Как христиане утратили власть над Святой Землей: Падение Акры

В конце XI века на восток Средиземноморья из Европы пришли крестоносцы. Официальный повод – защита Гроба Господня в Иерусалиме от мусульман. Однако религия была лишь красочным прикрытием настоящих причин экспансии христиан, которыми были власть и большие деньги. Папский престол в Риме организовывал полки бедных рыцарей, готовя их «с мечами в руках и именем Господа на устах» приумножать церковную казну. Однако господствовать крестоносцам на Святой Земле было уготовано всего два столетия.
Контроль морских ворот Азии
Для полноты и ясности нашей истории утраты христианского контроля над восточной частью Средиземноморья стоит начать с X века, когда Халифат (арабское государство со столицей в Багдаде) находился на пике своего могущества. В то время его войска на юге Пиренейских гор продвинулись вплотную к границам Франции.
Арабские завоевания в Средиземноморском регионе VII-XIII вв.
Гарнизоны воинов-арабов были расквартированы на островах Крит, Сицилия и Сардиния. Такое положение дел являлось прямой угрозой (как политической, так и экономической) не только Папскому престолу в Риме, но и большинству европейских монархий. Берберские пираты буквально терзали судоходство в регионе, а контроль над 4 самыми крупными портами Средиземного моря – Александрией, Акрой, Бейрутом и Триполи – позволял мусульманам диктовать ценовую политику, вытесняя из бизнеса конкурентов из числа христиан.
Христианский форпост на Ближнем Востоке
Ситуация для венецианских, генуэзских купцов и Ватикана была, мягко говоря, удручающей. Однако довольно быстро в высших торговых и религиозных кругах был придуман блестящий план по прекращению гегемонии Халифата в регионе. Упор был сделан на бедных, а также стремительно теряющих прибыль и влияние европейских феодалах – рыцарях, которые во многом из-за незавидного торгового положения христиан в таком «бизнес-регионе», как Средиземноморье, терпели финансовые трудности.
Крестовые походы всячески поощрялись католической церковью.
Началась эпоха Крестовых походов. Подталкиваемые жаждой быстрого богатства и прикрываемые знаменами Христа, европейцы с оружием ринулись на Восток «защищать колыбель христианства». Отвоевывая у мусульман город за городом, крепость за крепостью, европейские рыцари организовывали в них свои форпосты в регионе.
Одним из таких форпостов в 1099 году стала небольшая крепость Акра (в настоящее время – город Акко, Израиль). Крестоносцы, отвоевав ее у арабов, сделали Акру столицей своего Иерусалимского королевства. Эта цитадель была настолько стратегически важным объектом в регионе, что когда спустя почти 200 лет она вернулась во владения мусульман – это был знак конца христианской экспансии на всем Ближнем Востоке.
Начало конца Иерусалимского королевства крестоносцев
К самому началу 90-х годов XIII века Иерусалимское королевство состояло в относительно мирных взаимоотношениях со своими исламскими соседями. Крестоносцы даже разрешали мусульманам организовывать на территории королевства новые поселения и вести с христианами торговлю.
Флаг Иерусалимского королевства крестоносцев и его воин.
Такой хрупкий мир был нарушен в августе 1290 года. Тогда папские наемные воины, прибывшие в Акру из Ломбардии, разграбили и частично уничтожили несколько арабских селений в окрестностях столицы государства крестоносцев. Эти события буквально взорвали весь мусульманский мир. На защиту единоверцев, находящихся под властью европейцев, поднялся Мамлюкский султанат, который в то время правил Сирией и Египтом.
Султан Калаун – глава мамлюков, дал торжественную клятву не успокоиться до тех пор, пока в Акре и ее окрестностях «будет оставаться хотя бы один франк» (именно так мусульмане называли всех европейцев). Исполнить клятву отца взялся его сын и наследник Халиль Аль-Ашраф.
Осада Акры
В начале весны 1291 года Халиль Аль-Ашраф собрал под свои знамена почти 100-тысячную армию мусульман. Воины вооружились большим количеством осадных машин, таранов и выдвинулись к столице Иерусалимского королевства крестоносцев – Акре, за стенами которой противостоять арабскому войску будут примерно от 10 до 20 тысяч христиан. Среди защитников были не только рыцари из нескольких орденов, но и наемники из Европы, а также рядовые горожане.
Крестоносец и воин-мамлюк, XIII век.
Командовать обороной Акры вызвался Гильом де Боже – почетный рыцарь и Великий магистр ордена Тамплиеров. Он немедленно запросил у Кипра и Византии военное подкрепление. Также была организована доставка в порт Акры пресной воды и провизии на галерах. И все же несмотря на это осада крепости продлилась всего 42 дня.
Штурм и падение Акры
Штурм и прорыв в Акру воинов-мамлюков представлял собой великолепное зрелище. В середине мая, 18 числа, саперы-арабы, соорудив весьма сложную систему из мачт и канатных лебедок, поднимают огромные деревянные щиты, обтянутые воловьими кожами. Эти конструкции защищают штурмующих от тучи стрел и арбалетных болтов, которые летят в их сторону со стен осажденной Акры.
Средневековая карта Акры. Справа - герб Великого магистра ордена Тамплиеров Гильома де Боже.
Используя огромные щиты в качестве прикрытия, пехота мамлюков засыпает землей крепостной ров и подходит вплотную к стенам города. Крестоносцы отчаянно поливают стрелами наступающих, те стреляют из луков в ответ. В одной из таких перестрелок получает смертельное ранение командующий защитниками Гильом де Боже.
Узнав об этом, часть защитников Акры бросает свои позиции на стенах крепости. Пользуясь замешательством среди крестоносцев, арабы расширяют уже пробитый метательными машинами проем в стене и врываются в город. В Акре начинается настоящая кровавая резня, остатки крепостного гарнизона, наемники и горожане с боями отходят в порт к кораблям. Десятки галер горят, но большинству отступающих удается погрузиться на уцелевшие парусники и отойти в море.
На одном из кораблей в Европу отправляется и казна ордена Тамплиеров, которую рыцари тайно успевают переправить из захваченного города через потайной подземный ход. Остатки рыцарского ордена отходят в городскую цитадель – Тампль, где организовывают последний рубеж обороны. Однако продержаться рыцарям долго не суждено: в конце мая 1291 года Тампль падет перед натиском мамлюков.
Падение Иерусалимского королевства
Акра становится началом конца крестоносцев. Вслед за столицей Иерусалимского королевства арабы осаждают и захватывают другие портовые города – Бейрут, Сидон и Тир. Христиане восточной части Средиземноморья бросают свои насиженные места и массово эвакуируются на европейский континент.
Мамлюкский султан Халиль Аль-Ашраф./Источник: wikipedia.org
Мамлюкский султан Египта и Сирии Аль-Малик Аль-Ашраф Салах ад-Дин Халиль ибн Калаун (полное имя Халиля Аль-Ашрафа) организовывает в столице своего султаната – Дамаске – триумфальное шествие армии вместе с колонной плененных крестоносцев. Из Акры в Каир перевозят ворота главной святыни столицы Иерусалимского королевства – церкви Святого Андрея. Впоследствии они будут использованы при строительстве одной из каирских мечетей.
Последняя крепость тамплиеров в Средиземноморском регионе на острове Руад (возле берегов Сирии) падет под натиском мамлюков в 1303 году. На протяжении последующих 6 столетий, до самого начала XX века, европейцы на этих землях будут появляться исключительно в роли путешественников, пленников или туристов.
После падения последней средиземноморской крепости крестоносцев Руад орден тамплиеров также вскоре был уничтожен.
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