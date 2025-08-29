10 запчастей и расходников автомобиля, срок годности которых серьёзно ограничен

На какие запчасти и расходники срок годности не слишком велик?/ Фото: ia41.ru
Замечали ли вы когда-нибудь, что одна категория водителей всегда старается подбирать запчасти для своего автомобиля самостоятельно, не доверяя ни проверенным сервисам, ни официальным дилерам? При этом зачастую они покупают хорошие аналоги.
Так в чём смысл такой самостоятельности? Дело в том, что качество многих деталей автомобиля характеризует не столько известность бренда запчастей, сколько сроки и правильность их хранения.
1. Пять запчастей с ограниченным сроком годности
Ремень ГРМ/ Фото: drive2.ru
Это может показаться удивительным, но у автомобильных запчастей, как и у многих продуктов питания, есть свой срок годности. По его истечению запчасть может потерять целый ряд своих функций и даже привести к цепной реакции, калеча соседние детали транспортного средства.
К таким элементам с ограниченным сроком хранения можно отнести следующие детали:
1. Ремни генератора и ГРМ. Будучи резинотехническими изделиями, эти важные детали подкапотного пространства в среднем имеют запас годности сроком от трёх до шести лет. Однако трепетные водители стараются подбирать для своего авто ремни возрастом не более двух лет с момента их производства, и это правильно.
2. Сайлентблоки. Собственно, та же резина и практически те же свойства, которые со временем теряются, даже если организовать для таких запчастей правильное хранение, с соблюдением всех температурных и влажностных режимов.
Резина любит работу, а без нагрузки в течение длительного времени она становится дряблой, часто засыхает и даже трескается.
Автомобильный аккумулятор, средний срок годности которого составляет не более полутора лет/ Фото: shtyl.ru
3. Аккумулятор. В новом аккумуляторе, только что покинувшем завод, не прекращаются процессы, которые уже нельзя будет обратить в сторону положительной динамики устройства. В любом случае со временем запас ресурсов автомобильного аккумулятора истощится настолько, что его можно будет разве что только сдать на металлолом.
Средний срок годности этой детали не более полутора лет, а самый оптимальный – не более 6 месяцев.
4. Амортизаторы. Являясь важнейшими элементами подвески, эти детали просто обязаны иметь безупречную историю хранения, которая чаще всего имеет тёмные пятна на своей репутации. Мало кто из продавцов вообще понимает, каким образом и в течение какого времени нужно хранить эти запчасти, поэтому чем раньше вы купите амортизаторы в магазине, тем больше вероятность того, что они не принесут хлопот в будущем.
Высокие сроки хранения в первую очередь сказываются на качестве масла, что приводит к повышенному износу и выходу из строя амортизаторов. Рекомендуется покупать запчасти со сроком годности не более 10 лет.
5. Автомобильные шины. Большинство производителей не рекомендуют приобретать колёса, изготовленные более пяти лет тому назад. В течение этого срока резиновые изделия полностью сохраняют заводские качества, но потом в их структуре начинают происходить необратимые изменения, влияющие не только на комфорт езды, но и на степень износа изделий, и безопасность эксплуатации ТС.
Такого критического срока годности, скорее всего, не будет у запчастей, имеющих в своей конструкции только металлические элементы – например, сцепление, или шаровые опоры. Хотя даже у ступичных подшипников гарантийный срок хранения редко превышает два года, а без упаковки и вовсе составляет не более 12 месяцев.
2. Пять жидких расходников с ограниченным сроком годности
Залив тормозной жидкости/ Фото: avtoexperts
Называя запчастями стойки стабилизаторов и рулевые рейки, мы часто забываем, что под эти же понятия подходят и все жидкие расходники, без которых эксплуатировать автомобиль не просто сложно, а иногда и невозможно.
И если срок годности есть даже у амортизаторов, то у следующих элементов подкапотного пространства он и подавно имеется.
Например, тормозная жидкость имеет относительно невысокий срок годности – примерно 2 года с момента производства при хранении в пластиковых бутылках. При использовании жестяной тары срок годности резко увеличивается до пяти лет.
Игнорирование сроков может привести к тому, что вы зальёте в свой автомобиль уже расслоившуюся жидкость, которая не будет выполнять свои функции полностью.
То же касается и масел автоматических и механических коробок передач, а также двигателя. Срок их хранения немного выше, однако «минералку» не следует хранить более трёх лет, а «синтетику» – более пяти. Необратимые процессы в ГСМ происходят под негативным воздействием солнечных лучей и кислорода, конденсата влаги и перепадов температуры.
Автомобильные масла, присадки которых могут навредить мотору/ Фото: ixbt.com
Главная опасность просроченного масла – это выпавшие в осадок присадки, которые могут напрочь лишить двигатель смазывающей способности и привести его к повышенному износу.
А вот срок годности антифризов определяет не производитель, а государство. По ГОСТу хранить и продавать охлаждающие жидкости можно при условии, что они не старше 5 лет с момента их производства. За это время свойства жидкости никаким образом не меняется, осадок не выпадает, а залитая в двигатель, она честно отработает положенный ресурс времени без лишних проблем.
Но стоит залить в двигатель просроченную жидкость, как проблемы начнут развиваться сами собой. Использование антифриза с истёкшим сроком годности приводит к интенсивному образованию накипи в радиаторе вплоть до полной закупорки свободного прохода или разгерметизации.
Те же пять лет без особых проблем способен храниться и фреон при условии использования заводской герметичной тары и при соблюдении всех условий хранения. Однако многие производители дают гарантийный срок хранения не более одного года. Главная причина такого низкого срока годности таится в испарении газовой фракции состава. Контроль за правилами хранения хладагентов осуществляет Госпроматомнадзор.
Срок хранения незамерзающей жидкости составляет до трёх лет/ Фото: carakoom.com
Для незамерзающей жидкости сроки хранения также невысокие – в среднем от двух до трёх лет. Большой опасности для самого транспортного средства просроченная «незамерзайка» не несёт, но из-за выветривания спирта из состава жидкости могут потеряться некоторые её ключевые свойства.
Многие автоэксперты не рекомендуют приобретать даже прошлогоднюю незамерзающую жидкость, отдавая предпочтение только свежим товарам. Истёкший срок хранения может спровоцировать выпадение осадка, который забьёт каналы и доставит немало хлопот автовладельцу.
