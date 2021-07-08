Почему советским школьникам запрещали пользоваться шариковыми ручками на уроках

В советских школах все было не совсем так, как в современных. Например, детям запрещали пользоваться шариковыми ручками. Делалось это не просто так и не по чьей-то злой прихоти. Впрочем, все это далеко не единственная вещь, которая покажется современным людям достаточно странной в системе тогдашнего образования.
1. Никаких ручек
Чистописание в советской школе. /Фото: lemurov.net.
Вплоть до начала 1970-х годов в школах СССР в начальных классах запрещалось писать шариковыми ручками. Вместо этого дети пользовались перьевыми ручками. Делалось это для выработки красивого, разборчивого почерка. В школах даже существовали специальные уроки каллиграфии - чистописания. Однако, уже в 1968 году ситуация начала меняться. Объем школьной программы постоянно рос, а потому от чистописания и «перьев» отказались в пользу более важных предметов. Впрочем, чистописание оставалось в качестве 5-минутных упражнений в рамках уроков языка.
2. День Знаний
День знаний - хороший день. /Фото: peepcity.ru.
На самом деле «День Знаний» появился совсем недавно. Произошло это только в 1980 году, после соответствующего решения Президиума Верховного Совета СССР, а конкретно – указа №3018-Х «О праздничных и памятных днях». После этого 1 сентября стало торжественным, но не праздничным и не выходным днем. Непосредственно праздником День Знаний был назначен только в 1984 году.
3. Колокольчик
Букет цветов - это круто. /Фото: yandex.by.
Колокольчик в качестве главного символа начала занятий стали использовать именно в советские времена. Как несложно догадаться, символизирует колокольчик школьный звонок. Поначалу использовали его только на 1 сентября, однако в последствии колокольчиком принялись звонить еще и в последний день учебы, перед каникулами. Несмотря на то, что «День Знаний» появился только в 1980-е годы, первый учебный день и ранее сопровождался торжественными и музыкальными мероприятиями. Нести цветы учителям – также одна из старейших советских традиций.
4. Школьный шик
Форма - это важно. /Фото: yandex.com.
С 1 сентября все учащие должны были ходить строго в школьной форме (только на занятия). В школах достаточно жестко следили за внешним видом учащихся вплоть до Перестройки. Мальчикам обязательно полагались белые рубашки и строгие брюки, а девочки носили юбки (за длиной которых также следили) и белые фартуки. Одна из немногих вещей, которая никак не регламентировалась, были банты для девочек. Завязать можно было любой. Особым шиком считалось умение сделать огромную «розу» из белого шифона.
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