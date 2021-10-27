Популярные товары из интернет-магазинов, за которые можно получить штраф или угодить за решетку

Товары из интернета, которые могут стать причиной беды.
В сегодняшнем пересыщенном информацией и предложениями мире человек уже далеко не всегда хорошо понимает, что можно, а чего нельзя. В первую очередь это касается всевозможных покупок, которые люди совершают в интернете. Очень часто бывает, что далеко не всегда желанное приобретение может закончиться вручением долгожданной посылки. Однажды на пороге вместо почтальона может появиться наряд полиции.
Ручка-видеокамера
Шпионское оборудование запрещено.
Приобретение технических средств, которые предназначены для негласного сбора информации, в России запрещено. Уже только заказав такую ручку в сети, можно заработать нешуточные проблемы. Регламентируется это статьей 138.1 УК РФ. Запрещены не только ручки, но и любые другие «шпионские» гаджеты.
Наказание: штраф до 200 тысяч или лишение свободы до 4 лет
Охотничий нож
Не стоит посылать по почте ножи.
За приобретение охотничьего ножа в Сети и его доставку по почте есть угроза оказаться под административной ответственностью. Дело в том, что «Почта России» запрещает пересылать любые формы холодного оружия, а также метательного. Даже если инструмент не подходит по характеристикам под ГОСТ холодного оружия, его все равно могут не пропустить, и вы лишитесь посылки. Регламентируется это 16.3 КоАП РФ. Кстати, касается все перечисленное и коллекционных видов оружия, например, мечей и шпаг.
Наказание: штраф от 1000 до 2500 рублей с конфискацией посылки
Флешка-диктофон
Полезная штука, но незаконная.
Невероятно полезная вещь с широким функционалом. И данные на ней хранить можно, и звук записывать. Однако, приобретать подобную вещь в Китае (и где-либо еще) все равно не стоит. Все потому, что как и все остальные «шпионские» гаджеты, приобретение такой вещицы подпадает под действие статьи 138.1 УК РФ.
Наказание: штраф до 200 тысяч или лишение свободы до 4 лет
Умные часы с камерой
Еще один шпионский гаджет.
Многие предпочитают покупать не Apple Watch или Samsung Gear, а аналогичные часы в Китае. Функционал у этих устройств схожий, а цена куда ниже. Вот только прежде, чем делать подобную покупку, следует удостовериться, что в устройстве нет камеры. В противном случае есть все шансы подпасть под действие все той же злосчастной статьи 138.1 УК РФ. Поэтому китайскими «игрушками» лучше вообще не рисковать, либо покупать сертифицированную продукцию уже в России.
Наказание: штраф до 200 тысяч или лишение свободы до 4 лет
Неоригинальные брендовые товары
Не покупай контрафактный товар.
Сегодня Aliexpress активно борется с неоригинальной брендовой продукцией. Несмотря на это, виртуальные «полки» все еще забиты ей до отвала. Что может быть лучше, чем купить крутые кроссовки всего за полцены? Вот только сделав такое, есть шанс угодить под действие 16.3 КоАП РФ, которая запрещает ввоз в страну контрафакта. Наказывают рядовых граждан за такие действия не очень часто, однако зачем рисковать?
Наказание: штраф от 1000 до 2500 рублей с конфискацией посылки
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