3 реальных способа покинуть тонущий автомобиль и спастись из водяного плена

Как, преодолевая панику, выбраться из тонущей машины?
По статистике, 10-15 процентов всех ДТП в мире приходятся на утопление транспортных средств. Главное, что нужно запомнить – выбраться из автомобиля, волею судьбы оказавшегося под водой, можно, и шансы на выживание возрастают лишь при своевременном принятии водителем верных решений.
Можно ли покинуть автомобиль под водой
Насколько велики шансы покинуть тонущий автомобиль/ Фото: tarantas.news
Наименьшую опасность при утоплении представляет неглубокий пруд, наибольшую – полноводная река или замёрзшее озеро, глубину которого сложно предугадать.
Несложные расчёты показывают, что при открытии двери в машине, погружённой под воду до уровня капота, водителю предстоит совершить усилие в целую тонну, и с погружением оно только усиливается!
Сложно представить себе человека, способного на такие нагрузки, если только вы не чемпион по тяжёлой атлетике. Рассмотрим все способы, как выбраться из автомобиля под водой.
1. Открыть передние двери
Попытка открыть передние двери под водой/ Фото: youtube.com
К счастью, физика здесь работает на стороне человека, и как только вода заполнит значительную часть салона, для открытия двери потребуется гораздо меньше усилий, поэтому одним из верных способов выбраться из затопленного автомобиля – дождаться, пока он превратится в аквариум.
Главный минус этого метода – в том, что водитель скорее всего не успеет выплыть на поверхность, не говоря уже о помощи пассажирам, в частности, детям, особенно если глубина водоёма превысит привычные 2-3 метра.
Другая опасность – это тина, в которую автомобиль при самом неблагоприятном исходе может углубиться до полутора метров.
2. Выбраться из машины через открытые окна
Можно выбраться из машины через открытые пассажирские окна, пока не стало слишком поздно/ Фото: vichivisam.ru
Самый практичный и простой способ покинуть автомобиль – это открыть окно и выбраться из салона до того, как уровень воды поднимется выше крыши. Электрика автомобиля продолжит работать и под водой в течение 3-5 минут, поэтому с поднятием стёкол не должно возникнуть проблем.
Лучше всего покидать салон через задние окна пассажирских дверей, так как, во-первых, на задних сиденьях находятся дети, и их проще всего вытолкнуть именно через оконные проёмы задних дверей. Во-вторых, задняя часть автомобиля будет гораздо дольше находиться на плаву, что сэкономит вам целую минуту времени, пока вода не хлынет в салон, замедлив ваши движения до минимума.
3. Разбить окна
Разбивание пассажирских окон тонущей машины/ Фото: fpaparazzi.com
Это единственный вариант выбраться из машины, если она уже находится под водой. На самом деле не каждый водитель сразу сможет правильно среагировать на изменившуюся обстановку. Паника, резкие удары, срабатывание подушек безопасности, шок – все эти факторы украдут у вас драгоценные 30-60 секунд, за которые автомобиль успеет уйти под воду целиком.
Почему бы просто не открыть окно под водой? Потому что законы физики не позволят этого сделать, ведь на стекло будет давить от 500 до 1000 килограмм в зависимости от глубины, и ни один механизм опускания стёкол не в состоянии будет преодолеть такое усилие.
Единственный способ – разбить стекло. Но не спешите, сначала позаботьтесь о пассажирах. Освободите от ремней безопасности себя и более старших членов семьи – они будут вашей правой рукой при спасении детей.
Для того, чтобы разбить боковое окно автомобиля, потребуется приложить всю свою силу и ловкость, а чтобы та же самая физика не помешала вашим планам, наносите удар жёстким предметом в дальний угол оконного стекла. Таким предметом может быть молоток, острая шпилька на каблуке, огнетушитель и ваш собственный локоть. Когда окно будет разбито, вытолкните из автомобиля сначала старших пассажиров, с их помощью вызволите детей, потом выбирайтесь сами. Только такой порядок действий позволит выбраться всем за короткий промежуток времени.
Полезные советы
Что еще можно сделать, чтобы покинуть погружающийся на глубину автомобиль/ Фото: zahav.ru
Нет ничего страшнее, чем понять, что через секунду ваш автомобиль погрузится под воду. Однако панике и страху в этом случае не место. Расположите руки на руле в положении 3 и 9 часов. Это сохранит ваше сознание после удара автомобиля о воду и срабатывания подушек безопасности, что важно для самостоятельного спасения. Любое другое положение рук и туловища станет причиной нанесения водителю серьёзных увечий вплоть до коматозного состояния.
Автомобиль в воде. Паника усиливается, и это нормально. Дальше действуйте по схеме:
- Если вы в машине одни, не отстёгивайте ремень сразу – он будет своеобразным упором для открывания двери, которую ещё можно открыть, пока автомобиль не погрузился слишком глубоко. Если получилось, отстёгивайтесь и выплывайте;
- Если на заднем сиденье есть дети, отстегнуть ремень необходимо сразу и без промедления двигаться назад. Сразу возьмите с собой жесткий предмет – возможно, в бардачке найдётся что-нибудь полезное;
- Не звоните в службу спасения – спасатели не успеют приехать к вам на помощь. За то время, которое вы потратите на разговор по телефону, вполне можно спастись самому и вытащить пассажиров;
- Используйте подголовник для разбития стекла – это самый доступный предмет в автомобиле после заблаговременно купленного молотка для этих целей;
- Не разбивайте стекло до тех пор, пока все пассажиры не будут готовы выбраться наружу, иначе поток воды не позволит вам освободить всех от ремней безопасности;
- Не тратьте время на попытки разбить лобовое или заднее стекло автомобиля – у вас ровным счётом ничего не получится. Лучше проработайте другие способы спасения, пока ещё есть время;
- Забудьте о материальных ценностях. В момент спасения главной ценностью становится ваша жизнь и жизнь близких людей;
- Холодный рассудок и никаких криков о помощи. Думайте только о том, как спастись. Громким окриком можно только заставить находящихся рядом людей перестать паниковать и начать действовать. Любое проявление слабости – это время, а оно очень нужно для спасения;
- Не ждите чуда – скорее всего, оно не произойдёт. Даже если вас заметят и приступят к спасению, открыть дверь или разбить окно снаружи автомобиля без специальных инструментов практически невозможно, поэтому неравнодушные водители не смогут вам помочь до приезда спасательной бригады.
Действия водителя должны быть быстрыми и слаженными, и начинать их нужно сразу после касания автомобилем воды.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии