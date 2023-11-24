Одной из красоток на фото 63 года: в чём секрет «вечной молодости» семейства

Угадаете, сколько лет девушкам на фото?

«Вечно молодая» семья Hsu.

Угадаете, сколько лет девушкам на фото?

Семья Hsu, женщины которой «победили возраст».

1. Люр Хсу (Lure Hsu): 42 года

Люр Хсу (Lure Hsu).

Разве можно поверить, что ей за сорок?

Люр – известный модный блогер.

2. Фейфей Хсу (Fayfay Hsu): 40 лет

Фейфей Хсу (Fayfay Hsu).

Фейфей – мама двух дочек.

Но её чаще принимают за их старшую сестру или няню.

3. Шэрон Хсу (Sharon Hsu): 36 лет

Шэрон Хсу (Sharon Hsu).

Шерон – известная в Тайване модель.

Своим секретом молодости красотка считает ежедневную защиту от солнца.

4. Мэй Вэнг (May Wang): 63 года

Мэй Вэнг (May Wang).

Мама четверых детей и бывшая балерина.

Может, секрет в юном стиле одежды?

А ведь так хочется верить в сказку.