«Последний» или «крайний»: как правильно говорить на самом деле




Вопрос, как будет правильно спросить: «Кто крайний?» или «Кто последний?», интересует многих. Споры по этому поводу длятся долго и каждый из оппонентов отстаивает свою точку зрения, пребывая в полной уверенности, что прав исключительно он. А как же дела обстоят на самом деле, если за основу брать не собственные убеждения и суеверия, а великий и могучий Русский язык.



 
Ситуация из жизни, когда в какой-нибудь очереди спрашиваешь, «Кто последний?», а в ответ тишина, знакома не понаслышке многим / Фото: sunhome.ru

Ситуация из жизни, когда в какой-нибудь очереди спрашиваешь, «Кто последний?», а в ответ тишина, знакома не понаслышке многим / Фото: sunhome.ru

 

Когда в какой-нибудь очереди спрашиваешь: «Кто последний?» В ответ, как минимум, гробовая тишина. Такая яучшем случае. Некоторые не преминут поправить, «прочитать лекцию». Люди начинают утверждать, что это неправильно и так говорить нельзя. Надо спрашивать «Кто крайний?» Именно эти люди, которые суеверия ставят на первое место, заблуждаются. Правильным является первый вариант.

Почему ведутся споры


Дело в том, что очень многие люди считают, что прилагательное «последний» слишком грубое / Фото: auto.today

Дело в том, что очень многие люди считают, что прилагательное «последний» слишком грубое / Фото: auto.today


 

Дело в том, что очень многие люди считают, что прилагательное «последний» слишком грубое. Оно у них ассоциируется с одним из своих значений, а именно «никудышный, плохой», например, что-то типа «последний негодяй» и прочее. Но ведь значение не единственное, есть еще и второй вариант. Слово также означает «свежий, недавний, новейший», но об этом почему-то забывают.

 
Крайним может быть не только последний человек в очереди, но и первый, поэтому и спрашивать правильно «Кто последний?» / Фото: rolime.ru

Крайним может быть не только последний человек в очереди, но и первый, поэтому и спрашивать правильно «Кто последний?» / Фото: rolime.ru

 

Просто берут что-то более мягкое, по мнению многих, и этим словом выступает «крайний».
Но ведь необходимо понимать, что крайним может быть не только последний человек в очереди, но и первый. Получается, что их двое. Поэтому и спрашивать правильно «Кто последний?»

 
В данном случае простить ошибки и не обращать внимания можно разве людям отдельных профессий, например, пилотам или парашютистам / Фото: fotovmire.ru

В данном случае простить ошибки и не обращать внимания можно разве людям отдельных профессий, например, пилотам или парашютистам / Фото: fotovmire.ru


 

В данном случае простить ошибки и не обращать внимания можно разве людям отдельных профессий, например, пилотам, парашютистам и так далее. То есть людям, регулярно сталкивающимся с серьезным риском. Естественно, у них свои суеверия, свои правила и их можно понять. Остальным же желательно разговаривать правильно.

