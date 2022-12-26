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У каждого есть свой двойник

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Любой человек из почти семи миллиардов людей, проживающих сегодня на нашей планете, совершенно уникален. Эта уникальность особенно заметна с химико-биологической точки зрения – каждый обладает своим собственным цветом волос и цветом глаз, отпечатками пальцев… Но если не вдаваться в подробности химического строения тела, а бросить только поверхностный взгляд на внешность, то окажется, что людей чрезвычайно похожих друг на друга на самом деле очень много…

Исторические двойники современных знаменитостей

В разные эпохи жили разные знаменитости, и многие из них очень похожи друг на друга, несмотря на то, что они никогда не имели ничего общего…

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Миллард Филлмор и Алек Болдуин.

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Король Испании Филипп IV и Марк Цукерберг.

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Джон Драун и Чарли Шин.

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Сократ и Энтони Хопкинс.

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Мэгги Джилленхол и Роуз Уайлдер Лант.

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Пол Ревир и Джек Блэк.

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Людовик XII и Владимир Путин.

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Билл Бэйли и Томас Гоббс.

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Джозеф Пулитцер и Дастин Даймонд.

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Моне и Киану Ривз.

У каждого есть свой двойник

Канадский фотограф Франсуа Брюнель уже несколько лет занимается тем, что отыскивает таких «двойников». Этот фотопроект называется  «Я не похож», и в нем уже представлено 140 пар «близнецов», которые даже не являются членами одной семьи.

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Сначала «материал» для своего проекта Франсуа Брюнель находил по рекомендациям своих знакомых, но вскоре работа так захватила его, что он стал предпринимать специальные путешествия, во время которых отыскивал похожих людей. А когда проект приобрел достаточную популярность, то на сайт фотографа стало поступать множество писем. Многие даже обращались к нему с просьбой отыскать для них двойника.

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Двойники Брюнеля на самом деле не являются абсолютными копиями друг друга. Ведь и проект называется «Я не похож» («I’m not look-alike»). Черно-белые снимки удивительным образом подчеркивают и невероятное сходство людей, и индивидуальность их личности.

Фотограф считает, что именно техника черно-белой фотографии позволяет наиболее точно сконцентрировать внимание на сущности человека, и не отвлекаться на анализ точности совпадения оттенков волос, кожи глаз и т.д.

Франсуа Брюнель говорит, что наблюдать за реакцией человека, впервые встретившего своего двойника, очень интересно. Впрочем, внешнее сходство чаще всего притягивает людей друг к другу – многие из его «моделей», становились друзьями, едва взглянув друг на друга, и продолжают поддерживать постоянное общение.

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Две подруги одной из дочерей фотографа. Канадки Нина Сай и Анна Рубин обе являются художницами, и отмечают день рождения в один и тот же день. Их сходство настолько поразительное, что они даже думали, что являются разлученными близнецами, и родителям пришлось убеждать их в обратном.

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Марсель Степанов и Людовик Меллард познакомились друг с другом еще до участия в проекте. Они работают исполнительными продюсерами на одном из парижских телеканалов, и постоянно оказывают в центре забавной путаницы. Правда, когда девушка Марселя по ошибке поцеловала Людовика, вышло неловко.

А еще в проекте принимала участие другая пара «близнецов», которые встречались с одним и тем же мужчиной, правда в разное время.

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Эдита Префонтена и Стефани Трембли, пригласив к себе Франсуа, даже оделись одинаково, чтобы еще больше усилить свое сходство друг с другом.

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Двойник Виктории Стусяк нашелся в Польше. Это была художница Александра Бартосик. Правда, сами они считают, что совсем друг на друга не похожи. Франсуа не сам подбирал эту пару – идею снять Викторию и Александру подал ему один из его друзей, лично знакомый с ними обеими.

Франсуа тоже считает, что сходство между ними весьма условное, и ограничивается тем, что они обе являются красивыми женщинами польского происхождения. Но пару все-таки включили в проект. Виктория Стусяк говорит, что ей очень понравилась идея поиска «двойника», наглядно показывающая, что каждый из нас просто физически не один такой на свете. Это помогает хорошо обуздывать собственный эгоизм.

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