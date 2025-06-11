Как в домашних условиях заточить керамический нож

Приобретая керамические ножи, вы должны понимать, что рано или поздно они также потребуют заточки, как и обычные металлические ножи.







Совет! Если вы решили пользоваться керамическими ножами – не экономьте на их покупке. Конечно, хочется купить целый набор, да еще и за 1000 рублей. Но, такие ножи очень хрупкие, лезвие быстро крошится.

И, скорее всего, во второй раз вы уже не рискнете купить аналогичные китайские подделки.Я купила дорогие японские ножи, которые служат мне более 10 лет. Заточки просят один раз в 3 года. Чтобы заточить керамику, совсем не обязательно покупать в магазине дорогостоящую заточку.Открою вам секрет и расскажу, как избежать лишних трат, и наточить ножи самостоятельно.1. Я беру обычную керамическую кружку или тарелку.2. Наклоняю нож под углом примерно 45%, и, аккуратно, сильно не нажимая на нож, провожу лезвие по всей длине о край кружки.3. Затачивающие действия должны быть направлены в одну сторону, от основания ручки до края лезвия.4. Не нужно перемещать нож по кружке или тарелке вперед-назад.5. 5-6 движений и ваш нож заточен.Профессиональные мусаты и заточки для керамических ножей, несомненно, заслуживают внимания. Но, я буду честна с вами. Разницы между заточкой об кружку и мусат я не заметила.Произвести такую заточку ножа самостоятельно сможет любая женщина.