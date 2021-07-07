10 монохромных фотографий африканских львов в дикой природе, на которых они брутальные супергерои

Фотографии французского фотографа Лорана Бахо легко узнать — это стильные черно-белые снимки, на которых дикие животные предстают настоящими супергероями и королями. Именно величие и грациозность отличает героев снимков Бахо, хотя сам он признается, что его завораживает абсолютно всё, что касается дикой природы — будь это опасность или хрупкость во взгляде львов, или желание животных жить своей обычной рутинной жизнью.
Львы на фотографиях Лорана Бахо.
«Даже с одним-единственным львом можно провести несколько часов и все равно не будет одинаковых фотографий. Любой лев предлагает бесконечное количество возможностей запечатлеть его мимолетные эмоции — силу, хрупкость, любовь, нежность — и все это неимоверно радует меня как фотографа».
Черно-белые снимки дикой природы.
Лоран Бахо (Laurent Baheux) более 17 лет провел в путешествиях по Африке. Целью своих одиссей он всегда ставил дикую природу, и поэтому и путешествовал всегда именно в те страны, где можно увидеть уникальных животных в своей естественной среде — Кения, Танзания, ЮАР, Намибия и Ботсвана. Он фотографировал разных животных, но самыми любимыми объектами для фотографирования всегда были для него львы. Так что когда дело дошло до своей собственной первой книги, которую он издал в 2009 году, она, конечно, была посвящена львам.
Фотографии африканской саванны.
С момента издания той книги (она называлась «Земля львов») прошло ровно 10 лет, и в этом году Лоран снова решил издать свою книгу — уже 14-ю в своем портфолио — и также посвятить ее своим любимым животным. Она называется просто «Львы», и содержит 115 шикарнейших черно-белых фотографий.
Львы на фотографиях Лорана Бахо.
Лоран Бахо всегда работает один, без ассистента. Он может часами сидеть в засаде со своим огромным телеобъективом и наблюдать за животными, находящимися в нескольких десятках метров от себя. Как признается сам Лоран, он никогда сам не приближается к животным, даже если речь идет не об опасных хищниках, а о гораздо более мирных животных. Фотографу очень важно не нарушать мирную жизнь зверей своим присутствием, не тревожить их, поэтому он терпеливо ждет, когда звери сами к нему приблизятся.
Дикие хищники в объективе французского фотографа.
«Я не ищу близости внимания и не вмешиваюсь в обычную жизнь львов, которых фотографирую. У меня большой объектив, который позволяет мне добиться фотографической близости, не приближаясь к животным физически. И поэтому я могу стать свидетелем их личных отношений, не нарушая их спокойствия».
Портрет.
Лоран Бахо является противником любого заключения животных в неволе. «Не надо клеток, не надо вольеров. Не нужны нам цирки и зоопарки. Только свобода, только дикая жизнь. Любая неволя для всех живых существо — это физическое и психологическое насилие. Животные в этом плане точно такие же, как и люди».
Дикие львы.
Среди всеъ 115 фотографий, которые вошли в книгу Лорана Бахо «Львы» сам фотограф больше всего любит портрет льва, задумчиво смотрящего вдаль. «В этой фотографии есть сразу и сила и нежность. Для меня это как раз воплощение того, какими являются львы — величественными животными с природной грацией и тихим нравом».
Фотографии Лорана Бахо.
Дикие львы.
Величественные животные.
Книга Лорана Бахо *Львы*.
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