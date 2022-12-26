У каждого есть свой двойник
Любой человек из почти семи миллиардов людей, проживающих сегодня на нашей планете, совершенно уникален. Эта уникальность особенно заметна с химико-биологической точки зрения – каждый обладает своим собственным цветом волос и цветом глаз, отпечатками пальцев… Но если не вдаваться в подробности химического строения тела, а бросить только поверхностный взгляд на внешность, то окажется, что людей чрезвычайно похожих друг на друга на самом деле очень много…
Исторические двойники современных знаменитостей
В разные эпохи жили разные знаменитости, и многие из них очень похожи друг на друга, несмотря на то, что они никогда не имели ничего общего…
Миллард Филлмор и Алек Болдуин.
Король Испании Филипп IV и Марк Цукерберг.
Джон Драун и Чарли Шин.
Сократ и Энтони Хопкинс.
Мэгги Джилленхол и Роуз Уайлдер Лант.
Пол Ревир и Джек Блэк.
Людовик XII и Владимир Путин.
Билл Бэйли и Томас Гоббс.
Джозеф Пулитцер и Дастин Даймонд.
Моне и Киану Ривз.
У каждого есть свой двойник
Канадский фотограф Франсуа Брюнель уже несколько лет занимается тем, что отыскивает таких «двойников». Этот фотопроект называется «Я не похож», и в нем уже представлено 140 пар «близнецов», которые даже не являются членами одной семьи.
Сначала «материал» для своего проекта Франсуа Брюнель находил по рекомендациям своих знакомых, но вскоре работа так захватила его, что он стал предпринимать специальные путешествия, во время которых отыскивал похожих людей. А когда проект приобрел достаточную популярность, то на сайт фотографа стало поступать множество писем. Многие даже обращались к нему с просьбой отыскать для них двойника.
Двойники Брюнеля на самом деле не являются абсолютными копиями друг друга. Ведь и проект называется «Я не похож» («I’m not look-alike»). Черно-белые снимки удивительным образом подчеркивают и невероятное сходство людей, и индивидуальность их личности.
Фотограф считает, что именно техника черно-белой фотографии позволяет наиболее точно сконцентрировать внимание на сущности человека, и не отвлекаться на анализ точности совпадения оттенков волос, кожи глаз и т.д.
Франсуа Брюнель говорит, что наблюдать за реакцией человека, впервые встретившего своего двойника, очень интересно. Впрочем, внешнее сходство чаще всего притягивает людей друг к другу – многие из его «моделей», становились друзьями, едва взглянув друг на друга, и продолжают поддерживать постоянное общение.
Две подруги одной из дочерей фотографа. Канадки Нина Сай и Анна Рубин обе являются художницами, и отмечают день рождения в один и тот же день. Их сходство настолько поразительное, что они даже думали, что являются разлученными близнецами, и родителям пришлось убеждать их в обратном.
Марсель Степанов и Людовик Меллард познакомились друг с другом еще до участия в проекте. Они работают исполнительными продюсерами на одном из парижских телеканалов, и постоянно оказывают в центре забавной путаницы. Правда, когда девушка Марселя по ошибке поцеловала Людовика, вышло неловко.
А еще в проекте принимала участие другая пара «близнецов», которые встречались с одним и тем же мужчиной, правда в разное время.
Эдита Префонтена и Стефани Трембли, пригласив к себе Франсуа, даже оделись одинаково, чтобы еще больше усилить свое сходство друг с другом.
Двойник Виктории Стусяк нашелся в Польше. Это была художница Александра Бартосик. Правда, сами они считают, что совсем друг на друга не похожи. Франсуа не сам подбирал эту пару – идею снять Викторию и Александру подал ему один из его друзей, лично знакомый с ними обеими.
Франсуа тоже считает, что сходство между ними весьма условное, и ограничивается тем, что они обе являются красивыми женщинами польского происхождения. Но пару все-таки включили в проект. Виктория Стусяк говорит, что ей очень понравилась идея поиска «двойника», наглядно показывающая, что каждый из нас просто физически не один такой на свете. Это помогает хорошо обуздывать собственный эгоизм.
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