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Как в домашних условиях заточить керамический нож

Приобретая керамические ножи, вы должны понимать, что рано или поздно они также потребуют заточки, как и обычные металлические ножи.



Совет! Если вы решили пользоваться керамическими ножами – не экономьте на их покупке. Конечно, хочется купить целый набор, да еще и за 1000 рублей. Но, такие ножи очень хрупкие, лезвие быстро крошится.

И, скорее всего, во второй раз вы уже не рискнете купить аналогичные китайские подделки.
Я купила дорогие японские ножи, которые служат мне более 10 лет. Заточки просят один раз в 3 года. Чтобы заточить керамику, совсем не обязательно покупать в магазине дорогостоящую заточку.

Как заточить керамический нож самостоятельно в домашних условиях

Открою вам секрет и расскажу, как избежать лишних трат, и наточить ножи самостоятельно.

1. Я беру обычную керамическую кружку или тарелку.



2. Наклоняю нож под углом примерно 45%, и, аккуратно, сильно не нажимая на нож, провожу лезвие по всей длине о край кружки.



3. Затачивающие действия должны быть направлены в одну сторону, от основания ручки до края лезвия.



4. Не нужно перемещать нож по кружке или тарелке вперед-назад.

5. 5-6 движений и ваш нож заточен.

Итог

Профессиональные мусаты и заточки для керамических ножей, несомненно, заслуживают внимания. Но, я буду честна с вами. Разницы между заточкой об кружку и мусат я не заметила.
Произвести такую заточку ножа самостоятельно сможет любая женщина.
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советы
п. Кунож
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