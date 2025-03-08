Удобрение, от щепотки которого стебли вашей рассады будут сильными и здоровыми

Апельсиновые и мандариновые корки богаты калием, кальцием, фосфором, а также другими микро и макроэлементами, требуемыми для роста растений. В связи с этим их можно использовать для изготовления удобрения. Это действенный, безопасный способ сделать ваш урожай богатым и здоровым.
Что потребуется:
сухие корки цитрусовых;
кофемолка;
чайная ложка.
Процесс изготовления и применения удобрения из корок
Корки от цитрусовых требуется высушить и перемолоть в кофемолке.
Для высадки одного растения нужно смешать в почве 1 ч.л. полученного порошка.
По мере разложения он будет насыщать грунт азотом, и прочими питательными веществами.
Польза от молотых корок и в том, что их запах не переносят многие насекомые. Это предотвратит подъедание корешков молодых растений.
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