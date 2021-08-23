Символ доблести и мужества: каким был меч славянских воинов

История славян берет свое начало ещё с середины первого тысячелетия нашей эры. И практически сразу они стали описываться в средневековых хрониках как отличные воины, способные управляться с любым видом холодного оружия: от ножа до секиры. Но самым главным в арсенале славянского богатыря был всё-таки меч, который являлся не только средством защиты, но и показателем статуса.
Оружие древнерусских богатырей. /Фото: topwar.ru
Под стать грозному и сильному славянскому богатырю его оружие было тяжелым и внушительным, поэтому удары воина были сильными и сокрушительными. Клинок был довольно широким, сужаясь к концу, и имел по всей своей длине знаменитый «дол» - углубление по центру, которое, согласно древним преданиям, служил для стока крови пораженного противника.
Интересный факт: сегодня ученые-историки по-другому смотрят на функцию «дола» - считается, что эта канавка делалась для снижения веса меча, а также увеличения его маневренности в бою.
Славянский меч был мощным и тяжёлым. /Фото: yaplakal.com
Если клинок старались делать максимально функциональным, то к рукоятке славянского меча был другой подход – художественный. Это оружие было своеобразным символом доблести воина, а кроме того, довольно часто указывало на его благородное происхождение. Поэтому рукоятку украшали порой не хуже произведений искусства: на нее наносились орнаменты из древних языческих символов. А мечи князей и состоятельных особ инкрустировали драгоценными камнями.
Рукоятка меча, найденного в Смоленске. /Фото: proshloe.com
Меч был особым и очень важным атрибутом каждого славянского воина не только в битве, но и в жизни. Существовали определенные правила обращение с этим оружием в повседневной жизни. Так, на Руси меч постоянно держать при себе могли лишь Князь и его дружина. Если же обычный человек носил клинок с собой каждый день в невоенное время, то это считалось признаком дурного тона, а кроме того, проявлением неуважения к другим воинам.
С мечом обращались бережно и уважительно. /Фото: slavyanskaya-kultura.ru
Меч на Руси был больше, чем просто средством защиты Отечества. Были в славянских семьях традиции передачи его по наследству, от отца к сыну. В этом случае меч выступал как символ передачи наследнику отваги и доблести предков, чтобы в бою он смог раскрыть свою силу и, пройдя боевое крещение, стать настоящим мужчиной.
Меч был символом доблести и отваги. /Фото: io.ua
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