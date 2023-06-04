Романика VS Готика: Как отличить два популярных архитектурных стиля прошлого

В средневековой Европе зародились два основных стиля архитектуры: романский и готический. В чем их происхождение? Каковы отличительные черты и сходства двух направлений? Какую функцию несли здания этих стилей?
Несмотря на то, что многие архитектурные творения готики и романики были разрушены в результаты междоусобных войн, эти два стиля используются и популярны по сей день. Романский стиль предшествовал готическому и был его родоначальником.
Романская архитектура
Первые романские произведения искусства возникли между 800 и 1120 годами благодаря движению правителей, ремесленников и крестьян. В происхождении романики имеют место римский и византийский стили. Именно благодаря связи с римскими архитектурными элементами и зародилось название стиля - это округленная римская арка, которая является основой романских сооружений. В романике есть и элементы исламской архитектуры, что связано с крестовыми походами и войнами на ближнем востоке.
Романскую эпоху представляют три основных типа строений: соборы, замки и монастыри. Это большие и внушительные сооружения, воздвигнутые для обороны и отчасти для движения монахов, в котором члены религиозных групп жили и поклонялись отдельно от населения. В то же время Европа все еще сталкивалась с внешними угрозами, поэтому монастыри имели и защитную функцию.
Романская архитектура известна своими массивными основаниями, толстыми стенами, множеством арок, крепкими колоннами, мощными сводами, большими башнями и незначительными декоративными аркадами. Каждое здание имеет четко определенные формы, основная черта которых - простота.
Готическая архитектура
Готический архитектурный стиль (или перпендикулярный стиль) зародился во Франции в XII веке и распространился на другие регионы до XVI века. Развитие готики можно разделить на три основных этапа:
- 1200 - 1300 годы = период Ланцета (готический стиль только зародился и стремился сместить консервативные тенденции романского стиля к реализму),
- 1300 - 1400 годы = утвердившийся готический стиль (сопровождался развитием эстетических декоративных украшений и внедрением скульптур),
- 1400 - 1500 годы = перпендикулярный период (были введены в архитектуру заостренные арки и тонкие стены).
Готическая архитектура первоначально использовалась для соединения романской и ренессансной стилей. Главная функция готических строений - религиозная, они были центрами паломничества. Готика произошла из романского архитектурного стиля. Самым фундаментальным элементом готического стиля является остроконечная арка. Ребристый свод арки - еще одна отличительная черта готической архитектуры (следует отметить, что прототипы для заостренных арок и ребристого свода были впервые обнаружены на поздних романских зданиях). Готическая архитектура придала церквям яркость, красочность, воздушность.
Сходства
- Главное сходство двух стилей - их назначение. Оба служили религиозным целям. В эти архитектурные строения монахи и простые люди отправлялись на молитвы.
- Кроме того, здания обоих стилей были построены с использованием каменных материалов.
- Некоторые элементы едины в обоих стилях: хранилища, апсида, ниши, часовни.
- Строения обоих стилей имеют арочные проемы - романский с кривой в одну точку (традиционная арка), готический с кривой в две точки (остроконечная арка).
Различия
- Романский тип здания использовался помимо молитв и для обороны, а готический собор не имел защитную функцию (использовался в эстетических целях из-за его декоративных и тонких художественных оформлений).
- Одно из главных различий между двумя стилями заключается в использовании опоры, которая была использована в готических зданиях.
- Здания романского периода были прочными и тяжелыми и имели толстые стены, в то время, как готические строения имеют стены более тонкие и легкие.
- В романских зданиях были небольшие окна, и поэтому пространство внутри было слабо освещено. В готических зданиях были большие окна с витражами, которые пропускали больше света в пространства.
- Еще одно отличие, которое можно увидеть, состоит в том, что готические сооружения были очень высокими и обращены к небу. У романских зданий были тупые и низкие башни.
В отличие от романских зданий, готические здания имели богато украшенные круглые окна, названные «розовыми окнами».
Ниже предложена инфографика о различиях двух направлений:
Заключение
Романская и готическая стили архитектуры зародились во Франции. Романика предшествовала готике. Стили имеют разные характеристики, но готический стиль заимствовал большинство своих черт из романского стиля и ввел свои изменения. Архитектура обоих стилей подарили народу ощущение божественности и путь постижения Бога, используется главным образом в религиозных целях. Основными отличиями являются вид используемых арок, толщина стен и опорных точек. Готический стиль имеет больше украшений и скульптур.
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