9 секретов красоты, которые спасут в непредвиденных обстоятельствах

Чего только женщины не придумывают, чтобы оставаться неотразимыми. /Фото: rojcdn.parsaspace.com

1. Неожиданные цвета для идеального тона лица

В косметической палитре не зря существуют зеленый, красный и оранжевый цвета. /Фото: qiniuimg.qingmang.mobi

2. Запасное средство для снятия макияжа

/Фото: dlyarostavolos.com Когда мицеллярная вода закончилась, пора идти на кухню за маслом./Фото: dlyarostavolos.com

3. Выразительные губы

Дольше удерживать помаду на губах поможет один оригинальный лайфхак. /Фото: avatars.mds.yandex.net

4. Самодельный тональный крем

Немного увлажняющего крема позволяет продлить жизнь тонального средства. /Фото: wobs.ua

5. Спасение туши

С этим лайфхаком пользоваться тушью можно будет намного дольше. /Фото: polishedforpennies.com

6. Исправление сломанной помады

Не стоит сразу выбрасывать в мусор сломанную помаду. /Фото: shefinds.com

7. Тени для век полезны и для волос

Тени для век можно использовать, чтобы замаскировать тонкие волосы. /Фото: cdn.super.ua

8. Детская присыпка для ресниц

Можно использовать детскую присыпку на ресницах, чтобы они выглядели пышнее. /Фото: aflacum.ro

9. Правильное освещение

В другом зеркале под другим светом макияж может оказаться не таким идеальным. /Фото: i.pinimg.com