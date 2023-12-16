9 автомобилей странного дизайна, создатели которых явно перестарались.

1. Honda CR-Z

Honda CR-Z - более неудобный автомобиль придумать было сложно.

2. Nissan Juke

Nissan Juke: дули, дули и раздули.

3. Bugatti Chiron

Bugatti Chiron: а действительно ли он так хорош?

4. Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom: дизайн из прошлого.

5. Mercedes-Benz Metris

Mercedes-Benz Metris - совсем неказистый бусик.

6. Lincoln MKT

Lincoln MKT - ну очень просто.

7. Chevrolet Spark EV

Chevrolet Spark EV - автомобиль, очень похожий на игрушку.

8. Toyota Prius C

Toyota Prius C - от японцев ждали чего-то покруче.

9. Toyota Mirai

Toyota Mirai - эталон иррациональности.