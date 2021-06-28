Приёмы, которые помогут удвоить урожай огурцов

Хотите увеличить урожай огурцов, но не знаете, с чего начать? Мы предлагаем простые приемы, благодаря которым вы получите в два раза больше зеленцов. Можете попробовать все способы в комплексе или выбрать подходящие для вашего участка.

Огурцы – одна из самых любимых дачных культур, поэтому каждый огородник хочет, чтобы его плоды были самыми красивыми и хрустящими. Благодаря своей неприхотливости, огурец обычно дает хороший урожай. Но возможности этого растения намного шире, чем может показаться на первый взгляд! Поэтому попробуйте использовать те приемы, о которых мы расскажем, и уже скоро вы заметите первые положительные изменения.



Прием 1. Помогаем огурцам опыляться

Прием 2. Удаляем боковые побеги у огурцов

Прием 3. Подвязываем плети огурцов

Прием 4. Правильно поливаем огурцы

Прием 5. Подкармливаем огурцы молоком и травой

Прием 6. Мульчируем или окучиваем огурцы

Прием 7. Рыхлим почву на огуречных грядках

Прием 8. Повышаем содержание углекислого газа в теплице с огурцами

Прием 9. Защищаем огурцы от неблагоприятных условий, болезней и вредителей

Прием 10. Регулярно собираем урожай огурцов

Во второй половине лета насекомые уже не так активно опыляют цветки, поэтому стоит привлечь крылатых помощников на свой участок. Например, опрыскайте грядки раствором сахара (100 г на 1 л воды) и вскоре пчелы, осы и шмели слетятся на сладкий аромат. Кардинальным решением может стать покупка улья.Насекомые-опылители не переносят запах дыма, поэтому чтобы не отпугнуть их от участка, не сжигайте растительные отходы, а шашлыки жарьте подальше от грядок.А можно взять дело в свои руки и заняться искусственным опылением огурцов.С помощью мягкой кисточки перенесите пыльцу с мужских цветов (с тычинками) – на женские (с пестиками). И уже скоро на женских цветках появятся завязи!Для тех, кто выращивает партенокарпические и самоопыляющиеся огурцы, эти советы будут неактуальны. Но если вы предпочитаете пчелоопыляемые сорта и гибриды – берите на заметку.Этот прием пригодится уже только для огурцов поздней посадки. Именно во второй половине июля проводят их пасынкование – удаление боковых побегов и завязей из пазух листьев. Для ранних и среднеспелых сортов процедуру проводят до середины сезона, а в конце июля оставляют по 2 крепких пасынка на кусте, чтобы они заменили отплодоносившие основные стебли.Благодаря пасынкованию растение в основном тратит силы на завязывание плодов, и в будущем с куста можно будет снять на пару килограммов больше зеленцов, чем обычно.Одна из причин отсутствия огурцов или низкого плодоношения – наличие большого количества боковых побегов. Поэтому не стоит пренебрегать пасынкованием.Удалять следует только пасынки, достигшие 4-6 см, чтобы не повредить основной стебель и цветки. Можно делать пасынкование руками или ножницами. Предварительно оттяните огуречный лист, а затем удалите спрятавшийся за ним боковой побег.Особенно пасынкование полезно для тепличных огурцов, потому что им часто не хватает света, а данная процедура улучшает освещение листьев и куста в целом.Хотите собрать в два раза больше зеленцов и при этом защитить огурцы от вредителей и упростить сбор урожая? Тогда подвяжите плети! Растения меньше 30 см в длину подвязывать не нужно, чтобы не повредить стебли. А вот более взрослые кусты вполне можно разместить на шпалере, дугах или сетке. Способов очень много, но основных два: горизонтальный и вертикальный. Первый способ используют для целой грядки, а второй – индивидуально для каждого растения, поэтому зачастую он более трудоемкий.Подвязанные огурцы будут меньше страдать от механических повреждений, например, когда кто-то случайно наступил на листья, а также от грибковых заболеваний, споры которых находятся в почве и оттуда переходят на растения.Огурцы очень влаголюбивы, и если воды будет недостаточно, то и двойного урожая можно не дождаться. А те плоды, что вырастут, будут кривыми и горькими. Чтобы этого избежать, берите в руки лейку и каждые 2-3 дня (в зависимости от погодных условий) выливайте на грядки 6-12 л воды на 1 кв.м. Огурцам в теплице период между поливами можно сократить до 1-2 дней, а дозу воды увеличить до 10-15 л на 1 кв.м.Слишком усердствовать с поливами также не стоит, чтобы не вызвать всплеск заболеваний. Следите за внешним состоянием растений. Если листья упругие, а завязи крепкие – все в порядке, не меняйте привычный режим полива.Вода для полива должна быть теплой. Лучше использовать лейку и лить воду под корень. Обильные поливы и орошения из шланга огурцу не очень понравятся. Идеальное время для процедуры – вечер. В пасмурные дни полив стоит сократить, т.к. корни практически не будут впитывать воду.Оказывается, обычное молоко способно ускорить рост зеленцов и увеличить урожай в 1,5-2 раза! Дело в том, что в молоке много калия, который отвечает за формирование плодов. Кроме того, после полива разбавленным молоком в почве начнут размножаться полезные микроорганизмы, благодаря чему улучшится питание растений.Для приготовления подкормки добавьте 1 стакан молока в ведро воды, тщательно перемешайте и полейте все грядки. Превышать концентрацию молока не стоит, а в чистом виде его категорически не рекомендуется лить в почву, чтобы не спровоцировать гибель растений. Использовать такую подкормку можно каждые 2 недели до конца плодоношения.Еще одна натуральная подкормка, которая повысит урожайность и придаст огурцам особый вкус, – травяной настой. Готовится он очень просто. Мелко измельчите крапиву, мятлик, полынь и другие травы, заполните ими треть ведра и залейте теплой водой. Через 3 дня настой процедите. Для подкормки 1 л препарата разведите в 10 л воды.Именно мульчирование является одним из главных факторов, который позволяет увеличить плодоношение в 2 раза. А все потому, что мульча сохраняет влагу в почве (можно поливать растения чуть реже), защищает огурцы от перепадов температур, которые эта культура не переносит, улучшает воздухообмен. Замульчированная грядка выглядит аккуратно: плоды не лежат на земле и дольше сохраняются целыми. Ухаживать за ней одно удовольствие, потому что нет сорняков!В качестве мульчи можно использовать опилки, солому, перегной, торф и другие материалы, за исключением сидератов. Подгнивая, они могут привлечь вредителей и спровоцировать развитие патогенных бактерий.Обычно огурцы мульчируют после высадки рассады в грунт, но и в июле сделать эту процедуру не поздно. Главное, следите, чтобы мульча не прикасалась к стеблям растений.Если по каким-то причинам вам не нравится мульчирование, обязательно проведите окучивание, которое также поможет сохранить влагу в почве и усилит корневую систему. Дело в том, что после подкормок корни уже достаточно разрослись и их нужно прикрыть землей, чтобы куст был более устойчив к ветру. В июле это делают 1-2 раза, слегка подгребая почву к стеблям.Для тех, у кого огуречные грядки замульчированы, этот прием неактуален. Всем остальным после поливов и дождей стоит слегка прорыхлить почву, чтобы на ней не образовывалась корка. Такая процедура доставит воздух к корням, а это значит, что завязи будут крепкими и не опадут. В торфяной почве достаточно проколоть почву вилами в нескольких местах на глубину 3-4 см, чтобы улучшить воздухообмен.Злоупотреблять рыхлением нельзя, чтобы не повредить корневую систему огурцов.Тепличным огурцам для активного фотосинтеза часто не хватает углекислого газа. И, соответственно, растения не так активно развиваются и цветут. Решить эту проблему легко – поставьте в теплицу или парник бочку с коровяком. И богатый урожай не заставит себя ждать!В профессиональных теплицах для повышения уровня углекислого газа используют сухой лед. Если вам удастся его раздобыть, утром раскладывайте в междурядья из расчета 2 г сухого льда на 1 кв.м.Если на листья огурца постоянно наступают, растение испытывает стресс и не так активно плодоносит. Поэтому ходите около посадок аккуратно или подвяжите плети, чтобы они не лежали на дорожках.Летом часто выпадают обильные осадки, которые провоцируют появление гнилей на огурцах. Поэтому вовремя выпалывайте сорняки, которые забирают питание из почвы, рыхлите грядки и подкармливайте огурцы сернокислым калием (15 г на 1 кв.м; около 2-3 раз до конца сезона). Для защиты от стресса стоит опрыскать посадки Эпином или Цитовитом по инструкции.Чтобы болезни и вредители не помешали удвоить урожай, опудрите листья огурцов золой или опрыскайте настоем табака (400 г на 10 л, настаивать 2 дня; готовый настой разбавить водой 1:1).Не ждите, пока огурцы станут большими, собирайте их каждые два дня сразу по достижении 10-15 см в длину. Это простимулирует растение к более активному цветению и формированию новых завязей. Собирать лучше всего утром или вечером, чтобы зеленцы дольше были упругими. Также убирайте все кривые и поврежденные плоды, чтобы они не стали источниками инфекций.Во время сбора урожая плети нельзя тянуть и дергать. Плодоножки должны оставаться на растении. Для снятия зеленцов лучше пользоваться ножницами, секатором или ножом.Теперь вы сможете похвастаться двойным урожаем и угостить всех соседей дивными огурцами. Сохраните себе эту статью, чтобы в следующем году не забыть об описанных приемах! А еще июль – вполне подходящее время для посева огурцов. Убедитесь сами!