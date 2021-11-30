Старикам здесь не место: как понять, что пора сменить свой смартфон на модель «поновее»

В контексте смартфонов возраст как таковой значит достаточно мало. Даже старое устройством может служить верой и правдой если не создает каких-либо сложностей для своего пользователя, функционирует бесперебойно и не подводит в самых разных ситуациях. Поэтому, очень важно взглянуть на те ситуации, когда действительно стоит задуматься о замене.
1. Версия операционной системы
Рано или поздно версию придется подтянуть. |Фото: iguides.ru.
Очень старая версия операционной системы может быть неплохим поводом сменить смартфон на более новый. Например, использовать сегодня Android 6.0 – это не самая лучшая идея. Впрочем, здесь есть и другое «бюджетное» решение. Можно установить своими силами кастомную прошивку более свежей версии. На самом деле именно второй вариант может стать оптимальным.
2. Скорость работы
Проходим тесты на производительность. |Фото: intmobile.ru.
Куда более важный критерий, который поможет определиться с вопросом о том, нужно ли на самом деле менять смартфон. Здесь может помочь такая вещь, как AnTuTu. Если ваш смартфон набирает на тестах менее 70 тысяч баллов в рейтинге производительности, то есть повод задуматься. Устаревший процессор, малый объем оперативной памяти, низкая скорость работы памяти – все это может стать причиной медленной работы и зависаний смартфона.
3. Нестабильная работа
Это плохой знак. |Фото: applejam.by.
Нестабильная работа смартфона – это еще один повод его заменить, как можно быстрее. Если аппарат стал самопроизвольно отключаться во время работы и сброс настроек до заводских параметров уже не помогает, то совершенно очевидно, что виной тому аппаратное обеспечение гаджета.
4. Дизайн и качество
Что душе будет угодно. ¦Фото: princeton.edu.
Не самый важный, но все же достойный упоминания набор критериев. По большей части подобные параметры влияют лишь на восприятие смартфона самим пользователем. Единственное исключение – экран. Если он стал недостаточно ярким и четким, то это может стать прекрасным поводом для замены.
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