9 секретов красоты, которые спасут в непредвиденных обстоятельствах

Чего только женщины не придумывают, чтобы оставаться неотразимыми. /Фото: rojcdn.parsaspace.com
Прекрасная половина человечества всегда отличалась изобретательностью, особенно в экстренных ситуациях. А макияж и поддержание красоты — одно из самых любимых и часто практикуемых занятий современных женщин, поэтому неудивительно, что именно в этой сфере изобретено множество эффективных и остроумных лайфхаков. Предлагаем подборку особенных советов, которые пригодятся любой современной женщине.
1. Неожиданные цвета для идеального тона лица
В косметической палитре не зря существуют зеленый, красный и оранжевый цвета. /Фото: qiniuimg.qingmang.mobi
Зная основы смешения цветов, можно догадаться, что для маскировки недостатков лица может понадобиться больше оттенков, чем просто телесный цвет. Чтобы нейтрализовать некоторые недостатки кожи, стоит проявить изобретательность. Зеленый цвет отлично маскирует красные пятна, а оранжевый поможет лучше скрыть темные круги под глазами. Однако всегда стоит помнить о том, что любые цвета нужно тщательно растушевывать, а затем покрывать косметическими средствами с естественным оттенком, который подходит к тону кожи.
2. Запасное средство для снятия макияжа
Когда мицеллярная вода закончилась, пора идти на кухню за маслом. /Фото: dlyarostavolos.com
Когда средство для снятия макияжа внезапно заканчивается или оказывается не достаточно эффективным для новой косметики, это не повод паниковать. В любом доме всегда можно подыскать альтернативную замену натурального происхождения, например, оливковое масло. Чтобы использовать его в качестве средства для снятия макияжа, нужно просто нанести немного на ватный диск и аккуратно стереть его.
3. Выразительные губы
Дольше удерживать помаду на губах поможет один оригинальный лайфхак. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Многие женщины мечтают заставить помаду подольше держаться на губах в течение дня. Есть один совет, для тех, кто не боится попробовать что-то новенькое. Можно добавить помаде стойкости, если перед ее нанесением на губы использовать пищевой краситель или даже немного ПВА-клея, тем более что это безопасно для здоровья. В конце дня, чтобы стереть стойкую краску потребуется всего лишь качественное средство для снятия макияжа.
4. Самодельный тональный крем
Немного увлажняющего крема позволяет продлить жизнь тонального средства. /Фото: wobs.ua
Если на дне тюбика с тональным средством еще что-то осталось, но использовать его не получается, можно применить маленький секрет. Нужно добавить увлажняющий крем для лица в тюбик с тональным кремом, встряхнуть его несколько раз и создать свой собственный тонированный увлажняющий крем. Конечно такое средство уже не будет так эффективно маскировать недостатки, но обретет другие полезные качества: дополнительное увлажнение и мягкость кожи. А также оно замечательно подходит для дня, проведенного на пляже в качестве защиты от палящих солнечных лучей.
5. Спасение туши
С этим лайфхаком пользоваться тушью можно будет намного дольше. /Фото: polishedforpennies.com
Косметологи и работники индустрии красоты рекомендуют заменять тушь каждые три месяца. Однако когда тюбик еще достаточно полный и расход средства небольшой, жалко выбрасывать любимую тушь. Чтобы продлить срок ее службы, обновить консистенцию, сделав ее более жидкой, можно добавить в тушь несколько капель раствора для хранения линз. Надо интенсивно перемешать содержимое тюбика, и можно пользоваться. Это будет полностью безопасным для глаз.
6. Исправление сломанной помады
Не стоит сразу выбрасывать в мусор сломанную помаду. /Фото: shefinds.com
Как же неприятно, когда одно резкое или слишком быстрое движение ломает новую или любимую помаду. Вместо того, чтобы сразу ее выбрасывать можно попробовать отремонтировать любимое косметическое средство. Для этого нужно сложить вместе отломанные части и сгладить со всех сторон, а затем использовать спичку или зажигалку, чтобы нагреть помаду. Действовать нужно осторожно. Понадобится всего несколько секунд, чтобы снова сделать помаду целой, после нужно дать ей остыть и можно снова пользоваться.
7. Тени для век полезны и для волос
Тени для век можно использовать, чтобы замаскировать тонкие волосы. /Фото: cdn.super.ua
Наконец-то завязав идеальный хвостик из волос или сделав красивую укладку, особенно неприятно обнаружить, что из-за редкости шевелюры все выглядят не слишком красиво. Пустые места между прядями волос, которые виднеются на голове можно эффективно замаскировать с помощью теней для век или румян в коричневой или каштановой гамме. Это не решает проблемы, связанной с истончением волос, но гарантирует достаточную маскировку, чтобы выглядеть красиво при любом освещении.
8. Детская присыпка для ресниц
Можно использовать детскую присыпку на ресницах, чтобы они выглядели пышнее. /Фото: aflacum.ro
Минимальный слой детской присыпки между слоями туши для ресниц — это проверенный способ добавить красоты и изящества тонким ресницам. Следует проявить осторожность, чтобы не нанести слишком много за один раз и действительно выделить ресницы, а не получить в результате комки или тушь, которая постоянно осыпается.
9. Правильное освещение
В другом зеркале под другим светом макияж может оказаться не таким идеальным. /Фото: i.pinimg.com
Как часто бывают случаи, что макияж, который выглядел великолепно дома, в самый неподходящий момент на важном мероприятии или свидании оказывался недостаточно качественно сделанным? Перед тем, как отправиться в свет, нужно обязательно проверить сделанный макияж либо при естественном освещении, либо с помощью фонарика телефона. Это позволит заметить области, которые не были тщательно замаскированы или затушеваны. Простой лайфхак поможет избежать неприятных сюрпризов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии