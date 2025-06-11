5 продуктов, которые безболезненно заменят животные продукты при переходе на веганство

Иногда люди решают попробовать веганство, хотя бы временно, по разным причинам: сбросить вес, в качестве эксперимента, из-за какого-либо заболевания. Если вы решаетесь на это, то поначалу могут быть существенные «ломки». Материал озвучит пять продуктов растительного происхождения, в которых больше всего белка и полезных жиров.
1. Авокадо
Заменит сливочное масло. / Фото: youtube.com
Этот продукт по вкусу похож на сливочное масло. Его жиры очень полезны, насыщают, к тому же – Омега, Карл! Это лучший заменитель сливочного масла.
2. Нут
Нут и культовые из него веганские котлеты. / Фото: gastronom.ru
Веганские котлеты делают из нута. Этот представитель бобовых максимально повторяет вкус мяса. Будет неплохо отварить нут на протяжении многих часов (время неограничено), растолочь, оформить котлеты и запечь в духовке.
3. Кешью жареный
Жареный кешью. / Фото: ozon.ru
Очень часто нам приходится отказывать от жареного из-за какой-то болезни или же пищевой зависимости. И только орех кешью тут устроит нам усладу и именины сердца. Дело в том, что из всех орехов именно кешью в жареном виде полезнее, чем в сыром, потому что термообработка забирает у него всю фитиновую кислоту, которая не позволяет полезным веществам усваиваться нашим организмом и всасываться в кровь.
4. Спаржевая лапша
Пальчики оближешь, вкуснее курицы! / Фото: ramen-murino.ru
Этот продукт придумали азиаты. На вкус он очень похож на куриное белое мясо. Продуктов животного происхождения в этом готовом покупном продукте нет.
5. Баклажан
Король эрзац-мясных овощей. / Фото: pinterest.com
Запечённый в духовке баклажан по вкусу напоминает как грибы, так и мясо. Экспериментируйте с вашими любимыми специями. Это вкусно и сытно.
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