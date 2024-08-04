Вещи, которые давно пора выкинуть из спальни

Спальня — это место комфорта и отдыха. Порой после трудного рабочего дня хочется просто лечь и заснуть, позабыв обо всех тревогах прошедшего дня. Но порой это бывает трудно сделать из-за различного визуального шума, которым мы захламляем комнату, сами этого не замечая.



Гаджеты и другая техника в спальне

Неправильно подобранные шторы

Косметика

Украшения

Вещи под кроватью

Свечи

Книги

Декоративные подушки

Многие из нас привыкли засыпать под телевизор или сидеть в гаджетах перед сном.Но все же эксперты советуют отказаться от этой привычки. Помимо того, что гаджеты перегружают пространство, они не дают вам полноценно отдохнуть. Так и время засыпания стремительно увеличивается, ведь вы непроизвольно отвлекаетесь на просмотр фильмов или новостной ленты в телефоне.Использование мобильных, телевизоров, ноутбуков и планшетов лучше оставить за пределами спальни. Эта мера поможет вам более эффективно отдыхать и избавиться от лишнего визуального шума в зоне отдыха.Подобрать идеальные шторы в спальню — не такая легкая задача, как кажется на первый взгляд. Стиль и цвет, вписывающиеся в интерьер — это важно, но порой неправильно подобранная длина штор или слишком низко подвешенный карниз могут испортить всю картинку.Держатели для штор помогут визуально замаскировать подобные ошибки. А также они очень практичны в использовании, ведь с помощью держателей можно контролировать свет в комнате и сделать форму штор более объемной. Многие считают держатели для штор старомодными, но сейчас в магазинах можно найти множество стильных вариаций этого аксессуара.Мы порой и сами не замечаем, как захламляем пространство маленькими предметами. Особенно это касается украшений и косметики. В первую очередь переберите косметику и избавьтесь от средств, которыми вы редко пользуетесь или тех, где закончился срок годности. А красиво упорядочить косметику можно с помощью прозрачных органайзеров или маленьких ящичков с разделителями.Дизайнеры также советуют завести поднос или небольшой контейнер для повседневного макияжа. Положите туда косметику, которую вы чаще всего используете, когда собираетесь на выход.Существует множество способов сделать так, чтобы ваша бижутерия хранилась в спальне в упорядоченном виде. У кровати можно поставить блюдечко для складывания украшений, которые вы носите каждый день, или небольшой прозрачный акриловый контейнер. Некоторые эксперты вообще советуют оставлять повседневные украшения в шкафчике ванны после вечернего умывания.А все остальные лучше убрать в подвесной органайзер или складной футляр для ювелирных изделий. Любители цепочек или подвесок могут приобрести подставку для украшений или установить маленькие крючки на стене у туалетного столика.Свободное пространство под кроватью тоже может стать проблемой, ведь всегда существует соблазн спрятать туда что-нибудь. В конечном итоге пара коробок превращается в склад ненужных вещей. Будем честны, это неудобно и выглядит некрасиво.Оптимальным решением будет покупка кровати с выдвижным ящиком. Но если у вас кровать другой модели, хранение вещей в спальне можно оптимизировать с помощью углового или встроенного шкафа над кроватью.Свечи могут сделать вашу спальню более уютной, а могут, наоборот, стать источником визуального шума. Взгляните на свою коллекцию свечей объективно. Если они не вписываются в интерьер вашей комнаты по стилю и цветовой гамме, то с ними лучше распрощаться.Также стоить избавиться от тех свечей, которыми вы не пользуетесь долгое время. Если они стоят полгода или больше, и вы их не используете, то, скорее всего, они так и будут просто бесполезно занимать пространство. Эксперты также советуют подбирать в спальню свечи с успокаивающими ароматами. Лаванда, ромашка или жасмин идеально подходят для создания уютной и спокойной атмосферы.Многие из нас любят почитать книгу перед сном или просто, когда выдалась минутка свободного времени. А чтобы книги не были разбросаны в беспорядке на тумбочке или кровати, можно приспособить для них небольшую корзинку или ящичек.Это практичная вещь, которая поможет организовать пространство и сделать его еще более уютным.Декоративные подушки на кровати могут стильно вписываться в интерьер, но большое их количество создает эффект захламленности. Дизайнеры рекомендуют ограничитьcя двумя или тремя подушками в спальне. Если вы не хотите выкидывать лишнее, то остальные подушки можно приспособить на диване в гостиной или если в спальне есть кресло, то поместить их туда.Дизайнеры интерьера советуют выбрать подушки одного базового цвета, но с разными узорами, а также попробовать поэкспериментировать с разными размерами и формами.