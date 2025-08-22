Павианы, белки, и ещё 5 неожиданных животных, интеллект которых напрасно недооценивают

Человек не просто так считается высшей ступенью эволюции на сегодняшний день. Ведь совершенно очевидно, что животные сильно нам проигрывают в этом отношении. Вот только и считать представителей земной фауны совсем уж глупыми тоже не стоит, ведь на самом деле немало братьев наших меньших способны, мягко говоря, удивить своими когнитивными способностями. Вашему вниманию семёрка животных, интеллект которых обычно недооценивают, и напрасно.
1. Голубь
Чтобы стать крылатым почтальоном, нужен недюжинный ум. /Фото: funart.pro
Голубей вряд ли считают умными представителями фауны, однако напрасно, ведь именно они были древнейшей почтой, а пересылка записок и писем была бы невозможна без достаточного интеллекта у этих птиц. Они отличаются прекрасной способностью к ориентированию по Солнцу, а также обладают прекрасной памятью, что позволяет им без труда запомнить путь, например, от одного адресата к другому. Причём их возможности в этом настолько отточены, что человек к ним не сможет даже приблизиться без карты и компаса.
2. Павиан
Не только забавный, но и чертовски умный примат. /Фото: wikiquote.org
Вот уж неожиданный пример интеллектуального животного. А ведь павианы действительно обладают довольно высокими когнитивными способностями, которые ещё и подобны на человеческие. Например, их поведенческие реакции: у павианов есть аналогичная с нашим организмом возможность идентифицировать стресс, а также его преодолевать. Более того, по мнению специалистов, у них есть предпосылки к критическому мышлению и коллективному поиску решения каких-либо задач. Но, пожалуй, самой интересной способностью павианов является умение построить цепочку действий для осуществления полноценного...ограбления.
3. Дельфин
Настоящие умницы с плавниками. /Фото: coppershop.ru
О том, что дельфины - существа довольно умные, многим из нас известно. Но об отдельных их когнитивных способностях точно стоит упомянуть отдельно. Так, в отличие от большинства животных, дельфин способен узнать себя в отражении. А ещё они при помощи звуков сообщают, что они испытывают счастье. Кроме того, любой, кто хотя бы раз был в дельфинарии, прекрасно знает, что дельфины способны к обучению игре и установлению специфического языка коммуникации с людьми.
4. Собака
Собачки очень умные и преданные. /Фото: dg-home.ru
Пожалуй, это самый очевидный пример из этого списка, но и его не грех упомянуть. Ведь собак человек, знает, наверное, лучше остальных животных на планете. Например, всем известна их преданность хозяину, но далеко не каждый в курсе, что пёсики являются единственными братьями нашими меньшими, которые могут даже пожертвовать жизнью ради человека, чему способствует один из их природных инстинктов.
5. Белка
Белки - профи в поиске еды. /Фото: msk.kp.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что у белочек набор когнитивных способностей несколько скромнее в сравнении с теми же павианами или собаками. Но и у них есть чему похвастаться: к примеру, они поразительно изобретательны и умны, когда речь идёт о поисках пищи. К тому же, белки отличаются просто феноменальной памятью среди большинства представителей фауны.
6. Осьминог
Осьминоги - хамелеоны подводного мира. /Фото: vokrugsveta.ru
В океанических глубинах есть свои интеллектуалы, и осьминоги — яркий тому пример. Интересно, что список их когнитивных способностей во многом обусловлен их природой хищника, ведь именно навыки к охоте и дали им возможность получить целый ряд занятных навыков. Один из них они делят с хамелеонами: оказывается, у осьминогов просто уникальная способность мимикрировать, изменяя свой окрас, чтобы слиться с окружающим пейзажем. Другой не менее интересной особенностью является привычка... охотиться на другого хищника, который им же и питается.
7. Свинья
Пятачки намного умнее, чем кажется. /Фото: gazeta.ru
Свинки - удивительные одомашненные животные, которые отличаются развитой способностью к долговременной памяти. Кроме того, наравне с дельфинами и рядом примат, они могут идентифицировать отражение в зеркале. Впрочем, с этим навыком не всё так однознано: по информации редакции novate.ru, видеть-то отражение и заинтересоваться им они могут, но вот осознают ли они, что рассматривают себя, пока что не известно. Но самой интересной способностью свиней является возможность выполнять довольно сложные задания без особого труда: так, однажды им дали джойстик, и хрюшки отлично справились с управлением ним.
