Как почистить утюг при помощи подручных средств

Сложно отыскать дом, в котором не было бы утюга. А это значит, что рано или поздно перед хозяевами встанет вопрос касательно чистки данного бытового прибора.

Если периодически не приводить утюг в порядок, то гладить белье и одежду с его помощью станет фактически невозможно. В первую очередь это касается подошвы прибора.

К счастью, почистить утюг можно средствами, которые есть буквально под рукой.Что понадобится: столовый 9-процентный уксус, сода пищевая, полотенце и кусок ткани ХБ Итак, первое, что нам придется сделать – это взять наш утюг и налить 100-150 мл столового уксуса в резервуар для воды. После этого необходимо включить устройство на среднюю температуру и дать ему некоторое время для прогревания. Между тем, устанавливаем гладильную доску и кладем на нее приготовленную заранее ткань. Когда утюг прогреется, начинаем утюжить им заготовку, постоянно используя функцию подачи пара. Процесс продолжаем до тех самых пор, пока в емкости для воды будет оставаться кислота.Примечание: во время такого очистительного проглаживания, на ткани должны начать появляться следы очистки в виде коричневых, желтых и даже серых пятен. Пугаться не стоит, все так и должно быть. Из утюга выходит накипь и известняковые отложения. Для того, чтобы почистить утюг полностью, необходимо осуществить еще одну операцию. Нужно почистить подошву утюга. Сделать это не так уж сложно. Для этого следует постелить на гладильную доску влажное полотенце. Поверх него укладывается влажная ткань, сложенная в два (или более) сгиба. Поверх ткани высыпается две столовые ложки пищевой соды.Все, что теперь остается сделать – это вновь нагреть утюг до средней температуры, поставить его на соду и поводить им несколько раз по ткани. Уже после нескольких усердных движений с нажатием, станет заметно, как на ткани остаются следы нагара. После этого нужно дать утюгу остыть, удалить при помощи чистой тряпки соду с его подошвы и насухо протереть.