Полный провал, или самые неудачные игры в истории олимпийского движения

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Прямоугольная медаль победителя II Олимпийских игр в Париже 1900 года. | Фото: the-saleroom.com.



Общеизвестно, что когда Пьер де Кубертен возродил из небытия Олимпийские игры Новости СМИ2 Общеизвестно, что когда Пьер де Кубертен возродил из небытия Олимпийские игры , ошеломительный успех первой Олимпиады 1896 года в Афинах вывел спорт на новый уровень. Но мало кто знает, что следующие Игры стали полным провалом, едва не оставив олимпийское движение на полупустой странице истории.





Сооружения Всемирной выставки в Париже, 1900 год. | Фото: edition.cnn.com.







Гонка на воздушных шарах в Париже, 1900 год. | Фото: ndl.go.jp.







Шарлотта Купер – первая женщина-чемпионка Олипийских игр. | Фото: en.wikipedia.org.







Сент-Луис во время Всемирной выставки, 1904 год. | Фото: worldsfaircommunity.org.







Серебряная медаль Олимпиады в Сент-Луисе за бег на 800 метров. | Фото: ru.wikipedia.org.







Показательный женский бокс на Олимпиаде в Сент-Луисе, 1904 год. | Фото: historybyzim.com.







Пигмей, стреляющий из лука, 1904 год. | Фото: oztypewriter.blogspot.com.







Победитель (пигмей) состязания по взбиранию на шест, 1904 год. | Фото: oztypewriter.blogspot.com.







Лучник азиатского народа айнов, 1904 год. | Фото: slideshare.net.

