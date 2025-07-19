Как повара в советских столовых экономили на продуктах, но все равно готовили вкусно

1. Котлеты с хлебом

Котлеты получились сочными, с золотистой корочкой. / Фото: leninogorsk-rt.ru

2. Экономия на масле

Многие блюда пекли в духовке, а не жарили на сковороде. / Фото: pro-dachnikov.com

3. Пирожки из вчерашнего салата

Пирожки с начинкой из капусты. / Фото: maxvps.ru

4. Морс из свеклы

Морс получался ярко-бордового цвета. / Фото: forumsamogon.ru

5. Картофельное пюре без молока

Пюре обычно подавали с котлетой и подливой. / Фото: kartinkin.net

6. Пышный омлет

Омлет получался очень высоким. / Фото: de-fragrance.ru

7. Сметана со вкусом кефира

Сметану часто добавляли в борщ. / Фото: fotostrana.ru

8. Суп без мяса

Наваристый бульон на костях. / Фото: healthandwellness.ru