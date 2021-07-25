Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...
  • Александр Мостовой
    До смайликов ещё были скобочки : ) Ну и в те времени файлов в 24 гигабайта с Интернета и не скачивали. Впрочем, в 200...15 знаковых вещей...
  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...

6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте


6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте

Порой, поддерживать чистоту в автомобиле довольно сложно. Частые разъезды, постоянные пассажиры, плохая погода – все это отнюдь не способствует поддержанию порядка в машине. Про шесть простых лайфхаков, которые помогут быстро навести порядок в машине – читайте далее.

1. Мытье стекол


Чистота стекол напрямую влияет на безопасность езды. | Фото: content.shopback.com

Чистота стекол напрямую влияет на безопасность езды. | Фото: content.shopback.com

 

Чистые стекла создают ощущение уюта в салоне, а также напрямую влияют на безопасность езды. Хорошо отмыть въевшуюся застарелую грязь поможет пищевая сода. Для этого ее нужно развести в теплой воде и побрызгать из распылителя на стекло, а через пять минут промыть его водой. После этого даже самые грязные стекла засверкают.

2. Очистка сидений


Еще одно применение для пищевой соды. | Фото: aistenok-63.ru

Еще одно применение для пищевой соды. | Фото: aistenok-63.ru

 

Еще одно применение для пищевой соды. Если в автомобиле чувствуется неприятный затхлый запах, то поможет в этом опять-таки сода. Перед тем как пылесосить салон, необходимо посыпать ею сиденья, а через некоторое время пройтись пылесосом по ним. Это поможет победить затхлость в салоне и вернет сиденьям свежесть.

3. Мусорный контейнер в салон


Мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. | Фото: doski.ru

Мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. | Фото: doski.ru

 

Представьте, как быстро засорится дом, если хоть на пол дня убрать из него мусорное ведро.
В этом и состоит основной ключ засорения салона машины. Ведь мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. А мусора в машине за день скапливается немало. Так что совет крайне прост: чтобы не засорять салон, необходимо установить в нем мусорный контейнер. Сделать его можно из упаковки под влажные салфетки для автомобиля. Они продаются в круглом контейнере, который отлично встает на место штатного подстаканника. Как только салфетки закончатся, упаковка из-под них начнет выполнять функцию мусорного контейнера.

4. Зубные щетки и кисточки


6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте

Много пыли скапливается в самых труднодоступных местах. Добраться до них поможет зубная щетка. А вот чтобы почистить дефлекторы обдува понадобиться обычная кисточка для рисования.

5. WD-40 против птиц


Избавится от птичьего помета поможет обычный спрей WD-40. Фото: userapi.com

Избавится от птичьего помета поможет обычный спрей WD-40. Фото: userapi.com

 

Пожалуй, ничто так не вредит кузову и лакокрасочному покрытию автомобиля как птичий помет. Избавится от него поможет обычный спрей WD-40. Также он отлично очищает бампер от налипших на него мошек. Ранее Novate.ru уже писал о способах применения WD-40 в автомобиле.

6. Спирт на дворники


Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. | Фото: ecology-of.ru

Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. | Фото: ecology-of.ru

 

Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. Нужно протереть им резинки дворников при помощи мягкой ветоши и дать им высохнуть. И разводов как и не бывало.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте

И не забудьте:
6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистотеПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх