Необычный фастфуд разных стран мира

Где еду можно найти по запаху, чем способно напугать тако и почему женщины Зимбабве помечают деревья?
Пакора
Индия Индийский фастфуд — это обязательно много специй, красок, запахов. И обязательно что-то, что готовится не просто быстро, а супербыстро. Например, пакора. Берется любой овощ или фрукт, окунается в густое тесто из гороховой или нутовой муки и бросается в чан с кипящим маслом., лучше всего есть пакору свежеприготовленной.
Селедка
Нидерланды, Швеция Для голландцев сельдь — такой же фастфуд, как в США бургер. Несмотря на то что местные жители чаще всего перекусывают картофелем фри, в Нидерландах повсюду стоят селедочные киоски, где предлагают свежую рыбу с луком и яблоками, с горчицей и белым соусом, копченую, поджаренную, в булочке, с маринованным огурчиком и тушеной капустой... Как только ее не готовят! Посол у голландской сельди слабый, что делает ее совершенно непохожей на рыбу, которую продают в России. Считается, что есть селедку по-голландски надо целиком. Возьмите рыбину за хвостик, запрокиньте голову, откройте рот пошире и разожмите пальцы. Жевать, может, и надо, но сами голландцы успевают это делать далеко не всегда. А вот в Швеции селедку принято жарить. По крайней мере так ее готовят уличные продавцы в палатках. Сейчас этот некогда популярный фастфуд выходит из моды, но тем не менее его вкусом все еще можно насладиться.
Жареные насекомые
Камбоджа, Таиланд, Китай, Мексика, Австралия, Корея, Япония, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, страны Латинской Америки и Южной Африки Насекомые — богатейший источник протеина, и тарелка с ними ничуть не уступает по питательности мясу.жареных муравьев? Нет проблем! Их можно попробовать в Колумбии. В Мексике национальной едой являются кузнечики. Их в этой стране едят в любом виде: вареными, сырыми, высушенными на солнце, обжаренными, вымоченными в соке лайма. Самое популярное блюдо — гуакамоле с кузнечиками. Рецепт его приготовления прост: насекомых быстро обжаривают, смешивают с авокадо и намазывают на кукурузную лепешку. Сушеные гусеницы южноафриканского вида павлиноглазок — важнейший источник белка для жителей стран Южной Африки. Их собирательство — вполне серьезный бизнес: в супермаркетах и на рынках можно встретить как засушенных и подкопченных вручную, так и маринованных, закатанных в банки насекомых. Кстати, в Зимбабве женщины даже помечают деревья со своими гусеницами, показывая, что это частная собственность: чужим не собирать!
Вонючий тофу
Тайвань, Китай, Малайзия, Гонконг, а также некоторые другие страны Юго-Восточной Азии Не удивляйтесь, если во время прогулки вам в лицо ударит резкий запах гнили. Вероятно, вы просто находитесь неподалеку от киоска, где продают вонючий тофу, разновидность привычного ферментированного тофу (соевого творога). По сути, это смесь соевого творога и соевого молока, которые уже начали бродить. Особенно любим деликатес на Тайване, где продавцы жарят вонючий тофу, маринуют, тушат, готовят на гриле и на пару. Иногда даже предлагают в качестве мороженого! Тот, кто решается отведать блюдо, понимает, что на самом деле оно не так противно, как кажется на первый взгляд. Вот только запах надолго остается в памяти.
Кокореци
Турция, страны Балканского полуострова Блюдо относится к разряду тех, которые сначала лучше пробовать и только потом спрашивать, из чего они приготовлены. Более того, на кокореци лучше даже не смотреть. Все потому, что на вид оно напоминает жареную жирную личинку огромных размеров. Хотя на самом деле является не чем иным, как кишками молодых барашков, в которые обернуты потроха: сердце, почки, легкие, печень. Готовят кокореци на вертеле, прямо перед покупателями. Затем мелко рубят и вместе со специями кладут в белую булку или подают на тарелке с гарниром. В кокоречной также обязательно продаются острые маринованные перчики и огурцы. С ними блюдо кажется особенно вкусным. Интересно, что закуска является не только популярным уличным перекусом. В Греции ее, например, принято готовить на Пасху.
Квек-квек
Филиппины Пожалуй, самым популярным и необычным филиппинским фастфудом считается балут — вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Но второе место прочно занимает квек-квек. Узнать его можно по яркому оранжевому цвету. Это тоже яйцо, только перепелиное. Сначала его варят вкрутую, а потом обжаривают в кляре, приготовленном из семян аннато или куркумы. Отсюда и появляется хрустящая корочка. Зачастую квек-квек предлагаются на шпажках или россыпью в бумажном кульке.
Элотес
Мексика, Никарагуа, Куба Казалось бы, что может быть особенного в кукурузе? Оказывается, все зависит от того, как ее приготовить. Например, кукурузу можно сварить в шелухе, а потом обжарить на гриле. На Кубе початок после варки обжаривают в сыре и щедро посыпают молотым чили, а потом поливают лимонным соком. Никарагуанцы готовят ее так же, только используют сок лайма. А мексиканцы не только сбрызгивают вареную и обжаренную кукурузу соком лайма, но и покрывают майонезом, сыром и перцем чили. За счет этого она приобретает своеобразный кисло-сладкий вкус.
Тако
Мексика Тот случай, когда фастфуд может сильно напугать. На первый взгляд ничего необычного блюдо не представляет — хрустящая кукурузная лепешка, в которую принято заворачивать мясо или овощи. Способов ее приготовления десятки! Но… представьте, что вы берете лепешку, а на вас смотрят чьи-то жареные глаза. Зрелище не для слабонервных! Или это могут быть не глаза, а, к примеру, уши или язык. Для начинки используется не только филе, но и субпродукты, а некоторые повара могут добавить экзотики, приправив лепешку особыми видами кузнечиков, гусеницами или личинками муравьев. А потом сдобрить специями. Так, что невольно пробьет на слезу. Считается, что изобрели тако странствующие мексиканские ковбои, предпочитавшие ужинать, не вылезая из седла. Что ж, такие лепешки и правда удобно есть, не отрываясь от основного дела. Главное — не думать, из чего приготовлена начинка.
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