6 проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить автомобиль в чистоте

1. Мытье стекол

Чистота стекол напрямую влияет на безопасность езды. | Фото: content.shopback.com

2. Очистка сидений

Еще одно применение для пищевой соды. | Фото: aistenok-63.ru

3. Мусорный контейнер в салон

Мало у кого есть специальная ёмкость для мусора в салоне. | Фото: doski.ru

4. Зубные щетки и кисточки

5. WD-40 против птиц

Избавится от птичьего помета поможет обычный спрей WD-40. Фото: userapi.com

6. Спирт на дворники

Избавиться от разводов на лобовом стекле, оставляемых дворниками поможет медицинский спирт. | Фото: ecology-of.ru