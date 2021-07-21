От каких жуков в огороде обязательно нужно избавляться

На урожай с дачного участка обычно претендуете не только вы. Оглянитесь – сколько насекомых в огороде. И большинство из них тоже намерены полакомиться плодами, корнями и листьями, либо просто использовать ваши растения в своих целях. Изучаем жуков-вредителей.

Жуки (жесткокрылые) – огромный отряд насекомых. И многие из них, к сожалению, являются опасными огородными вредителями. Давайте рассмотрим, кого из летающих и ползающих по грядкам стоит опасаться более всего?



Колорадский жук

Медведка

Жуки-щелкуны

Майский жук (хрущ)

Кравчик (головач, стригун)

Блошки и козявки

Долгоносики (слоники)

Разумеется, самый известный жук-вредитель, которого назовет любой огородник вне зависимости от своего опыта и стажа – жук колорадский.Ярких полосатых жуков, их не менее ярких красных личинок и оранжевые кладки видели на огороде абсолютно все, кто хоть пару раз был в деревне или на даче. И сами эти насекомые, и их личинки питаются исключительно мякотью листьев растений семейства пасленовых, преимущественно картофеля. И эти вредители вполне способны обглодать ваши растения практически до голого стебля. Сильно поврежденные колорадским жуком растения неминуемо засыхают, так как утрачивают способность впитывать влагу и питательные вещества из почвы.За сезон вредитель может дать два и более поколений, а при неблагоприятных условиях – даже находиться в спячке до трех лет.К тому же колорадские жуки могут легко перелетать с одних культур на другие, отдаляясь порой на несколько километров от места обитания.Меры борьбы с колорадским жуком включают в себя множество мероприятий с разной степенью эффективности. К сожалению, нельзя с уверенностью посоветовать что-либо одно из них – если хотите вывести этого вредителя с участка, придется очень постараться и заняться комплексными мерами. А это обязательное соблюдение севооборота, посадка вблизи грядок горькой полыни, календулы, лука, болиголова; ручной сбор жуков и личинок (с их уничтожением за пределами участка), обработка посевов раствором березового дегтя, а также применение инсектицидов (Актеллик, Фитоверм, Актара, Колорадо и т.п.).Жук-медведка на огороде в первую очередь опасен сельскохозяйственным культурам тем, что во время своих передвижений в почве (он ведет подземный образ жизни) активно подгрызает корни растений, оказавшиеся у него на пути. К тому же при случае он ни за что не откажется и попробовать понравившийся корнеплод или луковицу «на зуб» более основательно, хотя основу его питания составляют насекомые и дождевые черви.Личинки медведки (а насекомое это весьма быстро размножаются, откладывая буквально сотни яиц) похожи на взрослую особь, только меньше ее, и питаются в процессе роста теми же самыми ресурсами, увеличивая неприятности на грядках.О пребывании медведки на огороде вам скажут небольшие отверстия на грядках и рыхлые насыпи почвы, которые появляются в местах ходов насекомого.Меры борьбы с медведкой зависят от ее общего количества на участке и состоят из размещения на участке разнообразных ловушек (емкости с пивом или медом, навозные кучки), проливания ходов медведки луковым или чесночным настоем, высадки растений с резким запахом (бархатцы, календула), а также применения инсектицидов (Антимедведка, Медветокс, Медвецид, Рембек и т.п.), которые раскладывают в лунки во время высадки рассады.Жуки-щелкуны (темный, полосатый, блестящий, посевной и другие) являются многоядными вредителями культурных и дикорастущих растений, хотя опасны в огороде они не в качестве взрослого насекомого, а на стадии личинки.В народе у этих червеобразных личинок есть свое название – проволочники, так как те действительно узкие, вытянутые и покрыты жестким хитинизированным покровом грязно-желтого или темного цвета. Проволочники – настоящая беда для грядок, так как характер повреждений, причиняемых ими растениям, весьма разнообразен. Они частично или полностью поедают семена злаковых культур и перегрызают подземные части их стебля, что сопровождается гибелью всходов. Сильно вредят виноградникам, объедая почки и молодые побеги. У корнеплодов и клубнеплодов (морковь, свекла, картофель) проволочники проделывают ходы внутри корня и клубней, вызывая их загнивание и способствуя проникновению возбудителей болезней.Меры борьбы с щелкуном (вернее, с проволочником) состоят в регулярном осеннем перекапывании почвы, высаживании растений-сидератов, проливе грунта раствором марганцовки, заделывании в гряды луковой шелухи или горчичного порошка, устраивании ловушек с корнеплодами, обработке посадок препаратом Базудин (гранулы рассыпают по грядкам из расчета 10-15 г на 10 кв.