5 распространенных методик обмана водителей мошенниками на дороге

К сожалению, далеко не все люди являются честными и добросовестными. Существует немало тех, кто готов «навариться» на скромных, честных, спокойных, а самое главное не очень опытных в вопросе обмана окружающих. Выехав на дорогу, следует быть готовым к тому, что попадешь в какую-нибудь неприятность. С достаточно высокой долей вероятности она вовсе не окажется досадной случайностью.
1. Развод на царапины
Одна из самых популярных схем. |Фото: drive2.ru.
Для реализации подобной схемы злоумышленники берут дорого выглядящий, но не новый автомобиль и караулят жертву в местах с плотным потоком движения. Чаще всего, такое происходит на выездах из дворов или поворотах. В такой ситуации водитель должен выехать уступив дорогу. В этот то момент его и настигают мошенники, которые после остановки утверждают, что их машина поцарапана. Водителя просят выйти и осмотреть автомобили. Если сделать это, то соучастник мошенника оставит царапины и на машине жертвы, чтобы убедить ее окончательно.
Как быть: не покидать автомобиль при приближении каких-то непонятных людей, заблокировать салон, общаться только через слегка приоткрытое окно. Обязательно иметь в машине видеорегистратор. При утверждении другого водителя о нанесении ущерба, заявить, что у вас есть страховка, а после этого взять телефон и продекларировать вызов дорожной инспекции. Чаще всего такие действия отпугнут мошенников.
2. Развод на маневр
Резкий маневр может быть опасен. |Фото: guarblog.ru.
Для развода применяется две машины. Одна едет позади и сбоку жертвы в слепой зоне. Вторая начинает резкое перестроение впереди. Суть в том, чтобы спровоцировать жертву на резкие движения и убедить в том, что она действительно могла нанести какой-то вред позади идущей машине. Следует подчеркнуть, что все сводится именно к тому, что нужно убедить жертву, а не действительно получить урон.
Как быть: при подозрении на «развод» следует перестроиться в крайний правый ряд, где машина будет защищена с одной из сторон. Если дело дошло до остановки, действовать также, как в первом случае.
3. Развод на пешехода
Мерзкая ситуация. |Фото: 24urbrk.ru.
Один из самых гнусных разводов. Для него используется один подставной пешеход и одна машина. Суть проста. В каком-нибудь сложном месте на водителя со стороны резко выныривает автомобиль, заставляя отвлечься. В этот момент, с другой стороны, появляется подставной пешеход, бьется о кузов и падает на землю. Ситуация заведомо стрессовая. Сбить пешехода – это уже не просто нарушения, а уголовное преступление. В дальнейшем появляются на месте подставные свидетели. Бывают даже «случайно проходившие мимо врачи».
Как быть: если был сбит пешеход, а при этом начинают поступать предложения «решить все миром» (само собой за деньги), то должно быть понятно, что все это – подстава. Защититься от таких ситуация поможет видеорегистратор с большим углом обзора. Кроме того, если был сбит человек, следует сразу же самостоятельно вызывать 102 и 103.
Примечание: варианты данного развода могут сильно меняться в деталях в зависимости от места реализации мошеннической схемы. Достаточно часто для этого выбирают нерегулируемые пешеходные переходы.
4. Развод на помощь
Нужно немного топлива. |Фото: Всего-то. drive2.ru.
Относительно безобидный развод, которым активно пользовались еще в 1990-е годы. На шоссе останавливается машина, водитель которой отчаянно машет. После остановки рядом узнаем, что у бедолаги кончился бензин, сам он не местный, но готов рассчитаться за помощь хоть купюрой в 100 долларов, хоть перстнем отца. Чаще всего вещи для «расчёта» являются поддельными.
Как быть: старое правило гласит – не уверен, не останавливайся. Однако, далеко не каждый водитель на обочине машущий рукой – мошенник. Очень часто людям действительно нужна помощь. Действуйте с умом. Тому, у кого сухой бак, например, можно предложить буксир для ближайшей колонки.
5. Развод на остановку
Самая распространенная проблема. ¦Фото: elets-adm.ru.
Существует целый букет парковочных разводов: хорошенькая девушка с вопросами, как пройти в библиотеку, проколотое колесо, царапина, вылитый кефир на стекло, нанесение наклей, пластиковая бутылка, подложенная под колесо. Продолжать можно почти бесконечно. Цель у всех таких действий одна – выманить водителя из машины. В самых «безобидных» вариантах, мошенники проникают в салон и быстро воруют что-то ценное. В самых «хардкорных» вариантах – угоняют автомобиль.
Как быть: покидая водительское место, следует выключить мотор, закрыть все окна, достать ключ из замка зажигания, включить автомобильную сигнализацию, выходить из машины, заблокировав двери. Все ценные вещи не должны лежать в машине на видных местах.
Примечание: иногда для воровства из салона даже не нужно провоцировать какую-либо непонятную ситуацию. Зачастую для этого достаточно открытых окон в машине. Чаще всего кражи проворачивают летом в пробках.
Заключение
Здесь были перечислены лишь основные типы мошеннических схем. Новые приемы появляются достаточно редко и как правило укладываются в уже существующую разновидность развода. Для того, чтобы быть максимально защищенным, необходимо иметь хороший видеорегистратор. Не следует покидать машину, предварительно не защитив ее. А самое главное, нужно всегда соблюдать правила дорожного движения!
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