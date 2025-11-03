Зачем в старину мужчины носили обувь с длинными носами

По картинам, историческим фильмам, иллюстрациям к книгам мы знаем, что в средневековье существовала мужская обувь с острыми и очень длинными носами. Достаточно нелепые туфли, которые у нас ассоциируются с элементом костюма придворного шута. Но в действительности мода на них просуществовала около четырех веков, и носили ее представители знати и даже короли.
Клювовидные и очень мягкие мужские башмаки именовали пуленами / Фото: proexpress.com.ua
Клювовидные и очень мягкие мужские башмаки именовали пуленами. Шили их в большинстве своем из кожи, а подошву делали мягкой.
1. Как в Европе появились длинноносые мужские туфли
Мода на эти странные нелепые башмаки пошла от восточных бабуш / Фото: nextp.ru
Европейцы носили эти странные нелепые башмаки почти четыре столетия. Появились они в 1099 г., после того, как крестоносцы вернулись из своего Первого похода. Именно они привезли национальную обувь Востока – бабуши из тисненого сафьяна. У этих ботинок были острые удлиненные носы.
Пулены упоминаются даже в летописях того времени, ведь они были в тренде четыре века / Фото: vespig.wordpress.com
Ордерик Виталий, знаменитый монах, который жил в одиннадцатом-двенадцатом столетиях, в своей летописи писал, что в Европе эта обувь стала модной с легкой руки Фулька IV Ле Решена, французского графа.
Чтобы в пуленах было удобно ходить, носок можно было приподнимать при необходимости / Фото: ua.depositphotos.com
Он имел достаточно скандальные пристрастия. По достижению определенного возраста, довольно почтенного, у аристократа развились бурситы и, плюс ко всему, стали врастать на ногах ногти. В связи с наличием изъянов и болезненностью при передвижении, граф дал личному сапожнику задание смастерить специальную обувь, компенсирующую недостатки физического плана, и позволяющая безболезненно передвигаться.
Очень длинные носы некоторые сообразительные мужчины набивали льном и закручивали в виде рода барана / Фото: bibliotehnamuza.blogspot.com
В тех же летописях монах описал и еще одного человека, которого он назвал Робертом. Это высокопоставленное лицо свои длинноносые пулены специально заполнял льном, а потом концы их загибал в виде рога барана кверху.
2. XIV век – мода в Европе на польские пулены
Первое время представители богатых слоев населения надевали пулены исключительно по праздникам / Фото: esoreiter.ru
Постепенно ботинки с длинными носками входили в моду. Представители богатых слоев населения сначала надевали их исключительно по праздникам. Постепенно носы все больше удлинялись. А в четырнадцатом веке поляки придумали очень узкие туфли с носом, длина которых была на 60 сантиметров больше нежели ступня. Естественно, полноценно в них передвигаться было нельзя. Помог модникам мох, которым они набивали концы туфель, чтобы как-то их зафиксировать.
3. Что заставляло представителей сильного пола ходить в этой странной обуви
Одной из возможных причин такой любви к пуленам может быть распространенный в Европе в период средневековья так называемый Фаллический культ / Фото: livemaster.ru
Наверняка сложно найти причину, объясняющую столь необычное пристрастие мужчин. Среди ряда историков существует предположение, что одной из возможных причин может быть распространенный в Европе в период средневековья так называемый Фаллический культ.
Необычный внешний вид обуви с длинными носками воспринимался неоднозначно / Фото: keywordbasket.com
Нередко молодых представителей мужского пола ждало наказание за непристойное поведение – стоя на углу улицы они неприлично покачивали длиннющими носками пулен, тем самым намекая явно не на целомудренное поведение.
Что касается церкви, то здесь от происходящего были в шоке. Ведь зачастую форма ботинок мешала даже молиться. Немало лидеров церкви, как и правителей Европы считала такую моду позором. В некоторых случаях ее именовали «дьявольскими ботинками». В 1347 г. в Европе пронеслась страшная эпидемия Черной чумы, происхождение которой для духовенства осталось загадкой. В связи с этим они проповедовали, что болезнь – это Божие наказание за ношение «ботинок Дьявола».
Возможно, популярность пуленов была обусловлена желанием перспективных мужчин продемонстрировать свое происхождение и достаток / Фото: wikitranslators.org
В годы своего правления (1327-1377 гг.) Эдуард III под давлением церковнослужителей издал специальный закон. Согласно ему, длина носка для людей с ежегодным доходом от 40 фунтов ограничивалась. Так, принцы, а также графы имели возможность ходить в пуленах, длина которых была 76 сантиметров (2,5 фута), рыцари могли носить туфли длиной 45 сантиметров (полтора фута), ну а фермеры и простолюдины – 15 сантиметров (0,5 фута).
Простые люди не могли себе позволить носить пулены, ведь работать в поле или возле скота в подобных ботинках было невозможно / Фото: etsy.com
Самой правдивой версией популярности пуленов является желание перспективных мужчин продемонстрировать свое происхождение и достаток, ведь работать в поле или возле скота в подобных ботинках было невозможно.
Чаще всего пулены изготавливали из кожи, но встречались и варианты из шелка и бархата / Фото: pinterest.fr
В большинстве своем материалом для пошива этих туфель являлась кожа. Но европейцы активно применяли и ткани. В высшем обществе модными были длинноносые туфли из шелка и бархата.
Даже доспехи рыцарей стали изготавливать с оглядкой на модные тенденции / Фото: ktoyou.mirtesen.ru
Но и это не самое смешное. Даже доспехи рыцарей стали изготавливать с оглядкой на модные тенденции. Сабатоны, латные ботинки, крепящиеся к наголеннику, начали делать тоже с удлиненными носками по типу пулен. До поры до времени, конечно же. В 1396 г. после разгрома крестоносцев османами в битве при Никополе французам пришлось спешно срезать с ботинок носки, чтобы оперативно отступить.
4. Закон, запрещающий носить пулены
В связи с наложенными запретами в некоторых государствах пулены стали недоступны для обычных людей и были дозволены лишь королевским шутам / Фото: nauka-mixt.ru
В связи с насмешками, которыми общественность сопровождала данную моду, королем Англии в 1463 г. был издан закон, в котором говорилось, что любая обувь, носки которой длиннее 2 дюймов (пять сантиметров) находится под запретом.
Но самое агрессивное отношение к пуленам продемонстрировал Париж. В 1368 г. здесь был наложен абсолютный запрет на их ношение. Где-то к 1457 г. такие туфли во многих европейских странах массово носить прекратили. В ряде государств они находились под запретом для обычных людей и были дозволены лишь королевским шутам. Цивилизованный вид обувь в Европе приобрела уже в годы правления Генриха VIII.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии