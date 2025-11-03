Зачем в старину мужчины носили обувь с длинными носами

Клювовидные и очень мягкие мужские башмаки именовали пуленами / Фото: proexpress.com.ua

1. Как в Европе появились длинноносые мужские туфли

Мода на эти странные нелепые башмаки пошла от восточных бабуш / Фото: nextp.ru

Пулены упоминаются даже в летописях того времени, ведь они были в тренде четыре века / Фото: vespig.wordpress.com

Чтобы в пуленах было удобно ходить, носок можно было приподнимать при необходимости / Фото: ua.depositphotos.com

Очень длинные носы некоторые сообразительные мужчины набивали льном и закручивали в виде рода барана / Фото: bibliotehnamuza.blogspot.com

2. XIV век – мода в Европе на польские пулены

Первое время представители богатых слоев населения надевали пулены исключительно по праздникам / Фото: esoreiter.ru

3. Что заставляло представителей сильного пола ходить в этой странной обуви

Одной из возможных причин такой любви к пуленам может быть распространенный в Европе в период средневековья так называемый Фаллический культ / Фото: livemaster.ru

Необычный внешний вид обуви с длинными носками воспринимался неоднозначно / Фото: keywordbasket.com

Возможно, популярность пуленов была обусловлена желанием перспективных мужчин продемонстрировать свое происхождение и достаток / Фото: wikitranslators.org

Простые люди не могли себе позволить носить пулены, ведь работать в поле или возле скота в подобных ботинках было невозможно / Фото: etsy.com

Чаще всего пулены изготавливали из кожи, но встречались и варианты из шелка и бархата / Фото: pinterest.fr

Даже доспехи рыцарей стали изготавливать с оглядкой на модные тенденции / Фото: ktoyou.mirtesen.ru

4. Закон, запрещающий носить пулены

В связи с наложенными запретами в некоторых государствах пулены стали недоступны для обычных людей и были дозволены лишь королевским шутам / Фото: nauka-mixt.ru