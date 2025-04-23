Небанальные овощи, которые может вырастить на своём огороде каждый дачник

Для многих дачников снова становится актуально выращивание овощей на своем участке. Это более экологичный и даже экономичный вариант. К тому же как хорошо есть зимой то, что закрутили в банки ещё летом.
Обычно на грядках растут самые популярные овощи, такие как: морковь, картофель, лук, капуста. Но в мире существует ещё огромное множество съедобных культур, которые также отлично взойдут на огороде, станут хорошим урожаем и не банальным блюдом к столу.
1. Скорцонера испанская
Тоже съедобна
Некоторые называет эту культуру чёрной морковью, однако, она совсем непопулярна и к сожалению очень редко встречается в блюдах, хотя и очень вкусная. Съедобен у культуры только корень белого цвета с мякотью внутри. Для того, чтобы её вырастить необходимо солнечное место, а почва при этом должна быть плодородной. Семена необходимо высаживать в грунт в начале весны, либо, чтобы добиться урожая на следующий год можно сделать это и в августе. Расстояние между грядами не должно быть меньше тридцати сантиметров, также не стоит забывать про полив и регулярную подкормку.
Собирать получившийся урожай можно будет в октябре. А употреблять в пищу можно просто отварив полчаса в подсоленной воде, по вкусу овощ будет чем-то напоминать спаржу.
2. Вигна Китайская
Если надоела стручковая фасоль
Также может называться китайским горохом или фасолью, но произошла она из Африки. Растение достигающее в высоту около двух метров вьющееся, а съедобны у него стручки и семена. Для выращивания необходимо солнечное место, которое будет защищено от ветра, а также плодородная почва богатая на органические удобрения. Для него также можно сделать укрытие, и благодаря этому посев можно будет начинать уже в апреле. Расстояние между растениями не должно быть меньше сорока сантиметров.
По вкусу растение будет напоминать обычную стручковую фасоль и её можно отваривать, жарить, запекать.
3. Китайская листовая капуста
Универсальная зелень
Несмотря на то, что растение можно применять в совершенно различных блюдах, оно всё равно является очень редко используемым. Есть его можно вместе с черенками. Овощ, как и многие, любит плодородную почву и солнечное место. Можно высадить в грунт, делать это необходимо только летом или начать выращивать её как рассаду. Однако, этот сорт хорошо переносит зиму. Но вегетативный период у него совсем короткий, не более пятидесяти дней. Он отлично подходит к супам, салатам, мясным блюдам и даже соусам. А также прекрасно подходит в пищу в сыром виде.
4. Батат
Сладкий картофель
Этот клубнеплод уже можно иногда встретить на полках в магазинах, а ещё и вырастить самому на даче. Представляет из себя сладкий картофель с красной шкуркой и оранжевой мякотью. Цветёт он мелкими колокольчиками, а съедобная часть это сами клубни. Вес может достигать до трёх килограмм. Почва должна быть полнородная, проницаемая, а также должно быть много света. Высаживать можно семенами или делением клубней весной, а также укоренением черенков побегов. К сожалению, растение крайне чувствительно к самым слабым заморозкам и требует постоянного полива. Можно сразу начать выращивать его на улице в большом контейнере и с наступлением осени просто унести в помещение.
В варёном и печёном виде батат самый вкусный. Из него даже можно сделать разнообразные десерты. При этом хоть и более калорийный, он содержит много витамина С.
5. Баклажан
Более привычный овощ
Привычный овощ, который считается сложно вырастить на огороде, но это не совсем так. Его съедобная часть — это продолговатый плод тёмно-фиолетового цвета. Для его выращивания необходимо тепло и солнечный свет, и лучше это делать в парнике или теплице. К тому же он не подходит для выращивания на том месте где до этого рос перец, помидоры и картофель. А для подкорки необходимо время от времени добавлять органические удобрения. Семена нужно высаживать в контейнеры весной, а рассаду в грунт в конце мая. Собирать урожай баклажанов нужно до их окончательного созревания.
