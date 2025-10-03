3 реальных способа покинуть тонущий автомобиль и спастись из водяного плена

Как, преодолевая панику, выбраться из тонущей машины?

Можно ли покинуть автомобиль под водой

Насколько велики шансы покинуть тонущий автомобиль/ Фото: tarantas.news

1. Открыть передние двери

Попытка открыть передние двери под водой/ Фото: youtube.com

2. Выбраться из машины через открытые окна

Можно выбраться из машины через открытые пассажирские окна, пока не стало слишком поздно/ Фото: vichivisam.ru

3. Разбить окна

Разбивание пассажирских окон тонущей машины/ Фото: fpaparazzi.com

Полезные советы

Что еще можно сделать, чтобы покинуть погружающийся на глубину автомобиль/ Фото: zahav.ru



Если вы в машине одни, не отстёгивайте ремень сразу – он будет своеобразным упором для открывания двери, которую ещё можно открыть, пока автомобиль не погрузился слишком глубоко. Если получилось, отстёгивайтесь и выплывайте;





Если на заднем сиденье есть дети, отстегнуть ремень необходимо сразу и без промедления двигаться назад. Сразу возьмите с собой жесткий предмет – возможно, в бардачке найдётся что-нибудь полезное;





Не звоните в службу спасения – спасатели не успеют приехать к вам на помощь. За то время, которое вы потратите на разговор по телефону, вполне можно спастись самому и вытащить пассажиров;





Используйте подголовник для разбития стекла – это самый доступный предмет в автомобиле после заблаговременно купленного молотка для этих целей;





Не разбивайте стекло до тех пор, пока все пассажиры не будут готовы выбраться наружу, иначе поток воды не позволит вам освободить всех от ремней безопасности;





Не тратьте время на попытки разбить лобовое или заднее стекло автомобиля – у вас ровным счётом ничего не получится. Лучше проработайте другие способы спасения, пока ещё есть время;





Забудьте о материальных ценностях. В момент спасения главной ценностью становится ваша жизнь и жизнь близких людей;





Холодный рассудок и никаких криков о помощи. Думайте только о том, как спастись. Громким окриком можно только заставить находящихся рядом людей перестать паниковать и начать действовать. Любое проявление слабости – это время, а оно очень нужно для спасения;





Не ждите чуда – скорее всего, оно не произойдёт. Даже если вас заметят и приступят к спасению, открыть дверь или разбить окно снаружи автомобиля без специальных инструментов практически невозможно, поэтому неравнодушные водители не смогут вам помочь до приезда спасательной бригады.

