.Овощ можно как запекать, так и жарить, отлично подходит и для гриля вместо стручковой фасоли.Тоже можно естьНекоторые считают это растение простым сорняком и никогда не высаживают у себя на грядке, но это неверное предположение. Это очень питательный овощ, у которого съедобными являются стебли и небольшие листья. Место для выращивания в первую очередь должно быть защищено от ветра, а также иметь доступ к солнечному свету. Семена можно сеять в конце мая, на расстоянии в тридцать сантиметров, а после регулярно поливать и пропалывать землю. Урожай от культуры можно получить три раза за сезон, если она будет расти в тёплом месте, его вегетативный период длится всего несколько недель, так что летом на столе всегда будут свежие салатные листы.