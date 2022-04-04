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Kак художник при помощи подручных средств превратил шедевры мировой классики в ширпотреб


Классика + современная реальность. Автор: Zeren Badar.

Классика + современная реальность. Автор: Zeren Badar.

«Серия несчастных случаев» - вовсе не название новоявленного сериала, а очередная серия работ современного художника, фотографа и дизайнера Зэрэна Бадара (Zeren Badar), который, как бы парадоксально это не звучало, превратил шедевры мировой классики в самый настоящий ширпотреб.

Чтобы создать что-то новое, всегда можно взять за основу что-то старое. По крайней мере, так считает автор данной серии. Сочетая между собой, казалось абсолютно несочетаемые вещи, он делает интересные объёмные коллажи, используя найденные в Интернете копии старых классических полотен, еду и прочие подручные средства, которые становятся неотъемлемой частью его творчества. Уделяя особое внимание свету и тени, Зэрэн старается придать каждому новому образу более воодушевлённый и живой вид. В итоге получаются такие вот гротескные изображения в стиле дадаизм и нео-дада.
Сладкий секс. Автор: Zeren Badar.

Сладкий секс. Автор: Zeren Badar.

 
Фата. Автор: Zeren Badar.

Фата. Автор: Zeren Badar.

 
Органические красные точки. Автор: Zeren Badar.

Органические красные точки. Автор: Zeren Badar.

 
Ужасно неуместный. Автор: Zeren Badar.

Ужасно неуместный. Автор: Zeren Badar.

 
Психоделический. Автор: Zeren Badar.

Психоделический. Автор: Zeren Badar.

 
Каллиграфия. Автор: Zeren Badar.

Каллиграфия. Автор: Zeren Badar.

 
Наша любовь предсказана звёздами. Автор: Zeren Badar.

Наша любовь предсказана звёздами. Автор: Zeren Badar.

 
Кубизм. Автор: Zeren Badar.

Кубизм. Автор: Zeren Badar.

 
Чёрное и белое. Автор: Zeren Badar.

Чёрное и белое. Автор: Zeren Badar.

 
После оргазма. Автор: Zeren Badar.

После оргазма. Автор: Zeren Badar.

 
Феминистки. Автор: Zeren Badar.

Феминистки. Автор: Zeren Badar.

 
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После Песаха. Автор: Zeren Badar.

 
Kак художник при помощи подручных средств превратил шедевры мировой классики в ширпотреб

Чествование Густава Климта. Автор: Zeren Badar.

 
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Роялти. Автор: Zeren Badar.

 
Секретный сад. Автор: Zeren Badar.

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Бесконечная любовь. Автор: Zeren Badar.

Бесконечная любовь. Автор: Zeren Badar.

 
Интоксикация. Автор: Zeren Badar.

Интоксикация. Автор: Zeren Badar.

 

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Kак художник при помощи подручных средств превратил шедевры мировой классики в ширпотреб

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Kак художник при помощи подручных средств превратил шедевры мировой классики в ширпотребПодписаться на мой Instagram
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