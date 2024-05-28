Третий не лишний: любовные треугольники известных писателей

Осип Брик, Лиля Брик, Владимир Маяковский. | Фото: kino-nowosti.org.ua.
Зачитываясь произведениями тех или иных писателей, люди, как правило, восхищаются их гением и талантами, закрывая глаза на недостатки. А ведь творческие личности часто позволяли себе намного больше, чем все остальные. В биографии многих писателей есть место супружеской измене или сожительству.
Иван Бунин
Галина Кузнецова (стоит), Иван Бунин (в центре), Вера Бунина и Леонид Зуров, 1933 год. | Фото: surfingbird.ru.
Иван Бунин и Вера Муромцева жили в браке счастливо до тех пор, пока писатель не привел в дом Галину Кузнецову, которая была младше его на 30 лет. Бунин поставил жену перед фактом: Галина – его личный секретарь, ученица, приемная дочь, и она будет жить с ними. Вере Муромцевой пришлось смириться с любовницей. Женщины терпели друг друга около 10 лет, пока в доме писателя не появилась девушка Марга, к которой и ушла Галина, повергнув Бунина в настоящий шок.
Владимир Маяковский
Лиля Брик и Владимир Маяковский. | Фото: vginekolog.ru.
Знакомство Владимира Маяковского и Лили Брик состоялось в 1915 году. Сестра Лили Эльза привела поэта в гости к Брикам, где любили собираться творческие личности. Страстный Маяковский тут же влюбился в хозяйку. Он стал посещать новых знакомых каждый день, посвящал Лиле практически все свои стихи. Через некоторое время Маяковский и вовсе попросился жить к Брикам, объясняя это тем, что «влюбился безвозвратно в Лилю Юрьевну». Осип Брик относился снисходительно к увлечениям супруги и противиться не стал.
В интимных отношениях Лиля и Маяковский верности друг другу не хранили. Но когда друзья поэта пытались укорить поэта в странной связи с Брик, то он криками заявлял: «Запомните! Лиля Юрьевна – моя жена!» или тихо бормотал: «В любви обиды нет».
14 апреля 1930 года Владимир Маяковский покончил с собой. В предсмертной записке среди прочего были слова: «Лиля, люби меня».
Александр Блок
Андрей Белый, Любовь Менделеева и Александр Блок. | Фото: storage.surfingbird.ru.
Брак Александра Блока с Любовью Менделеевой был только платоническим. Поэт на тот момент зачитывался работами Владимира Соловьева о Мировой душе и Вечной женственности, поэтому в своей жене он видел идеал и только посвящал ей стихи. А за плотскими утехами Блок ездил в публичные дома. Такая ситуация приводила Любовь Менделееву в отчаяние, поэтому после нескольких признаний в любви поэта Андрея Белого, она приняла его ухаживания.
Эти отношения повергли всех в депрессию на целый год. Для Александра Блока образ идеальной жены был разрушен, Андрей Белый тоже грозился покончить жизнь самоубийством. В конце концов, Любовь Менделеева вернулась к мужу, но изменять друг другу они не перестали.
Зинаида Гиппиус
Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов. | Фото: wday.ru.
Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус прожили вместе 52 года. Но в их понимании, как и у многих других писателей Серебряного века, понятие института брака было искажено. Супруги могли часами сидеть рядом друг с другом и рассуждать обо всем на свете, но интимной близости у них не было. Зато Зинаида Гиппиус эпатировала публику своим увлечением и мужчинами, и женщинами. Особенно ее привлекали мужчины нетрадиционной ориентации. Гиппиус будто считала своим долгом «наставить их на путь истинный».
Литературный критик Дмитрий Философов стал именно тем предметом вожделения писательницы, не достижимым в физическом плане. Сам же Философов говорил: «При страшном устремлении к тебе всем духом, всем существом своим, у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то чисто физиологическом».
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