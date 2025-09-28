«Последний» или «крайний»: как правильно говорить на самом деле

Ситуация из жизни, когда в какой-нибудь очереди спрашиваешь, «Кто последний?», а в ответ тишина, знакома не понаслышке многим / Фото: sunhome.ru

Почему ведутся споры

Дело в том, что очень многие люди считают, что прилагательное «последний» слишком грубое / Фото: auto.today

Крайним может быть не только последний человек в очереди, но и первый, поэтому и спрашивать правильно «Кто последний?» / Фото: rolime.ru

В данном случае простить ошибки и не обращать внимания можно разве людям отдельных профессий, например, пилотам или парашютистам / Фото: fotovmire.ru