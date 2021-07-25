6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте

Порой, поддерживать чистоту в автомобиле довольно сложно. Частые разъезды, постоянные пассажиры, плохая погода – все это отнюдь не способствует поддержанию порядка в машине. Про шесть простых лайфхаков, которые помогут быстро навести порядок в машине – читайте далее.
1. Мытье стекол
Чистота стекол напрямую влияет на безопасность езды. | Фото: content.shopback.com
Чистые стекла создают ощущение уюта в салоне, а также напрямую влияют на безопасность езды. Хорошо отмыть въевшуюся застарелую грязь поможет пищевая сода. Для этого ее нужно развести в теплой воде и побрызгать из распылителя на стекло, а через пять минут промыть его водой. После этого даже самые грязные стекла засверкают.
2. Очистка сидений
Еще одно применение для пищевой соды. | Фото: aistenok-63.ru
Еще одно применение для пищевой соды. Если в автомобиле чувствуется неприятный затхлый запах, то поможет в этом опять-таки сода. Перед тем как пылесосить салон, необходимо посыпать ею сиденья, а через некоторое время пройтись пылесосом по ним. Это поможет победить затхлость в салоне и вернет сиденьям свежесть.
3. Мусорный контейнер в салон
Мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. | Фото: doski.ru
Представьте, как быстро засорится дом, если хоть на пол дня убрать из него мусорное ведро. В этом и состоит основной ключ засорения салона машины. Ведь мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. А мусора в машине за день скапливается немало. Так что совет крайне прост: чтобы не засорять салон, необходимо установить в нем мусорный контейнер. Сделать его можно из упаковки под влажные салфетки для автомобиля. Они продаются в круглом контейнере, который отлично встает на место штатного подстаканника. Как только салфетки закончатся, упаковка из-под них начнет выполнять функцию мусорного контейнера.
4. Зубные щетки и кисточки
Много пыли скапливается в самых труднодоступных местах. Добраться до них поможет зубная щетка. А вот чтобы почистить дефлекторы обдува понадобиться обычная кисточка для рисования.
5. WD-40 против птиц
Избавится от птичьего помета поможет обычный спрей WD-40. Фото: userapi.com
Пожалуй, ничто так не вредит кузову и лакокрасочному покрытию автомобиля как птичий помет. Избавится от него поможет обычный спрей WD-40. Также он отлично очищает бампер от налипших на него мошек. Ранее Novate.ru уже писал о способах применения WD-40 в автомобиле.
6. Спирт на дворники
Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. | Фото: ecology-of.ru
Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. Нужно протереть им резинки дворников при помощи мягкой ветоши и дать им высохнуть. И разводов как и не бывало.
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