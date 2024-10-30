Как добивалась любви кубинского коммуниста Фиделя Кастро звезда Голливуда Ава Гарднер

Летом 1959 года голливудская кинозвезда Ава Гарднер вылетела на Кубу через шесть месяцев после того, как Фидель Кастро и его повстанческая армия свергли диктатора Батисту. Гарднер была либеральным демократом и страстной сторонницей борьбы за гражданские права, а кубинский лидер в то время еще заявлял, что его не интересует власть, он борется за освобождение кубинского народа.
Кто такая Ава Гарднер и почему она мечтала о встрече с Фиделем Кастро
Голливудская звезда Ава Гарднер / Фото: youtube.com
Голливудская актриса Ава Гарднер была знойной красавицей, известной своими ролями роковых женщин, а также своими бурными романтическими отношениями с известными людьми и браками с актером Микки Руни, джазовым музыкантом Арти Шоу и певцом Фрэнком Синатрой.
Она родилась в Северной Каролине в 1922 году, всего через два года после того, как женщины в США официально получили право голоса. В дальнейшем это событие оказало огромное влияние на Аву, которая на протяжении всей своей жизни использовала это право, поддерживая близкие ей социальные и политические идеи, и призывала других делать то же самое.
Ее первым мужем стал актер Микки Руни, с которым она прожила чуть больше года. Второй брак, с руководителем группы Арти Шоу, оказался таким же недолгим. К 23 годам у нее начался роман с женатым Фрэнком Синатрой, который вскоре оставил жену, чтобы быть с Авой. Его она называла любовью всей своей жизни, хотя их брак был невероятно бурным, с частыми ссорами и перемириями, пока они окончательно не расстались в 1957 году.
Ава Гарднер посещала дореволюционную Кубу, иногда останавливаясь у писателя Эрнеста Хемингуэя в его доме, и купалась обнаженной в его бассейне. Позднее она начала интересоваться кубинской революцией и была под впечатлением от ее героя Фиделя Кастро. Ее бывший муж Микки Руни даже называл ее «красной», имея в виду, что она симпатизирует коммунистам.
Ава Гарднер и Эрнест Хемингуэй / Фото: x.com
Когда летом 1959 года Ава Гарднер вновь отправилась на Кубу, она испытывала романтические чувства по отношению к лидеру кубинских повстанцев, который только что пришел к власти, и наверняка рассчитывала не просто на мимолетное знакомство.
Как произошла встреча Авы Гарднер с главнокомандующим повстанческой армии и кто стоял на пути их отношений
Ава Гарднер
Конечно же, у знаменитой голливудской звезды не возникло проблем со встречей с Фиделем Кастро. Он встретил ее с подчеркнутой галантностью в своей штаб-квартире, расположенной в 25-этажном отеле «Havana Hilton». Бывший VIP-люксовский номер был превращен в не очень ухоженное офисное помещение, которое Кастро в то время делил со своим братом Раулем и Че Геварой.
После экскурсии по штаб-квартире кубинского лидера повстанцев они сидели на балконе его офиса с видом на Гавану, пили традиционный кубинский напиток «Cuba Libres», при этом Кастро рассказывал актрисе о революции и о своей мечте - сделать Кубу богатой и процветающей страной. Гарднер спросила его, испытывает ли он ненависть к американцам, и он ответил: «Только к Ричарду Никсону».
Наверняка, Кастро знал, что Ава Гарднер, помимо того, что была голливудской «звездой», известной по ролям в таких классических фильмах, как «Могамбо» и «Босоногая графиня», славилась своими бурными романами с мужчинами. Он устроил ее в номер люкс в отеле «National» и по слухам несколько раз навещал ее. Однако вскоре для этого возникли серьезные препятствия.
Фидель Кастро и его переводчица Марита Лоренц / Фото: diariosur.es
Фидель Кастро не был женат, но состоял в отношениях со своей девятнадцатилетней переводчицей Маритой Лоренц, которую Гарднер не считала серьезным препятствием на своем пути. Однако Лоренц, которая по национальности была немкой, оказалась не из тех, кто так легко уступает своего мужчину. Она позаботилась о том, чтобы планы Гарднер сошли на нет.
Схватка, вспыхнувшая в вестибюле кубинского отеля, которая положила конец зарождавшимся отношениям
Марита Лоренц и Ава Гарднер
Все началось с записок, которые Ава Гарднер пыталась передавать Фиделю Кастро через его переводчицу, но вскоре она поняла, что они не доходят до адресата. Она попыталась выяснить у Мариты Лоренц, почему это происходит, но наткнулась на глухую стену надменности и презрения. Актриса все поняла, и в следующий раз, передавая записку, накричала на Лоренц, предупредив ее, чтобы она не вздумала становиться у нее на пути. Гарднер привыкла добиваться своего в отношениях с мужчинами.
Вскоре ситуация между двумя соперницами достигла апогея, и в вестибюле отеля «National» разгорелся скандал. Рассказывали, что изрядно выпившая Гарднер кричала на Лоренц и обвиняла ее в том, что она препятствует ее встрече с Кастро. Переводчица попыталась уйти от конфликта и направилась к лифту, но актриса последовала за ней и ударила ее по лицу. Чтобы предотвратить дальнейшую драку, один из охранников Кастро вынужден был выхватить пистолет, встать между двумя женщинами и попросить их успокоиться.
Марита Лоренц и Фидель Кастро / Фото: ondacero.es
Узнав об этом конфликте, Кастро посчитал, что для него это ненужная проблема. Он тут же прекратил встречи с Гарднер и приставил к ней помощника, который должен был присматривать за актрисой и выполнять ее поручения. Говорили, что она успокоилась в его объятиях.
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