м).Если сам майский жук – в первую очередь один из основных вредителей лесных и плодово-ягодных насаждений (он питается почками, хвоей и листьями деревьев и кустарников), то на огороде основные проблемы доставляют растениям его толстые белые личинки (бороздняки).Они живут и развиваются в почве на протяжении нескольких лет, активно питаясь все это время корнями и клубнями практически любых травянистых растений и деревьев, принося значительный ущерб культурным посадкам – молодые растения погибают, более взрослые задерживаются в росте.Меры борьбы с майским жуком обязательно представляют собой комплексный подход, иначе будут неэффективны. А это и непременное мульчирование почвы, и сбор жуков и личинок вручную, и высадка растений-отпугивателей (клевер, бузина, люпин и др.), и применение как биологических (Немабакт), так и химических препаратов (Антихрущ, Базудин, Землин).Эти крупные черные жуки относятся к семейству Навозников-землероев и обитают в основном в южных регионах. Только питаются они, увы, не навозом, как можно было решить по названию, а «срезают» своими челюстями всходы, почки и все нежные молодые части растений. Делают они это для личинок – кладки яиц размещаются в земляных норках, куда жуки-родители плотно утрамбовывают резанные зеленые частицы растений в качестве питания для потомства, которое вылупится.Заготавливая таким образом корм для личинок, кравчики очень вредят полям, огородам, пастбищам и, особенно, виноградникам. Один жук-стригун за день может срезать 10 побегов винограда! Очень страдают от головачей также пропашные сельскохозяйственные культуры: кукуруза и подсолнух.Меры борьбы с кравчиком включают сбор взрослых насекомых вручную и поиск их норок, куда заливают что-нибудь для насекомого неприятное, например, смесь воды с подсолнечным маслом (1 стакан масла на 10 л воды). Из химических средств борьбы с вредителем можно посоветовать обработку почвы инсектицидом Каратэ (5%).Несмотря на забавные названия, эти мелкие представители жуков-листоедов также способны всерьез навредить вашему урожаю, являясь одними из основных сельскохозяйственных вредителей на огороде.Насекомые эти растительноядны, яйца откладывают в растение или на него, там же живут их личинки.Наиболее знакомы нашим огородникам блошки крестоцветная, картофельная и свекловичная (гречишная). Первая, как видно из названия, предпочитает в качестве кормовой базы капусту, редис, репу, редьку и их «родственников», вторая – клубни картофеля, третья – свеклу и гречиху. Следы их деятельности заметить несложно – это изгрызенные в мелкую дырочку листья между жилками или корни. Растению, само собой, такое обхождение не по нраву, оно со временем желтеет, увядает и усыхает.Меры борьбы с блошками и козявками также бывают биологическими и химическими. Первые включают в себя пролив грядок настоем золы, посыпание междурядий табачной пылью или нафталином, опрыскивание растений раствором 9%-ного уксуса (0,5 л на 10 л воды), высадку поблизости от овощей бархатцев, настурции, календулы. Ко вторым относят опрыскивание препаратами Гексохлоран, Карбофос, Актеллик, Бакнол, Децис.Луковый, свекловичный, амбарный, клубеньковый и другие представители этого семейства свое общее название получили за вытянутую форму головы с «хоботком». Увы, многие из этих забавных слоников также являются серьезными вредителями огорода, повреждая ягодные, злаковые и овощные культуры, некоторые же являются и вовсе всеядными.Жуки эти и их личинки живут и развиваются в тканях растения, питаются ими же – взрослые объедают всходы, личинки повреждают корни и внутренние части стеблей и листьев. Некоторые долгоносики также являются галлообразователями.Меры борьбы с долгоносиками различаются в зависимости их вида и повреждаемой культуры. Среди общих мер привлечение насекомоядных птиц, применение ловчих поясов, соблюдение севооборота, рыхление почвы в период откладывания яиц долгоносиком и глубокая перепашка осенью после уборки урожая, удаление с участка растительных остатков. Посевной материал обрабатывается инсектицидами, сами посевы в дальнейшем опрыскиваются пестицидами.Обычный свекловичный долгоносик стал в свое время первым в практике мирового сельского хозяйства объектом, против которого применили микробиологические методы уничтожения.Как видите, многие жуки являются серьезными вредителями огорода и, коли уж вы занялись грядками, придется вам их изучить и научиться бороться с вредителями. Надеемся, наши советы вам в этом помогут.