От творожного сыра не отличить: почему советская сметана исчезла с прилавков

Советская сметана/ фото: tr.pinterest.com, ozon.ru
Советская сметана прославилась из-за своей консистенции. Она была настолько густая, что ее можно было резать только ножом. Сметану клали на хлеб вместо сливочного масла и добавляли в кашу. А если ее положить в борщ, то в бульоне сразу же начинали плавать жирные шарики.
1. Производили больше 8 видов сметаны
Молочные продукты СССР/ фото: qna.center
В 50-х годах в СССР сохранялся дефицит продуктов питания, но только не «молочки». На прилавках и в холодильниках можно было увидеть молочную продукцию в большом ассортименте — молоко в треугольных пакетах и в стеклянных бутылках, кефир, сливки, сливочное масло, творог, сыр и, конечно, сметана. Она классифицировалась по уровню жирности. Так, например, в магазине можно было купить сметану «Обыкновенная», «Жирная», «Детская», «Крестьянская», «Студенческая», «Столовая», «Особая» и «Любительская».
2. Сметана максимальной жирности
Советская реклама сметаны/ фото: back-in-ussr.com
В гастрономах сметану продавали на разновес или расфасованную по баночкам из стекла, либо по стаканам и коробочкам с крышками из фольги. В небольших городах и поселках сметану можно было получить в обменную тару. А вот жителям столицы посчастливилось попробовать сметану повышенной жирности, которую продавали в брикетах. Она носила название «Любительская». Молочный продукт отличался особой консистенцией. Он был настолько жирным, что по внешнему виду напоминал сливочное масло или современный творожный сыр.
3. Процесс приготовления
Жирная советская сметана/ фото: back-in-ussr.com
В советских магазинах высокую цену сметаны «Любительская» объясняли тем, что она изготовлена из сливок, сквашенных закваской жирности 40%. В «Обыкновенной» жирность была не выше 30%, а в «Студенческую» и вовсе добавляли незначительное количество растительных жиров.
Для изготовления сметаны максимальной жирности сначала нужно было пастеризовать молоко и отобрать самые жирные сливки. Затем эти жирные сливки проходили новый процесс пастеризации, в ходе которого приобретали небольшой ореховый вкус.
Готовые сливки подвергались охлаждению и помещались в гомогенизатор для равномерного распределения жирового слоя по всей массе. После в сливки добавляли закваску — процесс сквашивания занимал 12 часов. В результате получалась очень густая сметана, которую нужно было расфасовать в брикеты. Но на этом приготовление не заканчивалось. Готовую сметану в брикетах помещали в холодильные камеры на дозревание. А после того как молочный продукт становился твердым, отправляли на продажу. Сметана становилась настолько твердой, что ее нужно было резать кухонным ножом.
4. Как ели сметану
Бутерброды/ фото: yahoo.com
Советские хозяйки так и поступали. Они нарезали сметану и клали ее на хлеб. Получался полезный и сытный бутерброд. Также поверх сметаны можно было положить рубленую петрушку, укроп или чеснок, а для детей приготовить десерт — хлеб со сметаной щедро поливали повидлом или вареньем. Такой перекус стал хорошей альтернативой печенью, пряникам и бутербродам с маслом и сыром. Также жирную сметану использовали в качестве добавки к борщу, рассольнику или щам, и клали в кашу. На одну стандартную порцию нужно было взять в 2 раза меньше жирной сметаны в сравнении с обычной.
5. Сметаны на всех не хватало
Гастроном/ фото: drive2.ru
Вкусная жирная сметана быстро стала популярной в Москве. Ее раскупали в течение дня и на следующий день после завоза, ее уже было не найти. Выпускал сметану ОМК (Останкинский молочный комбинат). Сначала он выпускал молочный продукт небольшими объемами. Жирная сметана была экспериментальным продуктом. К 60-м годам комбинату пришлось увеличить производство до 5 тонн в сутки, но и этого количества оказалось недостаточно. Сметану развозили по столичным гастрономам и магазинам Подмосковья, а отдаленным регионам уже не доставалось. Неудивительно, что о сметане в брикетах слышали не все советские граждане.
6. Гастрономические предпочтения изменились
Сметана/ фото: Pinterest.com
А спустя годы сметана совсем исчезла из продажи. А произошло это из-за изменения гастрономических предпочтений советских хозяек и высокой стоимость продукта. Женщинам надоело каждый день готовить бутерброды с жирной сметаной, хотелось иметь более разнообразное меню. К примеру, бутерброды с колбасой, сыром и маслом, а в суп добавлять продукт привычной консистенции. Постепенно спрос стал падать и про сметану совсем забыли... Останкинский молочный комбинат еще долго «кормил» советских людей вкусной продукцией из молока, но сейчас его больше нет. В 2020 году он был снесен.
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