Kак художник при помощи подручных средств превратил шедевры мировой классики в ширпотреб

Классика + современная реальность. Автор: Zeren Badar.
«Серия несчастных случаев» - вовсе не название новоявленного сериала, а очередная серия работ современного художника, фотографа и дизайнера Зэрэна Бадара (Zeren Badar), который, как бы парадоксально это не звучало, превратил шедевры мировой классики в самый настоящий ширпотреб.
Чтобы создать что-то новое, всегда можно взять за основу что-то старое. По крайней мере, так считает автор данной серии. Сочетая между собой, казалось абсолютно несочетаемые вещи, он делает интересные объёмные коллажи, используя найденные в Интернете копии старых классических полотен, еду и прочие подручные средства, которые становятся неотъемлемой частью его творчества. Уделяя особое внимание свету и тени, Зэрэн старается придать каждому новому образу более воодушевлённый и живой вид. В итоге получаются такие вот гротескные изображения в стиле дадаизм и нео-дада.
Сладкий секс. Автор: Zeren Badar.
Фата. Автор: Zeren Badar.
Органические красные точки. Автор: Zeren Badar.
Ужасно неуместный. Автор: Zeren Badar.
Психоделический. Автор: Zeren Badar.
Каллиграфия. Автор: Zeren Badar.
Наша любовь предсказана звёздами. Автор: Zeren Badar.
Кубизм. Автор: Zeren Badar.
Чёрное и белое. Автор: Zeren Badar.
После оргазма. Автор: Zeren Badar.
Феминистки. Автор: Zeren Badar.
После Песаха. Автор: Zeren Badar.
Чествование Густава Климта. Автор: Zeren Badar.
Роялти. Автор: Zeren Badar.
Секретный сад. Автор: Zeren Badar.
Тяга. Автор: Zeren Badar.
Первая катастрофа. Автор: Zeren Badar.
Чествование Лючио Фонтана. Автор: Zeren Badar.
Бесконечная любовь. Автор: Zeren Badar.
Интоксикация. Автор: Zeren Badar.
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