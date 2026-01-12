Интересные факты о небоскребах из разных уголков мира

Из-за постоянного роста населения и его стремления жить в мегаполисах возникает острая необходимость усовершенствовать строительство высотных зданий. На какие только ухищрения не идут разработчики и застройщики, чтобы обмануть законы природы и «удержать» сооружения, верхние этажи которых в прямом смысле слова прячутся в облаках., все же случаются курьезные истории и досадные промахи, о которых никто даже не подозревает.
1. Хитрость и смекалка
На заре прошлого века архитекторы и заказчики в стремлении создать самое высокое здание в мире шли на самые невероятные ухищрения. Так, например, во время строительства офиса для известной на весь мир компании Chrysler, чтобы перещеголять соперника, который строил высотку на Уолл-стрит № 40, архитектор втайне спроектировал шпиль, позволивший вырваться вперед настолько, что Chrysler Building был признан самым высоким зданием мира. Причем ему удалось все-таки перещеголять Эйфелеву башню. И самое интересное, чтобы застать соперника врасплох и тот ничего не смог уже предпринять, внутри сооружения создавали 38 метровый шпиль, который установили всего лишь за 1,5 часа. В итоге конкурирующая фирма осталась с носом, ведь Chrysler Building достиг высоты 319 м., что позволило получить статус «самое высокое здание мира», хотя пальму первенства он держал всего лишь 11 месяцев.
2. Кардинальная защита от любопытных глаз
Многие годы горожане и гости Нью-Йорка задавались одним вопросом, что же прячется за мрачным фасадом 167,5-метрового сооружения, расположенного в Манхеттене на Thomas Street.. Вездесущие журналисты предполагают, что внутри помещения расположено по меньшей мере три телефонных станции, которые способны перехватывать международные звонки и интернет-трафик 38 стран мира. Этот тайный проект больше известен под кодовым названием TITANPOINTE.
3. Как стальной шар поможет противостоять землетрясениям
Странную на первый взгляд конструкцию небоскреба Тайбэй 101 придумали архитекторы Тайваня. Они установили 660-тонный стальной шар, подвешенный между 87 и 91 этажами 500 метрового здания. Как оказалось, он служит в качестве многочастотного успокоителя колебаний во время землетрясения или мощного урагана. Учитывая инновационные методы строительства и некоторые хитрости, способствующие безопасности нахождения в высоченном здании после сдачи его в эксплуатацию он был признан одним из семи технических чудес света.
4. Небоскреб-спасатель
Сказать, что с самым культовым небоскребом в мире связан курьезный случай – это ничего не сказать. Уже более 80 лет Эмпайр-Стейт-Билдинг, расположенный на Манхэттене, считается самым посещаемым и знаменитым местом. Даже несмотря на то, что рекорд высоты уже давно побили и его 443 м. уже никого не впечатляют, но вот множество интересных историй связанных как с созданием великана, так и длительным периодом эксплуатации витают миром. Самым сногсшибательным считается случай, произошедший в 1979 г. когда Эльвита Адамс решила покончить жизнь самоубийством. Свести счеты с жизнью она попыталась с помощью Эмпайр-Стейт-Билдинг, для этого американка поднялась на 86 этаж небоскреба и спрыгнула, но порыв сильного ветра ...забросил ее назад. Приземлилась женщина на козырек 85 этажа, отделавшись легким испугом и переломом бедра.
5. Все должно быть по фэншую
Башня Банка Китая (BOC Tower) – одна из самых узнаваемых высоток Гонконга стала знаменитой и популярной благодаря невероятной истории его проектирования и строительства. Еще на этапе создания концепта архитекторы решили отойти от традиций и построить небоскреб на свое усмотрение, предварительно не обсудив это с мастером по фэншую. Но такие вольности в Китае не проходят, потому что все застройщики должны беспрекословно придерживаться неписаных канонов градостроительства. Когда народ узнал, что произошло, начались настоящие волнения и протесты, поэтому главному архитектору Ионг Минг Пею пришлось пойти на уступки. Но поскольку строительство уже шло полным ходом, проект пришлось изменять в процессе возведения небоскреба. Вот поэтому форма 288 метровой башни изменялась от уровня к уровню, потому что резкое изменение проекта плачевно сказалось бы на безопасности строения.
6. Выше облаков
Сверхвысотный небоскреб Бурдж-Халифа в Дубаи пока еще является самым высоким зданием в мире. Сложно себе представить, но последний эксплуатируемый этаж находится на высоте 584,5 м., всего же конструкция устремилась ввысь на 828 м. За 10 лет его существования множественные рекорды в номинации «самый-самый» так и остались за этим гигантом. До сих пор небоскреб считается высочайшим свободно стоящим сооружением, также он имеет не только наибольшее количество этажей, но и «самый высокий заселенный этаж», его обслуживают «самые высокие и скоростные лифты». Единственное, чего лишилась башня – так это статуса «самой высокой смотровой площадки в мире», пальму первенства перехватила телебашня Гуанчжоу, она расположена на высоте 488 м.
7. Ожоги и оплавления
К сожалению, у сверхвысотных зданий есть и большие недостатки, даже если не брать во внимание вред, который они наносят окружающей среде. Некоторые объекты ужасают последствиями просчетов самих архитекторов. Так, например, уже как минимум два высотных здания замечены в нанесении телесных повреждений людям в виде термических ожогов и оплавлений панелей, зеркал и прочих деталей автомобилей припаркованных неподалеку, но и это еще не все. Как оказалось, именно в этих зданиях при строительстве и проектировке неправильно была просчитана конфигурация зеркального фасада, поэтому они в солнечный день действуют как параболические зеркала. Когда фасад небоскребов имеет параболическую форму он превращается в настоящую «солнечную горелку». | Фото: blog.sina.com.cn. Примечание: Параболическое зеркало — это вогнутое зеркало, созданное из тонкой полимерной пленки, имеющей металлизированное отражающее покрытие, способное концентрировать солнечную энергию. На его поверхности фокусируются солнечные лучи, превращая зеркальную поверхность в настоящую «солнечную горелку». В яркий солнечный день пучок сфокусированных лучей создают высокую температуру, которая без проблем позволит вскипятить чай, разжечь угли и пожарить мясо на сковороде. Небоскреб бизнес-центр Walkie Talkie уже прозвали Walkie Scorchie (от англ. scorch — «подпаливать»). | Фото: chert-poberi.ru. Именно этот эффект и вызывает все вышеперечисленные неприятности. Точно известно о случае, произошедшем в 2013 г., когда в Лондоне возле строящего 37-этажного бизнес-центра Walkie Talkie расплавились боковые панели автомобиля Jaguar, припаркованного неподалеку, а также возгорания коврика у порога магазина и расплавление пластиковых бутылок из-под шампуней и бальзамов в парикмахерской напротив стройки. Эти случаи настолько впечатлили местных жителей, что они наперебой жарили яичницу, гамбургеры и овощи прямо на тротуарах. Впоследствии такие экстремальные развлечения запретили, а наиболее пострадавшим владельцам выплатили компенсацию. 176 метровый отельный комплекс Vdara Hotel & Spa at ARIA Las Vegas (США). | Фото: vdara.mgmresorts.com. В 2010 г. происходили и вовсе вопиющие случаи, когда несколько людей, прибывших в Лас-Вегас получили ожоги разной степени тяжести, а некоторые опалили волосы во время прогулки неподалеку от огромных окон отеля Вдара.
