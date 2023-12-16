9 автомобилей странного дизайна, создатели которых явно перестарались.
В автомобиле важно все, и даже дизайн очень сильно влияет на спрос. Какой бы мощной машина не была и какими бы техническими характеристиками не обладала, если внешне она будет «серой» и непривлекательной, вряд ли за ней в салоне выстроится очередь. Героям нашей сегодняшней статьи не повезло появиться на свет в не самом лучшем виде, поэтому многие считают представленные ниже модели воплощением дизайнерского провала.
1. Honda CR-Z
Honda CR-Z - более неудобный автомобиль придумать было сложно.
Вообще, внешний облик этого автомобиля был бы вполне нормальным, если бы все не портила его передняя часть. И дело даже не в ее привлекательности, а в том, что такая форма доставляет неудобства водителю. Чтобы понять, в чем именно заключаются эти неудобства, достаточно всего раз оказаться за рулем этого чуда, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше, если просто поверить на слово тем несчастным, которым не повезло стать владельцами этого авто.
2. Nissan Juke
Nissan Juke: дули, дули и раздули.
Автомобили этой марки давно стали ассоциироваться у общественности с доступностью, качеством и надежностью. Но не всегда у Nissan получается угадать с дизайном своих автомобилей. Вот, например, последняя их неудача воплотилась в Juke, который многие и вправду сравнивают со страшным жуком.
3. Bugatti Chiron
Bugatti Chiron: а действительно ли он так хорош?
Поговаривают, что богатые имеют свои причуды, и с этим сложно не согласиться. Чего только стоит дизайн этого автомобиля. Учитывая его стоимость, а также роскошь и престижность марки, внешний облик авто, мягко говоря, подкачал. Согласитесь, что транспорт за $2 600 000 мог бы выглядеть и привлекательнее.
4. Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom: дизайн из прошлого.
С одной стороны, глупо и неприлично обсуждать дизайн такого легендарного автомобиля. Но с другой, что в нем хорошего? Работая над этой машиной, дизайнеры отдают дань традициям и никак не могут отойти от привычного, выработанного десятилетиями стереотипа. А если присмотреться получше, то дизайн автомобиля можно сравнить со старым дедовским пиджаком, в котором тот когда-то ходил на выпускной.
5. Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris - совсем неказистый бусик.
Нужно еще постараться, чтобы отыскать более несуразный минивэн, чем тот, что придумали в Mercedes-Benz. Громоздкий кузов ну никак не сочетается с малюсенькими колесами, да и вообще, много элементов в его дизайне расположены не совсем привычно. Единственное, что вытягивает эту модель, так это то, что прячется у нее под капотом.
6. Lincoln MKT
Lincoln MKT - ну очень просто.
А в дизайне этого автомобиля можно увидеть пример того, что может быть, если переборщить везде и по чуть-чуть. Говоря простым языком, несмотря на все старания дизайнеров, автомобиль получился «ни о чем» — в нем нет чего-то явно отталкивающего, но и привлекательное так же отсутствует.
7. Chevrolet Spark EV
Chevrolet Spark EV - автомобиль, очень похожий на игрушку.
Этот автомобиль подойдет разве что тем, кто в детстве не успел наиграться в машинки. А если все наигрались, то эту модель, скорее всего, захочется обойти мимо. Дизайн Spark EV очень сильно смахивает на простую детскую игрушку. Конечно, ездовые качества машины могут быть хорошими, но ведь автомобиль должен быть привлекательным не только изнутри, но и снаружи.
8. Toyota Prius C
Toyota Prius C - от японцев ждали чего-то покруче.
Вполне вероятно, что найдутся те, кто не увидит в этом автомобиле ничего такого ужасного, что заставило бы поместить его в этот список. Но суть здесь в том, что за те деньги, за которые производитель его реализует, можно найти более привлекательный во всех смыслах автомобиль. И вряд ли найдется много тех, кто откажет себе в такой возможности.
9. Toyota Mirai
Toyota Mirai - эталон иррациональности.
Кроме того, что автомобиль сам по себе является сомнительным, так еще и дизайн его подкачал. Мало того, что он перегружен многочисленными и абсолютно ненужными элементами, так еще в нем напрочь отсутствует даже намек на рациональность, особенно если учесть ту сумму, которую придется отдать за этот автомобиль.
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