Как в домашних условиях заточить керамический нож

Приобретая керамические ножи, вы должны понимать, что рано или поздно они также потребуют заточки, как и обычные металлические ножи.
Совет! Если вы решили пользоваться керамическими ножами – не экономьте на их покупке. Конечно, хочется купить целый набор, да еще и за 1000 рублей. Но, такие ножи очень хрупкие, лезвие быстро крошится.
Я купила дорогие японские ножи, которые служат мне более 10 лет. Заточки просят один раз в 3 года. Чтобы заточить керамику, совсем не обязательно покупать в магазине дорогостоящую заточку.
Как заточить керамический нож самостоятельно в домашних условиях
Открою вам секрет и расскажу, как избежать лишних трат, и наточить ножи самостоятельно.
1. Я беру обычную керамическую кружку или тарелку.
2. Наклоняю нож под углом примерно 45%, и, аккуратно, сильно не нажимая на нож, провожу лезвие по всей длине о край кружки.
3. Затачивающие действия должны быть направлены в одну сторону, от основания ручки до края лезвия.
4. Не нужно перемещать нож по кружке или тарелке вперед-назад.
5. 5-6 движений и ваш нож заточен.
Итог
Профессиональные мусаты и заточки для керамических ножей, несомненно, заслуживают внимания. Но, я буду честна с вами. Разницы между заточкой об кружку и мусат я не заметила.
Произвести такую заточку ножа самостоятельно сможет любая женщина.
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