6. Паслён эфиопский
Паслён
Это небольшая тыква растущая на стебле, также он напоминает фигурный помидор или декоративный баклажан. Высота растения достигает двух метров, а сами оранжевые плоды употребляют в пищу. Он подходит для выращивания в теплице на солнечных местах. А начать сажать семена нужно в помещении, в марте. Расстояние между саженцами должно быть не менее ста сантиметров. Постоянно поливать и удобрять. Плоды также рекомендуется собирать ещё не до конца созревшие, потому что после они тут же начинают горчить. Обычно паслён добавляют в салаты и соусы, но можно и запекать вместе с мясом или фаршем. В целом, рецептов с ним можно найти достаточно большое количество, пусть и не самых простых.
7. Кивано
Из него можно сделать даже напиток
Это однолетнее ползущее растение — африканский огурец. Выращивают его ради съедобных плодов, которые имеют оранжевую шкурку и при этом мякоть зелёного цвета. Овощ растёт только в тепле, потому ему необходимы теплицы и парники. Лучше всего выращивать его на опорах, чтобы стебли не поломались под собственным весом. Высаживать семена начинают в мае, а рассаду можно и в июне. Расстояние между саженцами должно быть не менее ста сантиметров. Почва при этом необходима плодородная и проницаемая. Из ухода необходимо будет проводить рыхление почвы и регулярный полив.
Овощ можно есть как в сыром виде, так и делать из него напитка, а также сладкие десерты. Урожай необходимо успеть собрать до того, как температура опустится до плюс пяти, тогда растение погибает.
8. Брюква
Брюква
Некоторые до сих пор выращивают брюкву на своих огородах и применяют её в пищу. Съедобная часть у неё — это корень, обычно имеет жёлтую или фиолетовую шкурку. Для этого овоща не нужно никакой особенный тип почвы, он очень неприхотлив и может расти в открытом грунте до минус восьми. Конечно, на более плодородной почве и в хорошо освещённом месте урожай будет куда более богатым. Семена стоит сажать в контейнеры в апреле, а готовую рассаду в грунт в середине июня. Необходимо будет лишь следить за поливом, а также избавляться от растущих сорняков. Если хочется подкормить брюкву, лучше вносить удобрения с содержанием бора.
Брюкву можно тушить, запекать и варить. Иногда из неё даже делают пироги и лепёшки, выжимают сок.
9. Абельмош съедобный
Похож на перец но совсем не острый
Это однолетнее растение может вырастать до метра в высоту, а съедобны у него ещё не до конца созревшие плоды, имеющие красноватый цвет. В целом растение похоже на перец чили, как снаружи, так и по расположению семян изнутри. Но совсем не острое. К сожалению, этот овощ не столь популярен для выращивания на огороде. Вид очень требователен к теплу, и расти будет только в теплице или под специальным укрытием. Почва также необходима плодородная, а место высадки солнечное. В закрытый грунт в контейнерах семена начинают высаживать в феврале, но делать это нужно только в помещении. И только в конце мая можно уже отправлять саженцы на грядку на расстояние не менее семидесяти сантиметров друг от друга. Для подкорма подходят комплексные удобрения.
Овощ можно как запекать, так и жарить, отлично подходит и для гриля вместо стручковой фасоли.
10. Портулак огородный
Тоже можно есть
Некоторые считают это растение простым сорняком и никогда не высаживают у себя на грядке, но это неверное предположение. Это очень питательный овощ, у которого съедобными являются стебли и небольшие листья. Место для выращивания в первую очередь должно быть защищено от ветра, а также иметь доступ к солнечному свету. Семена можно сеять в конце мая, на расстоянии в тридцать сантиметров, а после регулярно поливать и пропалывать землю. Урожай от культуры можно получить три раза за сезон, если она будет расти в тёплом месте, его вегетативный период длится всего несколько недель, так что летом на столе всегда будут свежие салатные листы.
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